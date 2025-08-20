Was ist ein virtueller Desktop?

Der Aufbau und die Konfiguration virtueller Desktops, die mehrere Benutzer-Workstations unterstützen, ist kompliziert und erfordert normalerweise Software, die von einem Drittanbieter entwickelt und installiert wird. Der virtuelle Desktop kann nach den individuellen Bedürfnissen und Spezifikationen des Unternehmens angepasst und/oder erstellt werden.

Ein virtueller Desktop ist ein Teil einer benutzerdefinierten Infrastruktur, die von verschiedenen Anbietern virtueller Desktops geschaffen wird. Zu den beliebtesten Anbietern virtueller Desktops gehören Citrix (und sein Produkt VDI Solutions), Microsoft (Azure) und VMware (Horizon).

Unabhängig vom Eigentümer sind die Schritte, die zur Erstellung einer virtuellen Desktop-Infrastruktur erforderlich sind, in etwa gleich. Zunächst erstellt der Anbieter eines virtuellen Desktops eine virtuelle Maschine, die vor Ort oder in einer Cloud-Computing-Umgebung gehostet wird. Dazu verwendet er eine Desktop-Virtualisierungssoftware, die im Wesentlichen die Hardware des Unternehmens klont.

Wenn ein virtueller Desktop vor Ort installiert wird, wird eine Software, der so genannte Hypervisor, erstellt. Damit wird der Echtzeitprozess verwaltet, der mehreren Benutzern den gleichzeitigen Zugriff auf den virtuellen Desktop ermöglicht. Wird ein virtueller Desktop in einer Cloud-Umgebung installiert, werden der Hypervisor und die gesamte Infrastruktur in der Cloud neu erstellt, wo die virtuelle Maschine vollständig nutzbar ist.

Die Rechenressourcen werden entweder vom Hypervisor oder von der öffentlichen Cloud verwaltet und zugewiesen, je nachdem, ob der virtuelle Desktop vor Ort oder über ein öffentliches Cloud-Konto (wie FreeBSD, Linux oder Microsoft Windows 10) betrieben wird.