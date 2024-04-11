Es stimmt, dass Innovationen oft zu schnell voranschreiten, als dass jeder mithalten könnte. Dies ist jedoch der beste Zeitpunkt dafür, die richtigen Strategien zu definieren und zu entwickeln, um Menschen und ihre Interessen zu schützen. Wir befinden uns an einem kritischen Punkt in der Entwicklung von Technologien wie der generativen KI, die wichtige Fragen aufgeworfen hat. IBM hat umfangreiche Erfahrungen in der Einführung verantwortungsvoller Technologie in den Bereichen Wirtschaft und Forschung und arbeitet daran, dieses Vertrauen zu erhalten, während die Gesellschaft die Möglichkeiten dieser transformativen Technologien erkundet, stets geleitet von unserem kontinuierlichen Engagement für Ethik.

Im Zentrum unserer Bemühungen um verantwortungsvolle Technologie steht unser KI-Ethikrat, der unsere Prinzipien in Geschäftspraktiken und Entscheidungsfindung integriert. Der Vorstand unterstützt nicht nur unsere Prinzipien, sondern teilt auch Thought Leadership zu neuen Themen und Technologien, die IBM dabei helfen, als Marktführer und Innovationstreiber in diesem wichtigen, sich entwickelnden Bereich der generativen KI zu agieren. Diese Ausrichtung führte im vergangenen Jahr zu bedeutenden Meilensteinen, wie der Veröffentlichung von IBM watsonx.governance zur Beschleunigung verantwortungsvoller KI-Workflows und der Gründung der AI Alliance, einer internationalen Gemeinschaft, die sich auf die Förderung offener, sicherer und verantwortungsvoller KI konzentriert.

Unsere internen Bemühungen sind auf den KI-ethischen Ansatz abgestimmt, den wir extern fördern. Wir wissen, dass der Zweck der KI darin besteht, die menschliche Intelligenz zu erweitern, dass Daten und Erkenntnisse ihrem Ersteller gehören und dass Technologie transparent und erklärbar sein muss. All dies basiert auf unseren Prinzipien der Erklärbarkeit, Fairness, Robustheit, Transparenz und Datenschutz.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Vertrauen unserer Kunden und der Gesellschaft zu erhalten, indem wir leistungsstarke neue Technologien verantwortungsvoll und mit einem klaren Ziel in die Welt bringen. Wir wissen, dass sich unsere Mission auch auf die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten erstreckt, um unsere Wirkung noch weiter zu verstärken. Neben unseren eigenen Mitarbeitern machen wir zudem Fortschritte bei unserem 2023 angekündigten Ziel, bis 2025 1.000 Technologielieferanten in Technologieethik zu schulen. Ende 2023 waren bereits mehr als 600 IBM-Lieferanten geschult.

Abschließend runden wir diese Arbeit ab, indem wir unsere Erfahrungen und unser Fachwissen nutzen, um uns erfolgreich an neue Zeitalter der digitalen Transformation anzupassen. Als Unternehmen setzen wir uns für die Entwicklung von Richtlinien und Praktiken ein, die auch den verantwortungsvollen Umgang mit den Daten, die uns unsere Kunden anvertrauen, in den Vordergrund stellen, einschließlich der Rolle, die Daten bei der Entwicklung robuster und vertrauenswürdiger KI-Modelle spielen. Wir implementieren außerdem einen vielschichtigen Risikomanagementansatz, um Cybersicherheitsrisiken zu identifizieren und zu bewältigen und die Integrität von IBM-Netzwerken, Benutzergeräten, Servern, Anwendungen, Daten und Cloud-Lösungen zu schützen.