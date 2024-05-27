Eine niedrige Latenz ist entscheidend für den Ruf eines Spiels und den Erfolg eines Entwicklers. Jedes IBM® Cloud -Rechenzentrum in Nordamerika, Südafrika, Europa, Asien und Australien ist mit unserem globalen privaten Netzwerk verbunden, wodurch Datenübertragungen und Downloads schneller und effizienter werden. Und alle unsere Rechenzentren sind so gebaut, dass sie die Industriestandards für Cloud-Gaming-Server übertreffen, auf die Sie sich verlassen können.
Erleben Sie kostenlose, unbegrenzte Backend-Bandbreite und eingehende Datenübertragung mit Support rund um die Uhr.
Profitieren Sie von flexiblen Bandbreitenpaketen, vorkonfigurierten Optionen, transparenten Preisen, On-Demand-Bereitstellung und GPU-Optionen.
Dedizierte Hardware und ein globales Netzwerk, um die Aktivitäten auf Ihrer Plattform auszugleichen, die Konnektivität zu verbessern und Latenzen zu eliminieren
Funktionen, mit denen Sie Ihr Gaming-Setup steuern, Regeln anpassen, Spieler isolieren und hohe Ping-Werte reduzieren können. Voller Administrator, Root-Zugriff und Remote-Optionen
Verbesserte Fähigkeit zur Skalierung in Echtzeit durch Hinzufügen von zusätzlichem Speicher, Rechenleistung, Gaming-Servern und mehr in 30 Minuten oder weniger
Konfiguration: Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 Cores, 3.80 GHz | 16 GB RAM | 1 x 1 TB Festplatte | CentOS | 20 TB Bandbreite*
Konfiguration: Intel Xeon 5120 | 28 Cores, 2,20 GHz | 32 GB Arbeitsspeicher | 1 x 1-TB-Festplatte | CentOS | 20 TB Bandbreite*
Konfiguration: AMD EPYC 7F72 | 48 Cores, 3,20 GHz | 512 GB Arbeitsspeicher | 1 x 960 GB SSD SED | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | 20 TB Bandbreite*
Skyegrid verwendet IBM Cloud und IBM Cloud Bare Metal Servers , um erstklassige Videospiele für preisbewusste Gamer in der Cloud bereitzustellen.
Exit Games betreibt seine Cloud zur Spieleentwicklung Photon auf IBM Cloud Bare Metal Servers, um 250 Millionen Spieler pro Monat zu unterstützen.
Erkunden Sie unser Bare-Metal-Angebot, um zu sehen, welche Optionen verfügbar sind. Verwenden Sie den Kostenkalkulator, um Ihre Kosten zu schätzen oder ein Angebot für zukünftige Bestellungen zu speichern.
*20 TB Bandbreite in Rechenzentren in den USA, Kanada und der EU inbegriffen; 5 TB Bandbreite in allen anderen Rechenzentren inklusive. Neue Preise und Angebote können nicht mit anderen aktuellen oder zukünftigen Rabatten kombiniert werden.