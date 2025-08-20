Was ist Hyperautomatisierung?

Hyperautomatisierung entspricht dem Konzept, alles in einem Unternehmen zu automatisieren, was automatisiert werden kann. Unternehmen, die Hyperautomatisierung einsetzen, wollen Prozesse in ihrem gesamten Unternehmen mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA) und anderen Technologien rationalisieren, damit sie voll automatisch ablaufen.
Hyperautomatisierung ist ein neuer Ansatz für die Automatisierung und Gartner hat ihn bereits als einen der 10 wichtigsten strategischen Technologietrends identifiziert. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 85 % der Beteiligten „die Investitionen in die Hyperautomatisierung in ihrem Unternehmen in den nächsten 12 Monaten entweder erhöhen oder aufrechterhalten werden, und über 56 % führen bereits vier oder mehr gleichzeitige Hyperautomatisierungsinitiativen durch“. Laut Gartner „wandelt sich Hyperautomatisierung schnell von einer Option zu einer Überlebensbedingung“ und stuft „veraltete Arbeitsprozesse als Belegschaftsproblem Nr. 1“ ein.
Bei der Einführung und Beschleunigung der Hyperautomatisierung auf dem Markt hat auch die Pandemie eine wichtige Rolle gespielt. Diese hat dazu geführt, dass Initiativen zur digitalen Transformation und Automatisierung im letzten Jahr priorisiert und vorangetrieben wurden. Mit dem verteilten Geschäftsökosystem erleichtert die Hyperautomatisierung die Belastung eines Unternehmens und seiner Ressourcen durch sich wiederholende Prozesse und veralteten Infrastrukturen. Der Wandel, den die Hyperautomatisierung einem Unternehmen ermöglicht, führt zu einer effizienteren Arbeitsweise und damit oft zu geringeren Kosten und einer stärkeren Wettbewerbsposition.
Veraltete Infrastrukturen und Prozesse können ein Unternehmen ausbremsen und seine Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Eine einfache, aufgabenbezogene Automatisierung liefert nicht die funktionsübergreifenden Ergebnisse, die die Entscheidungsfindung und die Ergebnisse des Unternehmens vorantreiben. Hyperautomation verändert ein Unternehmen, indem es so viele Prozesse und Aufgaben wie möglich automatisiert.
Der Unterschied zwischen Automatisierung und Hyperautomatisierung ist oft unklar. Unter Automatisierung versteht man die Ausführung einer wiederholt anfallende Tätigkeit ohne manuelles Eingreifen. Typischerweise geschieht dies in kleinerem Maßstab und es werden Lösungen geschaffen, die auf die Bewältigung individueller Aufgaben zugeschnitten sind. Im Gegensatz dazu bezieht sich Hyperautomatisierung auf die Verwendung mehrerer Automatisierungstools, die eine intelligente Automation ermöglichen, einschließlich maschinellem Lernen und Robotic Process Automation, um Automatisierungsinitiativen zu skalieren.
Verschiedene Schritte und Komponenten können Unternehmen dabei helfen, sich auf ihrem Weg zur Hyperautomatisierung zurechtzufinden. Diese Schritte lauten wie folgt:
Hyperautomatisierung verändert Unternehmen, indem sie Geschäftsprozesse rationalisiert. Dabei werden wiederholt anfallende Tätigkeit eliminiert und manuelle Aufgaben automatisiert. Dies hat mehrere entscheidende Vorteile.Es ermöglicht Unternehmen, Aufgaben konsistent, genau und schnell zu erledigen. Dies wiederum senkt die Kosten und verbessert das Kundenerlebnis allgemein .
Jeder neue Ansatz für Geschäftsprozesse oder -infrastrukturen bringt zwangsläufig Herausforderungen mit sich, und Hyperautomatisierung ist da keine Ausnahme. Viele Unternehmen fühlen sich nicht bereit, den Automatisierungsaufwand in Angriff zu nehmen, da Rohdaten oder qualitativ minderwertige Daten vorliegen und es an Ressourcen mit fachlicher Qualifikation mangelt, um das Problem anzugehen. Es gibt Umschulungsprogramme, die Unternehmen dabei helfen können, auf diese Bedürfnisse einzugehen und einen Ansatz zu entwickeln, der auf das Erreichen ihrer Ziele ausgelegt ist.
Zu den weiteren Herausforderungen gehört die Auswahl des Produkts auf dem ständig wachsenden und sich weiterentwickelnden Markt. Die Entscheidung darüber, welche Produkte Unternehmen ihren Kunden zur Verfügung stellen sollten, kann schwerfallen. Angesichts dieses unüberschaubaren Produktmeers erwartet der Markt eine Reihe von Fusionen und Übernahmen, um Redundanzen bei den Produktangeboten zu verringern und den Kunden zu helfen, potenzielle Anbieter effektiver zu bewerten.
