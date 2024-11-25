Blick über die Compliance hinaus: Die weitreichenden Kosten einer nicht implementierten KI-Governance

So wie sich die Leistung und die Möglichkeiten der KI weiterentwickelt haben, so hat sich auch das Potenzial für Missbrauch und Risiken erhöht. Um verantwortungsvolle KI zu schaffen, ist es für Unternehmen und Regierungen, die KI entwickeln, bereitstellen oder nutzen, entscheidend, dass sie strenge KI-Governance-Praktiken einführen.
Eine starke KI-Governance erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die organisatorische als auch die KI-Modell-Governance integriert und alles von grundlegenden Prinzipien bis zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und alles dazwischen umfasst. Es steht zwar außer Frage, dass ein solch robuster Ansatz effektiv ist, erfordert aber auch kontinuierliche Investitionen in personelle und finanzielle Ressourcen, die schwer zu rechtfertigen sind.
Aber die Wahrheit ist, dass es bei der KI-Governance keine Abkürzungen geben kann. Neben den offensichtlichen Bußgeldern für die Nichteinhaltung regulatorischer Anforderungen gibt es mehrere weitere potenzielle Kosten, wenn ein KI-Governance-Programm nicht implementiert wird, die KI-Governance zu einem Muss für jedes Unternehmen machen, das KI skalieren möchte.
Eines der Hauptziele der KI-Governance besteht darin, sicherzustellen, dass KI-Systeme so funktionieren, wie es das Unternehmen beabsichtigt, wie es seine Stakeholder erwarten und wie es die einschlägigen Vorschriften verlangen. „Die KI-Governance basierte typischerweise auf der Einhaltung regulatorischer Bestimmungen.“ „Das ist jedoch nur ein wichtiger Aspekt“, erklärt Lee Cox, Vizepräsident für integrierte Unternehmensführung und Marktreife bei IBM.
KI-Governance schafft Verantwortlichkeit, indem sie organisatorische Grundsätze für verantwortungsvolle KI definiert, während des gesamten KI-Entwicklungszyklus Verantwortung zuweist und diese Grundsätze in Entwicklungs- und Release-Zyklen operationalisiert. Dies schafft ein Gleichgewicht zwischen dem von der KI versprochenen geschäftlichen Nutzen und der Notwendigkeit von Aufsicht und Risikomanagement.
Wenn diese Kontrollmechanismen nicht vorhanden sind, besteht ein größeres Risiko, dass die Systeme nicht wie beabsichtigt oder erwartet funktionieren. Dies kann zu einer geringeren Akzeptanz, einer beeinträchtigten Fähigkeit zur Operationalisierung und Skalierung, einer geringeren Rentabilität von KI-Investitionen und einem erhöhten Risiko und einer höheren Häufigkeit von Systemausfällen führen. „Durch die Einrichtung eines umfassenden und integrierten Governance-Programms können Sie jedoch dazu beitragen, akzeptable Betriebsparameter zu bestimmen, einschließlich der Abstimmung von Risiko und Politik“, stellt Cox klar.
71 % der CEOs sind der Meinung, dass der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Kundenvertrauen einen größeren Einfluss auf den Erfolg ihrer Unternehmen haben als jedes einzelne Produkt oder jede Dienstleistung, und KI-Governance ist ein entscheidend Ermöglicher des Kundenvertrauens. Wenn KI unreguliert ist, steht nicht nur der Erfolg einzelner KI-Projekte auf dem Spiel, sondern auch der Ruf des gesamten Unternehmens.
Wenn das KI-System eines Unternehmens nicht wie vorgesehen funktioniert, kann sich der Vertrauensverlust auf das gesamte Ökosystem der Stakeholder erstrecken. Neben den verlorenen Kunden können auch Talente verloren gehen: 69 % der Arbeitnehmer geben an, dass sie eher bereit sind, ein Stellenangebot von einem Unternehmen anzunehmen, das sie für sozial verantwortlich halten. Die Abwanderung von Kunden und Mitarbeitern kann für Investoren ein Warnsignal sein und das Vertrauen der Aktionäre beeinträchtigen.
All dies kann die öffentliche Wahrnehmung und den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens rasch beeinflussen und potenziell zu nachgelagerten Effekten wie verpassten Wachstumschancen, Innovation und Marktführung führen.
