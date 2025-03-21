Die explosionsartige Verbreitung des Begriffs „agentische KI“ in den Medien lässt einen vielleicht fragen: Handelt es sich lediglich um eine neue Marketingphrase? Schließlich wird der Begriff „Agent“ (oder „virtueller Agent“) schon lange in der künstlichen Intelligenz (KI) verwendet, um einen automatisierten Helfer zu bezeichnen, wie zum Beispiel Chatbots für Kundenservice oder HR-Funktionen.
Im weiteren Sinne könnte in der robotischen Prozessautomatisierung ein Softwareroboter als Agent für einen Benutzer oder eine Anwendung fungieren, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Zu den Anwendungsfällen gehören Lieferketten-Management, Lohnabrechnungsabwicklung und Datenbankverwaltung. Microservice können auch als Multiagentensysteme betrachtet werden.
Wir haben schon so lange Agenten, wie es KI gibt. Neu ist, dass agentische KI nun durch ihre Abhängigkeit von generativer KI definiert ist. Ihr Hype rührt von dem Potenzial her, die emergenten, probabilistischen Fähigkeiten großer Sprachmodelle (LLMs) auf neue Aktionsräume auszuweiten. Während generative KI Antworten oder Inhalte erstellt, wirkt agentische KI autonom auf diese Antworten. Diese Funktionen bringen neue ethische Risiken und Governance-Bedenken mit sich, die wir erkunden werden.
Die Vorteile der agentischen KI sind überzeugend. „Agentische KI bringt uns näher an Anwendungsfälle heran, die wir bis vor kurzem noch für Science-Fiction hielten, wo Maschinen komplexe Aufgaben mit komplexen Arbeitsabläufen, datengesteuerter Entscheidungsfindung und Handlungsergreifung mit minimalem menschlichen Eingriff erledigen können“, schreibt Cole Stryker von IBM.
KI-Agenten können die ihnen zur Verfügung stehenden Tools analysieren, KI-Assistenten verwenden, um weitere Informationen zu Themen zu finden und die Benutzer durch diese Schritte zu führen. Multimodale KI beschleunigt auch die Akzeptanz von Agenten, indem sie die Fähigkeit von Agentensystemen verbessert, die Welt auf verschiedenen Medien zu analysieren, mehrere Schritte voraus zu prognostizieren und im Namen des Benutzers zu handeln.
In traditionellen Multiagenten-Architekturen entwerfen Menschen die Steuerungslogik, um klar definierte Probleme zu lösen. Im Gegensatz dazu verwenden KI-Agenten (oder LLM-Agenten) Steuerungslogik, die von generativer KI erstellt wurde. Das LLM fungiert dabei als Orchestrator oder Koordinator. Das neue IBM Granite® 3.0 8B Instruct- Modell veranschaulicht diesen Ansatz durch die Unterstützung agentenbasierter Anwendungen, die den Aufruf von Tools erfordern, und IBM watsonx Orchestrate™ erweitert diese Funktionen um die Unterstützung agentenbasierter Funktionalität für Human-Resources- und Chat- Funktionen.
Vollständig realisierte agentische KI-Systeme haben die autonome Fähigkeit, Workflows zu entwerfen und Werkzeuge zur Lösung komplexer Probleme zu nutzen – sei es erwartet, lose definiert oder unvorhergesehen. Über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) können diese Werkzeuge in externen Umgebungen interagieren und gleichzeitig auf die Daten zurückgreifen, auf denen ihre Modelle trainiert wurden.
