Was ist Hyperautomatisierung?

Hyperautomatisierung im Gesundheitswesen

Die Gesundheitsbranche kann von der Hyperautomatisierung profitieren. Sie kann damit Patienten ein besseres Erlebnis, ein besseres Endergebnis und genauere Daten bietet. Hyperautomatisierung wird zur Automatisierung von Abrechnungszyklen, Kundenkommunikation und -erfassung eingesetzt. Es kann auch die Verwaltung von Patientenakten, das Sammeln und Zusammenstellen von Daten sowie die Bereitstellung nützlicher Ergebnisse für genauere Behandlungspläne umfassen.

Hyperautomatisierung wird auch häufig eingesetzt, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, was für die Lebensfähigkeit und den Erfolg jeder Organisation im Gesundheitswesen entscheidend ist. Es kann auch zur Verwaltung des Arzneimittelbestands und der Arzneimittelbeschaffung sowie zur Planung von Personal und anderen Ressourcen verwendet werden. Die Einsatzmöglichkeiten der Hyperautomatisierung im Gesundheitswesen sind vielfältig, und die Vorteile können Verbesserungen für die Organisation, die Partner und die Patienten bringen. Lesen Sie hier unsere Fallstudie zum Gesundheitswesen.

Lieferkette

Die Pandemie hat die Fähigkeit, Materialien rechtzeitig zu erhalten, stark beeinträchtigt, und der geringe Personalbestand hat zu Verzögerungen bei der Bearbeitung geführt, was bestenfalls eine logistische Herausforderung darstellt.

Mithilfe von RPA können Bestandsprüfungen rund um die Uhr erfolgen, so dass jederzeit ein aktueller Überblick über den Lagerbestand und die Produktverfügbarkeit gegeben ist. Zusätzlich zur Bestandsprüfung kann RPA für Beschaffung, Preisgestaltung, Abrechnung, Angebotsanfrage, Nachverfolgung und Dateneingabe sowie Systemwartung und -reparatur eingesetzt werden. Durch die Beseitigung der Abhängigkeit von manuellen Eingriffen bei sich wiederholenden Prozessen kann die Hyperautomatisierung Tempo, Effizienz und Genauigkeit steigern. Lesen Sie hier unsere Fallstudie zur Lieferkette mit Inter Aduaneira.

Bankwesen und Finanzwirtschaft

Das Bank- und Finanzwesen steht unter dem ständigen Druck, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und den Kunden ein besseres und persönlicheres Erlebnis zu bieten.

Hyperautomatisierung kann den Mitarbeitern eine höhere Datenqualität bieten, sodass sie Business Process Management (BPM) effektiver nutzen können, um Kunden Informationen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Hyperautomatisierung bietet auch die Backend-Effizienz, die eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit von Online-Banking- und Finanzanwendungen sowie die dafür erforderlichen Vorschriften und Berichte unterstützt. Sowohl in der Banken- als auch in der Finanzbranche fallen große Datenmengen an, deren Verwaltung mühsam sein kann. Hyperautomatisierung rationalisiert die anfallenden Aufgaben und macht die Prozesse schneller, konsistenter und weniger fehleranfällig. Einige spezifischere Beispiele von Gartner (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) sind:

Airbus SE nutzte KI-basierte Hyperautomatisierung zum Lesen von Spesenbelege und deren Abgleich mit akzeptierten Anbietern und Spesen. So konnten Anomalien erkannt und mit der Zeit daraus gelernt werden.Dadurch wurde die durchschnittliche Zeit zwischen Einreichung und Genehmigung einer Spesenabrechnung von einigen Wochen auf einige Tage verkürzt und der Arbeitsaufwand der Prüfer um mehr als die Hälfte reduziert.

Equinix, Inc. nutzt Computer-Vision-Technologie zur Automatisierung von Kreditorenprozessen. Das Team verwendet eine KI-basierte Technologie zur optischen Zeichenerkennung, um Daten aus PDF-basierten Lieferantenrechnungen zu extrahieren, sodass das Team nur noch Ausnahmen und Datenextraktionen mit geringer statistischer Sicherheit bearbeiten muss. Dadurch werden über 14.000 Stunden pro Jahr für das Finanzteam frei und es kann sich stärker auf qualifizierte Aufgabe konzentrieren.

Sowohl die Banken- als auch die Finanzbranche unterliegen zahlreichen Vorschriften und Compliance-Anforderungen. Hyperautomatisierung hat viele ihrer Kernprozesse verändert und ermöglicht es Unternehmen, diese Anforderungen mit größerer Effizienz und zu niedrigeren Kosten zu erfüllen.

Einzelhandel

Der Einzelhandel bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Automatisierung. E-Commerce hat einen festen Platz in der Auftragsabwicklung, da mehr Menschen als je zuvor online bestellen und Kundentreueprogramme nutzen. KI-gestützte Hyperautomatisierung kann Front-End-Prozesse rationalisieren, z. B. gezieltes Marketing durch Anzeigenschaltung in sozialen Medien und gezieltes E-Mail-Marketing, Online-Kundenerkennung, Gesichtserkennung beim Betreten eines Geschäfts und vieles mehr.

Hyperautomatisierung kann die Kosten senken und die Effizienz und Genauigkeit von Back-End-Prozessen im Einzelhandel in den Bereichen Beschaffung, Rechnungsstellung, Lieferantenverwaltung, Inventar und Transport verbessern.

Darüber hinaus wurde Hyperautomatisierung eingesetzt, um Kriterien auf dem Markt zu verfolgen und zu analysieren, wie z. B. die Preisgestaltung der Konkurrenz und das Feedback der Kunden, was eine schnellere und präzisere Entscheidungsfindung ermöglicht, die den Umsatz und die Rentabilität steigert.