Der Aufstieg von Foundation Models, die das Wachstum von generativer KI und anderer KI-Anwendungsfälle vorantreiben, bietet spannende Möglichkeiten – wirft aber auch neue Fragen und Bedenken hinsichtlich ihres ethischen Designs, ihrer Entwicklung, ihrer Bereitstellung und ihrer Verwendung auf.

Die Publikation Basismodelle: Chancen, Risiken und Entschärfungen vom IBM KI-Ethikrat befasst sich mit diesen Bedenken und untersucht die Vorteile, Risiken, Schutzmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen der Technologie.

Der Bericht legt die potenziellen Risiken von Foundation Models aus ethischer, rechtlicher und regulatorischer Perspektive dar und ordnet sie in drei Kategorien ein:

Traditionell. Bekannte Risiken aus früheren Formen von KI-Systemen. Verstärkt. Die Risiken sind bekannt, werden aber durch die inhärenten Eigenschaften der Basismodelle, insbesondere die zugrunde liegende Fähigkeit zur Generierung, noch verstärkt. Neu. Aufkommende Risiken, die sich aus den Basismodellen und der ihnen zugrunde liegenden Fähigkeit zur Generierung ergeben

Diese Risiken werden danach strukturiert, ob sie mit den dem Foundation Model bereitgestellten Inhalten – der Eingabe – oder den von ihm generierten Inhalten – der Ausgabe – zusammenhängen oder ob sie mit zusätzlichen Herausforderungen in Verbindung stehen. Sie werden in einer Tabelle dargestellt, die verdeutlicht, warum diese Risiken ein Problem darstellen und warum es wichtig ist, diese Risiken bei der Entwicklung, Veröffentlichung und Verwendung von Foundation Models zu berücksichtigen.

Darüber hinaus werden in diesem Beitrag einige der verfügbaren Strategien und Tools zur Risikominderung hervorgehoben, wie beispielsweise das watsonx Portfolio an KI-Produkten und vertrauenswürdige Open-Source-KI-Tools. Diese Strategien zielen darauf ab, Sicherheit mit Innovation in Einklang zu bringen und es den Benutzern zu ermöglichen, die Power von KI und Foundation Models selbst zu erleben.

