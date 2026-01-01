IDC: KI-Infrastruktur ist die neue Priorität für Unternehmen.

Die IDC-Studie „AI View 2026“ zeigt, dass KI alle anderen Workloads rasant überholt – und die meisten Unternehmen sind auf die damit verbundenen Infrastrukturanforderungen nicht vorbereitet. Nur 12 % führen eine vollständige ROI-Analyse durch, und die späte Einbindung der IT-Abteilung führt zu falsch abgestimmten Erwartungen, Budgetüberschreitungen und verzögerten Bereitstellungen. IDC unterstreicht die Notwendigkeit integrierter Full-Stack-Plattformen, welche die hybride Bereitstellung vereinfachen und die KI-Operationalisierung beschleunigen.

IDC stellt fest, dass „nur 12 % der Unternehmen eine vollständige ROI-Analyse durchführen“ und dass „KI innerhalb der nächsten drei Jahre zum größten Workload werden wird“.