Bei der KI-Governance gilt: Was man nicht sieht, kann man nicht steuern. Sichtbarkeit allein ist jedoch nicht sinnvoll, wenn Sie nicht auch die Risiken innerhalb Ihrer KI-Modelle und Systeme verstehen.

Das gilt insbesondere für neue Technologien wie agentische KI. KI-Agenten können die Effizienz verbessern und die Produktivität steigern, aber es ist schwieriger, den vollen Umfang der Risiken zu verstehen, die sie mit sich bringen. „Die Risiken für generative KI und maschinelles Lernen können von vornherein erheblich sein, insbesondere für bestimmte Anwendungsfälle“, schreiben Manish Bhide, Heather Gentile und Jordan Byrd von IBM. „Fügt man KI-Agenten hinzu, und die Risiken werden weiter verstärkt.“

Unser Whitepaper „KI-Agenten: Chancen, Risiken und Maßnahmen zur Risikominimierung“ bietet eine gründliche Untersuchung der agentenbasierten KI-Risiken und beleuchtet sowohl die Verstärkung bereits bekannter KI-Risiken als auch das Auftreten neuer, einzigartiger Herausforderungen.



Aufbauend auf unseren bisherigen Arbeiten zur Identifizierung von Risiken und Gegenmaßnahmen für Foundation Models, stattet dieses Whitepaper Praktiker mit dem grundlegenden Wissen aus, das sie benötigen, um Risiken zu verstehen, zu identifizieren und zu mindern. Dies ist ein wichtiger erster Schritt zur verantwortungsvollen Skalierung der agentischen KI.