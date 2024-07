Der Begriff „VPS” hat in der Cloud-Branche derzeit unterschiedliche Bedeutungen, darunter Virtual Servers, virtuelle private Server, virtuelle Instanzen und virtuelle Maschinen. Wir bei IBM Cloud wissen, dass der Fachjargon nicht so wichtig ist wie die Hardware und der Cloud-Service dahinter. Die VPS Hosting-Lösungen in IBM Cloud bestehen aus Cloud-verwalteter Compute-Hosting-Hardware, Softwareintegration und Datenmigrationsunterstützung durch eine Vielzahl von Virtual Servers, Netzwerk- und Speicherprodukten. Sie wählen und bauen die Lösung, die zu Ihnen passt. Jede VPS Hosting-Lösung mit einem Virtual Server kann weltweit über IBM Cloud Data Centers bereitgestellt werden – und verfügt über flexible Abrechnungsoptionen, integrierte Sicherheit und nahtlose Integration im gesamten IBM Cloud-Stack.