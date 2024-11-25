Blick über die Compliance hinaus: Die weitreichenden Kosten einer nicht implementierten KI-Governance

Da generative KI neue Anwendungsfälle erschließt, wirkt sie sich häufiger und auf neue Weise auf das Leben der Menschen aus. Das macht es umso entscheidend, dass KI im Einklang mit menschlichen Werten und ethischen Erwartungen entwickelt und eingesetzt wird. Zu diesem Zweck legt die KI-Governance Frameworks und Richtlinien fest, die dazu beitragen, dass die Auswirkungen der KI auf die Gesellschaft positiv sind. Wenn sie nicht vorhanden sind, kann es zu unbeabsichtigten Schäden für Menschen oder den Planeten kommen. Diese Schäden können zwar allgemeiner sein und sind schwieriger zu messen, aber sind wichtig.

„Eine effektive KI-Governance ist ein sensibles Gleichgewicht zwischen Menschen, Prozessen und Technologie“, bekräftigt Phaedra Boinodiris, vertrauenswürdige KI Leader bei IBM Consulting®. „Es bedarf eines harmonischen Zusammenspiels von organisatorischer Aufsicht, technischen Instrumenten und Bildungsinitiativen, um gesellschaftliche Bedürfnisse mit technologischen Fortschritten in Einklang zu bringen und so eine verantwortungsvolle KI zu ermöglichen.“

KI-Governance trägt dazu bei, potenziellen gesellschaftlichen Schaden zu mindern, indem sie organisatorische Grunderwartungen in Bezug auf Erklärbarkeit, Transparenz und Fairness und andere Aspekte festlegt. Es erleichtert auch die Pflege einer Unternehmenskultur, die auf Vertrauen ausgerichtet ist. Dazu gehört die Bildung von Build-Teams, die vielfältig, inklusiv und multidisziplinär sind, um Ebenen potenzieller KI-Auswirkungen ganzheitlicher zu betrachten und anzugehen.

Letztlich geht es bei den geschäftlichen Rechtfertigungen für KI-Governance nicht nur um die Anpassung an regulatorische Anforderungen. Sie zielen auch darauf ab, die wachsenden Erwartungen der Stakeholder an verantwortungsvolle Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung von Technologie zu erfüllen. Diese Erwartungen waren noch nie so hoch wie heute.

Bei IBM verstehen wir diese Notwendigkeit, weil wir seit fast einem Jahrzehnt auf unserer eigenen KI-Ethik-Reise voranschreiten. Unser organisatorischer Governance-Mechanismus, das IBM Responsible Technologie Board, arbeitet Hand in Hand mit unserem KI-Modell-Governance-Mechanismus, dem Integrated Governance Programm (IGP), um eine ganzheitliche KI-Governance bei IBM zu ermöglichen.

„Durch die Konsolidierung auf ein einziges und skalierbares Framework reduzieren wir nicht nur Verschwendung, minimieren den Aufwand und maximieren den Return on Investment (ROI), sondern fördern auch Transparenz, Verantwortlichkeit und Fairness“, erklärt Steven Eliuk, Mitglied des IBM Responsible Technologie Board und Chief Technology Officer für Daten, KI und Governance, über das Integrated Governance Programm von IBM. „Es ist ein wahrer Beweis für die Power® von KI im großen Maßstab, basierend auf KI-Ethik.“

Wenn sowohl organisatorische als auch KI-Modell-Governance-Mechanismen vorhanden sind und diese so integriert werden, dass sie sich gegenseitig unterstützen und aufbauen, können Unternehmen KI schnell und vertrauensvoll bereitstellen. Tatsächlich kann die Verankerung einer Strategie zur Implementierung von KI-Governance in der Wertgenerierung Unternehmen dabei helfen, den materiellen und immateriellen ROI der KI-Governance umfassend zu messen. Von Kosten- und Risikominderung bis hin zur langfristigen Wertschöpfung wird immer deutlicher, dass gute Unternehmensführung auch wirtschaftlich sinnvoll ist.

