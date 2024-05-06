Der Aufstieg von Foundation Models, die das Wachstum von generativer KI und anderer KI-Anwendungsfälle vorantreiben, bietet spannende Möglichkeiten – wirft aber auch neue Fragen und Bedenken hinsichtlich ihres ethischen Designs, ihrer Entwicklung, ihrer Bereitstellung und ihrer Verwendung auf.
Die Publikation Basismodelle: Chancen, Risiken und Entschärfungen vom IBM KI-Ethikrat befasst sich mit diesen Bedenken und untersucht die Vorteile, Risiken, Schutzmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen der Technologie.
Der Bericht legt die potenziellen Risiken von Foundation Models aus ethischer, rechtlicher und regulatorischer Perspektive dar und ordnet sie in drei Kategorien ein:
Diese Risiken werden danach strukturiert, ob sie mit den dem Foundation Model bereitgestellten Inhalten – der Eingabe – oder den von ihm generierten Inhalten – der Ausgabe – zusammenhängen oder ob sie mit zusätzlichen Herausforderungen in Verbindung stehen. Sie werden in einer Tabelle dargestellt, die verdeutlicht, warum diese Risiken ein Problem darstellen und warum es wichtig ist, diese Risiken bei der Entwicklung, Veröffentlichung und Verwendung von Foundation Models zu berücksichtigen.
Darüber hinaus werden in diesem Beitrag einige der verfügbaren Strategien und Tools zur Risikominderung hervorgehoben, wie beispielsweise das watsonx Portfolio an KI-Produkten und vertrauenswürdige Open-Source-KI-Tools. Diese Strategien zielen darauf ab, Sicherheit mit Innovation in Einklang zu bringen und es den Benutzern zu ermöglichen, die Power von KI und Foundation Models selbst zu erleben.
Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Verwendung der in dem Artikel enthaltenen Informationen.
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Der Risikoatlas bietet eine interaktive Lehrerfahrung zur Taxonomie der in diesem Artikel beschriebenen Risiken. Dies ermöglicht watsonx-Kunden und der breiten Öffentlichkeit, die Risiken, ihre Auswirkungen auf Unternehmen, Beispiele und IBM-Lösungen zur Minderung dieser Risiken detaillierter zu erkunden.
Laut Michael Hind, Distinguished Research Staff in der IBM Forschung, “ermöglicht der Risikoatlas Risikomanagern, KI-Praktikern und Forschern, ein gemeinsames KI-Risikovokabular zu teilen. Er dient als Baustein für Strategien zur Risikominderung und neue Forschungstechnologien.“
Der Inhalt des Risikoatlas ist jetzt in watsonx.governance verfügbar. Die Risikobibliothek kann mit KI-Anwendungsfällen verknüpft werden, die prädiktive Modelle und generative KI nutzen. Dieser Prozess wird mithilfe eines Fragebogens zur Risikoidentifizierung automatisiert, der die identifizierten Risiken, die für den Anwendungsfall relevant sein könnten, automatisch zur weiteren Bewertung durch den Anwendungsfallbesitzer kopieren kann. Dies kann Benutzern helfen, mit nur wenigen Klicks ein Risikoprofil für ihren KI-Anwendungsfall zu erstellen, um angemessene Abhilfemaßnahmen und Kontrollen einzurichten. Sobald die Anwendungsfallrisiken bewertet wurden, kann der Anwendungsfall zur Genehmigung für die Modellentwicklung abgesendet werden.
„Der neue Fragebogen zur Risikoidentifizierung und -bewertung, der vom Risikoatlas unterstützt wird, hilft den Benutzern von watsonx.governance, das mit einem Anwendungsfall verbundene Risikoniveau zu verstehen und die Art und Häufigkeit der Überwachung zu bestimmen, die zur Risikobewältigung erforderlich sind. Das Risikoprofil wird als Teil des Prüfpfads für den Lebenszyklus des Modells erfasst und trägt dazu bei, die Erklärbarkeit und Transparenz herzustellen, die für eine verantwortungsvolle KI-Einführung erforderlich sind“, so Heather Gentile, Director of watsonx.governance Product Management für IBM Data und KI und KI Ethics Focal Point.
Für Entwickler generativer KI-Systeme ist es entscheidend, die Risikominderung in allen Phasen des Entwurfsprozesses zu berücksichtigen, insbesondere bei der Lösungsdefinition. Durch die Formulierung von Eingaben, die Definition der erforderlichen Daten und das Training sowie die Identifizierung der Variabilität in der Ausgabe – werden die Teams in die Lage versetzt, die Risiken für das Training, die Abstimmung und die Inferenz zu verstehen, die mit unseren Designs verbunden sein können. Durch die Integration dieser Risikokartierung in unseren Designprozess durch gezielte Design-Thinking-Aktivitäten können Unternehmen diese Risiken proaktiv durch Designiterationen oder alternative Lösungen mindern.
Die Anwendung eines menschenzentrierten Designansatzes erweitert die Risikobewertung auf sekundäre und tertiäre Benutzer, vertieft unser Verständnis aller Risiken, einschließlich nicht-technischer und gesellschaftlicher Risiken, und zeigt deren wahrscheinliches Auftreten innerhalb der Design- und Implementierungsphasen auf. Die Bewältigung dieser Risiken zu Beginn des Prozesses fördert die Entwicklung verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger KI-Lösungen.
Adam Cutler, Distinguished Designer im Bereich KI-Design, meint: „Ethische Entscheidungsfindung ist keine andere Form der technischen Problemlösung. Enterprise Design Thinking für Daten und KI hilft Teams, datengesteuerte Probleme zu erkennen und zu lösen, während menschliche Bedürfnisse im Fokus bleiben, indem ganze Teams bewusst über Zweck, Wert und Vertrauen nachdenken können, bevor eine einzige Codezeile geschrieben (oder generiert) wird.
Basismodelle: Chancen, Risiken und Entschärfungen führt Sie durch den Prozess, das Potenzial von Foundation Models zu erkennen, die Bedeutung der möglichen Risiken zu verstehen und Strategien zur Minderung ihrer Auswirkungen kennenzulernen.
Entdecken Sie IBM Granite, unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
Lesen Sie Artikel, Blogs und Tutorials von IBM Developer, um Ihr Wissen über LLMs zu vertiefen.
Erfahren Sie, wie Sie Teams durch den Einsatz neuester KI- Technologien und -Infrastrukturen zur kontinuierlichen Verbesserung der Modell-Leistung und Steigerung des Wettbewerbsvorsprungs motivieren können.
Erkunden Sie den Wert von Foundation Models der Unternehmensklasse, die Vertrauen, Leistung und kosteneffiziente Vorteile in allen Branchen bieten.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI, maschinelles Lernen und Foundation Models zur Verbesserung der Leistung in Ihre Geschäftsabläufe integrieren können.
Erkunden Sie die Foundation-Model-Bibliothek im watsonx-Portfolio von IBM zur zuverlässigen Skalierung generativer KI für Ihr Unternehmen.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Erkunden Sie die Foundation-Model-Bibliothek im watsonx-Portfolio von IBM zur zuverlässigen Skalierung generativer KI für Ihr Unternehmen.