„Agentische Systeme haben eine Vorstellung von Planung, Schleifen, Reflexion und anderen Kontrollstrukturen, die die dem Modell innewohnenden Denkfähigkeiten stark nutzen, um eine Aufgabe von Anfang bis Ende zu erledigen“, schreiben IBM Forscher. „In Verbindung mit der Möglichkeit, Tools, Plug-ins und Funktionsaufrufe zu nutzen, werden die Agenten in die Lage versetzt, allgemeinere Aufgaben zu übernehmen.“
Betrachten Sie einige Anwendungsfälle im Finanzdienstleistungssektor: Agentische KI-Systeme könnten die Kundenkommunikation autonom optimieren und die Engagement-Strategien anpassen. Sie könnten die Kreditwürdigkeit beurteilen, Kreditangebote anpassen und Konten mit hohem Risiko autonom verwalten. Sie könnten auch Marktbedrohungen in Echtzeit verfolgen und Empfehlungen zur Risikominderung abgeben. Solche Systeme könnten die Produktivität erheblich steigern, aber nur, wenn Sicherheits- und Observability-Bedenken berücksichtigt werden.
Agentische KI verstärkt alle Risiken , die für traditionelle KI, prädiktive KI und generative KI gelten, weil mehr Handlungsfähigkeit mehr Autonomie und damit weniger menschliche Interaktion bedeutet.
Diesen Risiken muss sowohl mit technologischen Mitteln als auch durch menschliche Verantwortung für Tests und Ergebnisse begegnet werden. Ein robuster operativer Framework für Governance und Lebenszyklusmanagement ist erforderlich.
„Wenn man LLMs mehr Freiheit bei der Interaktion mit der Außenwelt gibt, kann dies ihre Risiken erhöhen“, sagt Maya Murad, technische Produktmanagerin bei IBM Research®. „Es kann so vieles schiefgehen, wenn man einem Agenten die Möglichkeit gibt, Code zu erstellen und ihn dann im Rahmen der Beantwortung einer Anfrage auszuführen.“ Sie könnten am Ende Ihr gesamtes Dateisystem löschen oder proprietäre Informationen ausgeben.“
„Agenten haben sich insbesondere als ‚weniger robust erwiesen, neigen zu schädlicherem Verhalten und sind in der Lage, heimlichere Inhalte zu generieren als LLMs, was auf erhebliche Sicherheitsprobleme hinweist‘“, so IBM Forscher.
Murad empfiehlt, diese Risiken durch das Ausführen von Code in einer sicheren Sandbox, das Installieren von Sicherheitsrichtlinien und die Durchführung offensiver Sicherheitsforschung durch Gegnersimulationen, Malware-Analyse und Red-Teaming zu begrenzen. Die Unternehmensrichtlinien darüber, wie und wo Daten weitergegeben werden dürfen, müssen ebenfalls durchgesetzt werden.
Neue Strategien entstehen, um agentische KI-Systeme zu testen und zu überwachen, darunter Vorlagen für gegnerische Angriffe und Tracking-Methoden wie Guardian-Agenten. Allerdings müssen diese Strategien im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit den Richtlinien Ihrer Organisation zu Ethik, Sicherheit und Risikomanagement geprüft werden.
Automatisierte KI-Governance, die Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb umfasst, trägt dazu bei, dass KI-Modelle ihren Absichten entsprechen. Flexible durchgängige Toolkits wie IBM watsonx.governance™ können verantwortungsvolle Workflows beschleunigen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützen.
Die agentische KI entwickelt sich so schnell, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben könnten, Präzedenzfälle oder Best Practices zur Schadensminimierung zu finden. Da diese das Potenzial haben, die Auswirkungen voreingenommener Daten oder Algorithmen zu verstärken, müssen Unternehmen die ethische Führung übernehmen und sorgfältig organisatorische KI-Governance-Frameworks sowie eine automatisierte KI-Governance entwickeln.
Wie wir bereits geschrieben haben, ist die Grundlage jeder KI-Governance menschenzentriert. Die organisatorische Steuerung umfasst die Definition von Prozessen für die Aufnahme und den Bestand von KI-Modellen. Dazu gehören auch die Verwaltung und Pflege von Kommunikations- und Bildungsprogrammen für die Mitarbeiter sowie die Benennung von verantwortlichen Führungskräften, die die Unternehmensführung überwachen und über die sich entwickelnden Vorschriften auf dem Laufenden bleiben.