Die Gesundheitsbranche kann von der Hyperautomatisierung profitieren. Sie kann damit Patienten ein besseres Erlebnis, ein besseres Endergebnis und genauere Daten bietet. Hyperautomatisierung wird zur Automatisierung von Abrechnungszyklen, Kundenkommunikation und -erfassung eingesetzt. Es kann auch die Verwaltung von Patientenakten, das Sammeln und Zusammenstellen von Daten sowie die Bereitstellung nützlicher Ergebnisse für genauere Behandlungspläne umfassen.
Hyperautomatisierung wird auch häufig eingesetzt, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, was für die Lebensfähigkeit und den Erfolg jeder Organisation im Gesundheitswesen entscheidend ist. Es kann auch zur Verwaltung des Arzneimittelbestands und der Arzneimittelbeschaffung sowie zur Planung von Personal und anderen Ressourcen verwendet werden. Die Einsatzmöglichkeiten der Hyperautomatisierung im Gesundheitswesen sind vielfältig, und die Vorteile können Verbesserungen für die Organisation, die Partner und die Patienten bringen. Lesen Sie hier unsere Fallstudie zum Gesundheitswesen.
Die Pandemie hat die Fähigkeit, Materialien rechtzeitig zu erhalten, stark beeinträchtigt, und der geringe Personalbestand hat zu Verzögerungen bei der Bearbeitung geführt, was bestenfalls eine logistische Herausforderung darstellt.
Mithilfe von RPA können Bestandsprüfungen rund um die Uhr erfolgen, so dass jederzeit ein aktueller Überblick über den Lagerbestand und die Produktverfügbarkeit gegeben ist. Zusätzlich zur Bestandsprüfung kann RPA für Beschaffung, Preisgestaltung, Abrechnung, Angebotsanfrage, Nachverfolgung und Dateneingabe sowie Systemwartung und -reparatur eingesetzt werden. Durch die Beseitigung der Abhängigkeit von manuellen Eingriffen bei sich wiederholenden Prozessen kann die Hyperautomatisierung Tempo, Effizienz und Genauigkeit steigern. Lesen Sie hier unsere Fallstudie zur Lieferkette mit Inter Aduaneira.
Das Bank- und Finanzwesen steht unter dem ständigen Druck, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und den Kunden ein besseres und persönlicheres Erlebnis zu bieten.
Hyperautomatisierung kann den Mitarbeitern eine höhere Datenqualität bieten, sodass sie Business Process Management (BPM) effektiver nutzen können, um Kunden Informationen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Hyperautomatisierung bietet auch die Backend-Effizienz, die eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit von Online-Banking- und Finanzanwendungen sowie die dafür erforderlichen Vorschriften und Berichte unterstützt. Sowohl in der Banken- als auch in der Finanzbranche fallen große Datenmengen an, deren Verwaltung mühsam sein kann. Hyperautomatisierung rationalisiert die anfallenden Aufgaben und macht die Prozesse schneller, konsistenter und weniger fehleranfällig. Einige spezifischere Beispiele von Gartner (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) sind:
Sowohl die Banken- als auch die Finanzbranche unterliegen zahlreichen Vorschriften und Compliance-Anforderungen. Hyperautomatisierung hat viele ihrer Kernprozesse verändert und ermöglicht es Unternehmen, diese Anforderungen mit größerer Effizienz und zu niedrigeren Kosten zu erfüllen.
Der Einzelhandel bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Automatisierung. E-Commerce hat einen festen Platz in der Auftragsabwicklung, da mehr Menschen als je zuvor online bestellen und Kundentreueprogramme nutzen. KI-gestützte Hyperautomatisierung kann Front-End-Prozesse rationalisieren, z. B. gezieltes Marketing durch Anzeigenschaltung in sozialen Medien und gezieltes E-Mail-Marketing, Online-Kundenerkennung, Gesichtserkennung beim Betreten eines Geschäfts und vieles mehr.
Hyperautomatisierung kann die Kosten senken und die Effizienz und Genauigkeit von Back-End-Prozessen im Einzelhandel in den Bereichen Beschaffung, Rechnungsstellung, Lieferantenverwaltung, Inventar und Transport verbessern.
Darüber hinaus wurde Hyperautomatisierung eingesetzt, um Kriterien auf dem Markt zu verfolgen und zu analysieren, wie z. B. die Preisgestaltung der Konkurrenz und das Feedback der Kunden, was eine schnellere und präzisere Entscheidungsfindung ermöglicht, die den Umsatz und die Rentabilität steigert.
Schnellere Prozesse und kürzere Wartezeiten für Kunden – das ist die Brillanz KI-gestützter Automation.
