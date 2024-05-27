Eine niedrige Latenz ist entscheidend für den Ruf eines Spiels und den Erfolg eines Entwicklers. Jedes IBM® Cloud -Rechenzentrum in Nordamerika, Südafrika, Europa, Asien und Australien ist mit unserem globalen privaten Netzwerk verbunden, wodurch Datenübertragungen und Downloads schneller und effizienter werden. Und alle unsere Rechenzentren sind so gebaut, dass sie die Industriestandards für Cloud-Gaming-Server übertreffen, auf die Sie sich verlassen können.