Heute übermittelt Hendrickson eine ASN an das System des Lkw-Herstellers und erhält in Echtzeit die Bestätigung, dass die ASN in das System des Kunden geladen wurde oder nicht geladen werden konnte, und das alles während eines einzigen API-Aufrufs. Hendrickson kann dann Fehler umgehend beheben, sodass die ASN 100 % der Zeit im System des Kunden verfügbar ist, wenn die Sendung die Dockingstation des Kunden erreicht. Die Fähigkeit, Fehler zu erkennen und zu beseitigen, spart dem Kunden und Hendrickson Zeit und Geld. Der Kunde erwägt nun, die API-Funktion zu anderen Prozessen hinzuzufügen, beginnend mit den Bestellprozessen.

Auch die Mitarbeiter von Hendrickson sind mit der B2B-API-Gateway-Funktion zufrieden. Wenn der Kunde von Hendrickson andere Lieferanten hat, die nicht auf API-Verbindungen umstellen können, müssen diese ASNs über das Kundenportal eingeben. Gelegentlich erhalten Hendrickson-Mitarbeiter E-Mails, in denen sie dazu aufgefordert werden. Kannan sagt: „Wir können ihnen sagen: ‚Wir haben das im Griff – Sie müssen es nicht tun, weil wir bereits konform sind.‘ Sie sind immer überrascht und dankbar.“

Mit den hybriden Übersetzungsfunktionen der IBM Sterling Lösung ist der Zuordnungsprozess für Hendrickson nahtlos. „Wir müssen unser ERP-System überhaupt nicht ändern. Alle Änderungen werden von IBM verwaltet", sagt Kannan. „Sobald IBM eine Datei erhält, die in einem bestimmten Format verarbeitet werden muss, wird diese Funktion erstellt. Für uns spielt sich alles hinter den Kulissen ab.“

Die Skalierbarkeit des B2B-API-Gateways ist ebenfalls ein großer Vorteil. Hendrickson erwartet, dass sein aktueller Kunde in naher Zukunft zusätzliche API-Funktionen anfordert, die über ASNs hinausgehen, und dass andere Kunden anfangen, API-Zuordnungen für ihre IT-Umgebungen zu verlangen. „Wir wissen nicht wann, aber wir gehen davon aus, dass es in Zukunft viele ähnliche Projekte geben wird“, sagt Kannan. „Das ist einer der Gründe, warum wir uns für IBM entschieden haben, anstatt etwas intern zu entwickeln. Als produzierendes Unternehmen verfügen wir nicht über die IT-Expertise, um das von uns erwartete Volumen zu bewältigen. Wenn wir neue Kunden haben, können wir sie an IBM übergeben, um die Zuordnung durchzuführen, und die Anforderungen des Kunden zu erfüllen.“

„Wir haben eine großartige Beziehung zu IBM“, fährt er fort. „Sobald wir ein Problem haben, greifen wir zum Telefon und rufen an. Das IBM-Team löst das Problem schnell und kostengünstig für uns. Im Moment haben wir eine funktionierende API-Lösung. Und es spielt keine Rolle, wie wir sie ausbauen, wir werden uns immer an IBM wenden.“