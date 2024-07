Container sind ideal für die Anwendungsmodernisierung und hybride Multicloud-Umgebungen, da sie kompakt und portabel sind. Mit den Container-Services von IBM, die auf Open-Source-Technologien wie Kubernetes basieren, können Sie schneller und einfacher in die Cloud wechseln. Nutzen Sie Tools für die kontinuierliche Integration und Continuous Delivery (CI/CD), um Ihre containerisierten Anwendungen in der Cloud zu erstellen und bereitzustellen. Orchestrieren Sie Ihre Container mit einem verwalteten Red Hat® OpenShift®- oder IBM® Cloud Kubernetes-Service. Mit containerisierter IBM Middleware und Open-Source-Komponenten, die Sie in unseren IBM® Cloud Pak-Lösungen finden, können Sie einen Großteil Ihrer Transformationsanforderungen erfüllen.