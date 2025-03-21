Die Vorteile der agentischen KI sind überzeugend. „Agentische KI bringt uns näher an Anwendungsfälle heran, die wir bis vor kurzem noch für Science-Fiction hielten, wo Maschinen komplexe Aufgaben mit komplexen Arbeitsabläufen, datengesteuerter Entscheidungsfindung und Handlungsergreifung mit minimalem menschlichen Eingriff erledigen können“, schreibt Cole Stryker von IBM.

KI-Agenten können die ihnen zur Verfügung stehenden Tools analysieren, KI-Assistenten verwenden, um weitere Informationen zu Themen zu finden und die Benutzer durch diese Schritte zu führen. Multimodale KI beschleunigt auch die Akzeptanz von Agenten, indem sie die Fähigkeit von Agentensystemen verbessert, die Welt auf verschiedenen Medien zu analysieren, mehrere Schritte voraus zu prognostizieren und im Namen des Benutzers zu handeln.

In traditionellen Multiagenten-Architekturen entwerfen Menschen die Steuerungslogik, um klar definierte Probleme zu lösen. Im Gegensatz dazu verwenden KI-Agenten (oder LLM-Agenten) Steuerungslogik, die von generativer KI erstellt wurde. Das LLM fungiert dabei als Orchestrator oder Koordinator. Das neue IBM Granite® 3.0 8B Instruct- Modell veranschaulicht diesen Ansatz durch die Unterstützung agentenbasierter Anwendungen, die den Aufruf von Tools erfordern, und IBM watsonx Orchestrate™ erweitert diese Funktionen um die Unterstützung agentenbasierter Funktionalität für Human-Resources- und Chat- Funktionen.

Vollständig realisierte agentische KI-Systeme haben die autonome Fähigkeit, Workflows zu entwerfen und Werkzeuge zur Lösung komplexer Probleme zu nutzen – sei es erwartet, lose definiert oder unvorhergesehen. Über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) können diese Werkzeuge in externen Umgebungen interagieren und gleichzeitig auf die Daten zurückgreifen, auf denen ihre Modelle trainiert wurden.

„Agentische Systeme haben eine Vorstellung von Planung, Schleifen, Reflexion und anderen Kontrollstrukturen, die die dem Modell innewohnenden Denkfähigkeiten stark nutzen, um eine Aufgabe von Anfang bis Ende zu erledigen“, schreiben IBM Forscher. „In Verbindung mit der Möglichkeit, Tools, Plug-ins und Funktionsaufrufe zu nutzen, werden die Agenten in die Lage versetzt, allgemeinere Aufgaben zu übernehmen.“

Betrachten Sie einige Anwendungsfälle im Finanzdienstleistungssektor: Agentische KI-Systeme könnten die Kundenkommunikation autonom optimieren und die Engagement-Strategien anpassen. Sie könnten die Kreditwürdigkeit beurteilen, Kreditangebote anpassen und Konten mit hohem Risiko autonom verwalten. Sie könnten auch Marktbedrohungen in Echtzeit verfolgen und Empfehlungen zur Risikominderung abgeben. Solche Systeme könnten die Produktivität erheblich steigern, aber nur, wenn Sicherheits- und Observability-Bedenken berücksichtigt werden.