Die effektive und verantwortungsvolle Operationalisierung der KI-Governance erfordert bestimmte Schritte, und besondere Aufmerksamkeit muss den Überlegungen gewidmet werden, die nur für die agentische KI gelten. Diese Schritte und Überlegungen sind:
Die Verantwortung für die Auswirkungen agentenbasierter KI-Systeme erstreckt sich auf LLM-Entwickler, Modellanpasser, Implementierer und KI-Anwendungsnutzer. Es zeichnen sich bewährte Verfahren für mehr Sicherheit ab (PDF), darunter:
Die agentische Architektur vervielfacht die Chancen von generativer KI und ihre Risiken. Angesichts dieser Komplexität sollten Pilotprogramme der agentischen KI die risikoärmsten Anwendungsfälle des Unternehmens einbeziehen.
Eine umfassende Risikoanalyse erfordert ein strukturiertes Vorgehen. Im vergangenen Jahr haben MIT-Forscher das AI Risk Repository erstellt, eine Datenbank mit mehr als 700 in der KI-Literatur genannten Risiken. Es identifiziert und kategorisiert Risiken aus 43 KI-Frameworks, die von Unternehmen aus Forschung, Branchen und Regierung erstellt wurden. Es enthält nützliche Taxonomien zur Klassifikation wie, wann und warum Risiken auftreten und über sieben Domänen hinweg, mit Unterdomänen innerhalb jedes Bereichs:
Die Anfänge der agentischen KI-Governance spiegeln sich in einer Anmerkung des Autors wider (PDF ):
„Verschiedene Risikobereiche scheinen zu wenig erforscht zu sein ... [KI-Agenten] werden in [nur] zwei beigefügten Dokumenten untersucht. Agentische KI kann besonders wichtig sein, da sie neue Klassen von Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz und der Nutzung gefährlicher Funktionen mit sich bringt, wie beispielsweise rekursive Selbstverbesserung …“
Den Teilnehmern an den Übungen zur Risikoerkundung wird empfohlen, sich mit solchen Taxonomien und Risiko-Frameworks vertraut zu machen. Sie sollten auch die Gewissheit haben, dass ihre realen Erfahrungen und Wahrnehmungen von Risiken stichhaltig sein könnten, da die Risikoforschung in bestimmten Bereichen nur spärlich vorhanden ist.
Unternehmen, die das enorme Potenzial der agentischen KI ausschöpfen wollen, benötigen durchdachte Investitionen und Planung. Bedenken Sie, dass es mehrere Jahre gedauert hat, bis generative KI-Projekte auf breiter Front erfolgreich waren. Laut Gartner werden „mindestens 30 % der Projekte für generative KI nach dem Machbarkeitsnachweis bis Ende 2025 aufgegeben – aufgrund schlechter Datenqualität, unzureichender Risikokontrollen, steigender Kosten oder unklarer Geschäftswerte.“2
Wie kann Ihr Unternehmen in dieser nächsten Phase der KI die Herausforderungen meistern? In einem Gartner-Bericht heißt es: „Generative KI-Beratungs- und Implementierungsservices beschleunigen messbare, risikoarme, demokratisierte Ergebnisse, die spezifisch für das Unternehmen sind, das sie kauft.“3
Der Bericht enthält die folgenden Empfehlungen:
Wir sind der Ansicht, dass IBM Consulting® alle diese Kriterien erfüllt. Es unterstützt Kunden bei der Implementierung von KI durch durchdachte, fundierte Ansätze in den Bereichen Strategie, Daten, Architektur, Sicherheit und Governance. Wenn Ihr Unternehmen die Einführung einer agentischen KI-Lösung erwägen möchte, können unsere Experten Ihnen dabei helfen, Risiken zu minimieren und den Geschäftswert zu steigern.
