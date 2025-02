Ich bin überzeugt, dass IBM in Zukunft als Fallstudie für den vertrauenswürdigen und ethischen Einsatz von KI dienen wird, auch dank der Arbeit des AI Ethics Board. Seit unserer Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum im Jahr 2018 bietet das Board einen Kompass und eine Orientierungshilfe, um ethische Konzepte in umsetzbare Maßnahmen zu übersetzen. Ich bin besonders stolz auf den Ansatz „AI Ethics by Design“, der sicherstellt, dass es bei der KI-Ethik nicht nur um Technologie, sondern auch um den Menschen geht. – Jesus Mantas, Mitglied des IBM AI Ethics Board und IBM Global Managing Partner