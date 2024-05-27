Gameserver-Hosting in der IBM Cloud

Holen Sie sich dedizierte, sichere Gaming-Server und Spiel-Hosting mit unbegrenzter ein- und ausgehender Bandbreite in der IBM Cloud
Machen Sie IBM Cloud zu Ihrem globalen Netzwerk-Backbone

Eine niedrige Latenz ist entscheidend für den Ruf eines Spiels und den Erfolg eines Entwicklers. Jedes IBM® Cloud -Rechenzentrum in Nordamerika, Südafrika, Europa, Asien und Australien ist mit unserem globalen privaten Netzwerk verbunden, wodurch Datenübertragungen und Downloads schneller und effizienter werden. Und alle unsere Rechenzentren sind so gebaut, dass sie die Industriestandards für Cloud-Gaming-Server übertreffen, auf die Sie sich verlassen können.

Warum sollten Sie Ihren Spieleserver in der IBM Cloud hosten?
Kosteneffizienz

Erleben Sie kostenlose, unbegrenzte Backend-Bandbreite und eingehende Datenübertragung mit Support rund um die Uhr.
Flexibilität

Profitieren Sie von flexiblen Bandbreitenpaketen, vorkonfigurierten Optionen, transparenten Preisen, On-Demand-Bereitstellung und GPU-Optionen.
Abdeckung von Global Playern

Dedizierte Hardware und ein globales Netzwerk, um die Aktivitäten auf Ihrer Plattform auszugleichen, die Konnektivität zu verbessern und Latenzen zu eliminieren

 Umgebungskontrolle

Funktionen, mit denen Sie Ihr Gaming-Setup steuern, Regeln anpassen, Spieler isolieren und hohe Ping-Werte reduzieren können. Voller Administrator, Root-Zugriff und Remote-Optionen

 Unbegrenzte Skalierung

Verbesserte Fähigkeit zur Skalierung in Echtzeit durch Hinzufügen von zusätzlichem Speicher, Rechenleistung, Gaming-Servern und mehr in 30 Minuten oder weniger
Beispielserverkonfigurationen Wählen Sie aus den verfügbaren Konfigurationen den Server aus, der Ihren Anforderungen am besten entspricht. Gameserver-Hosting pro

Konfiguration: Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 Cores, 3.80 GHz | 16 GB RAM | 1 x 1 TB Festplatte | CentOS | 20 TB Bandbreite*

 Erste Schritte Gameserver-Hosting Elite

Konfiguration: Intel Xeon 5120 | 28 Cores, 2,20 GHz | 32 GB Arbeitsspeicher | 1 x 1-TB-Festplatte | CentOS | 20 TB Bandbreite*

 Erste Schritte Gameserver-Hosting Premium

Konfiguration: AMD EPYC 7F72 | 48 Cores, 3,20 GHz | 512 GB Arbeitsspeicher | 1 x 960 GB SSD SED | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | 20 TB Bandbreite*

 Erste Schritte
Gaming-Exzellenz in der Cloud
Ermöglichung von innovativem Cloud-Gaming

Skyegrid verwendet IBM Cloud und IBM Cloud Bare Metal Servers , um erstklassige Videospiele für preisbewusste Gamer in der Cloud bereitzustellen.

 Erfahren Sie, wie sie es gemacht haben
Leistungsfähiges Multiplayer-Online-Gaming

Exit Games betreibt seine Cloud zur Spieleentwicklung Photon auf IBM Cloud Bare Metal Servers, um 250 Millionen Spieler pro Monat zu unterstützen.

 Lesen Sie ihre Geschichte
IBM Cloud für Spieleentwickler
IBM Cloud bietet Spieleentwicklern die sicherste und skalierbarste Public Cloud für ihre Workloads mit Funktionen von IBM® Watson und IBM Blockchain , um neue Spieldesign- und Monetarisierungsmodelle zu unterstützen.
Beginnen Sie mit Bare-Metal
Erkunden Sie Sicherheits-, Speicher- und Softwareoptionen. Schauen Sie sich unsere Tutorials, Dokumentationen und mehr an.
Nächste Schritte

Erkunden Sie unser Bare-Metal-Angebot, um zu sehen, welche Optionen verfügbar sind. Verwenden Sie den Kostenkalkulator, um Ihre Kosten zu schätzen oder ein Angebot für zukünftige Bestellungen zu speichern.

Fußnoten

*20 TB Bandbreite in Rechenzentren in den USA, Kanada und der EU inbegriffen; 5 TB Bandbreite in allen anderen Rechenzentren inklusive. Neue Preise und Angebote können nicht mit anderen aktuellen oder zukünftigen Rabatten kombiniert werden.