„Ein Sprichwort sagt: Vertrauen wird tröpfchenweise gewonnen, aber eimerweise verspielt. Und das ist so wahr“, sagt Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer. KI-Governance hilft Unternehmen, ihren unternehmerischen Charakter zu stärken, indem sie Ethik systematisch in Technologie-Lebenszyklen einbetten, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften über verschiedene Gerichtsbarkeiten hinweg verwaltet und eine kontinuierliche Systemüberwachung ermöglicht, was alles dazu beiträgt, Vertrauen aufrechtzuerhalten.
Da generative KI neue Anwendungsfälle erschließt, wirkt sie sich häufiger und auf neue Weise auf das Leben der Menschen aus. Das macht es umso entscheidend, dass KI im Einklang mit menschlichen Werten und ethischen Erwartungen entwickelt und eingesetzt wird. Zu diesem Zweck legt die KI-Governance Frameworks und Richtlinien fest, die dazu beitragen, dass die Auswirkungen der KI auf die Gesellschaft positiv sind. Wenn sie nicht vorhanden sind, kann es zu unbeabsichtigten Schäden für Menschen oder den Planeten kommen. Diese Schäden können zwar allgemeiner sein und sind schwieriger zu messen, aber sind wichtig.
„Eine effektive KI-Governance ist ein sensibles Gleichgewicht zwischen Menschen, Prozessen und Technologie“, bekräftigt Phaedra Boinodiris, vertrauenswürdige KI Leader bei IBM Consulting®. „Es bedarf eines harmonischen Zusammenspiels von organisatorischer Aufsicht, technischen Instrumenten und Bildungsinitiativen, um gesellschaftliche Bedürfnisse mit technologischen Fortschritten in Einklang zu bringen und so eine verantwortungsvolle KI zu ermöglichen.“
KI-Governance trägt dazu bei, potenziellen gesellschaftlichen Schaden zu mindern, indem sie organisatorische Grunderwartungen in Bezug auf Erklärbarkeit, Transparenz und Fairness und andere Aspekte festlegt. Es erleichtert auch die Pflege einer Unternehmenskultur, die auf Vertrauen ausgerichtet ist. Dazu gehört die Bildung von Build-Teams, die vielfältig, inklusiv und multidisziplinär sind, um Ebenen potenzieller KI-Auswirkungen ganzheitlicher zu betrachten und anzugehen.
Letztlich geht es bei den geschäftlichen Rechtfertigungen für KI-Governance nicht nur um die Anpassung an regulatorische Anforderungen. Sie zielen auch darauf ab, die wachsenden Erwartungen der Stakeholder an verantwortungsvolle Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung von Technologie zu erfüllen. Diese Erwartungen waren noch nie so hoch wie heute.
Bei IBM verstehen wir diese Notwendigkeit, weil wir seit fast einem Jahrzehnt auf unserer eigenen KI-Ethik-Reise voranschreiten. Unser organisatorischer Governance-Mechanismus, das IBM Responsible Technologie Board, arbeitet Hand in Hand mit unserem KI-Modell-Governance-Mechanismus, dem Integrated Governance Programm (IGP), um eine ganzheitliche KI-Governance bei IBM zu ermöglichen.
„Durch die Konsolidierung auf ein einziges und skalierbares Framework reduzieren wir nicht nur Verschwendung, minimieren den Aufwand und maximieren den Return on Investment (ROI), sondern fördern auch Transparenz, Verantwortlichkeit und Fairness“, erklärt Steven Eliuk, Mitglied des IBM Responsible Technologie Board und Chief Technology Officer für Daten, KI und Governance, über das Integrated Governance Programm von IBM. „Es ist ein wahrer Beweis für die Power® von KI im großen Maßstab, basierend auf KI-Ethik.“
Wenn sowohl organisatorische als auch KI-Modell-Governance-Mechanismen vorhanden sind und diese so integriert werden, dass sie sich gegenseitig unterstützen und aufbauen, können Unternehmen KI schnell und vertrauensvoll bereitstellen. Tatsächlich kann die Verankerung einer Strategie zur Implementierung von KI-Governance in der Wertgenerierung Unternehmen dabei helfen, den materiellen und immateriellen ROI der KI-Governance umfassend zu messen. Von Kosten- und Risikominderung bis hin zur langfristigen Wertschöpfung wird immer deutlicher, dass gute Unternehmensführung auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
