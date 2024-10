Als die generative KI erstmals einem breiten Publikum bekannt wurde, beschränkte sich das Wissen typischer Führungskräfte meist auf Marketingmaterialien und rasanter Berichterstattung. Die konkreten Erfahrungen (falls vorhanden) beschränkten sich auf das Herumspielen mit ChatGPT und DALL-E. Die Aufregung hat sich gelegt und die Geschäftswelt hat nun ein besseres Verständnis für KI-gestützte Lösungen.

Der Gartner Hype Cycle positioniert generative KI genau auf dem „Höhepunkt überzogener Erwartungen“, an der Schwelle zum „Tal der Enttäuschung“[1] – mit anderen Worten, kurz vor dem Eintritt in eine (relativ) wenig beeindruckende Übergangsphase –, während der Bericht „State of Generated AI in the Enterprise“ von Deloitte aus dem ersten Quartal 2024 darauf hinweist, dass viele Führungskräfte „kurzfristig erhebliche transformative Auswirkungen erwarten“.[2] Die Realität wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen: Generative KI bietet einzigartige Möglichkeiten und Lösungen, aber sie wird nicht die Lösung für alle Probleme sein.

Wie die Ergebnisse in der Praxis im Vergleich zum Hype abschneiden, ist teilweise eine Frage der Perspektive. Standalone-Tools wie ChatGPT stehen in der Regel im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung, aber eine reibungslose Integration in etablierte Dienste führt oft zu mehr Nachhaltigkeit. Vor dem aktuellen Hype-Zyklus wurden generative maschinelle Lern-Tools wie die 2018 von Google eingeführte Funktion „Smart Compose“ nicht als Paradigmenwechsel angesehen, obwohl sie Vorläufer der heutigen Textgenerierungsdienste sind. Ebenso werden viele leistungsstarke generative KI-Tools als integrierte Elemente in Unternehmensumgebungen implementiert, die vorhandene Tools verbessern und ergänzen, anstatt sie zu revolutionieren oder zu ersetzen: zum Beispiel „Copilot“-Funktionen in Microsoft Office, „Generative Fill“-Funktionen in Adobe Photoshop oder virtuelle Agenten in Apps für Produktivität und Collaboration.

Wo generative KI in alltäglichen Workflows erstmals an Dynamik gewinnt, wird dies mehr Einfluss auf die Zukunft von KI-Tools haben als die hypothetischen Vorteile spezifischer KI-Funktionen. Laut einer aktuellen IBM-Umfrage unter über 1.000 Mitarbeitern in Großunternehmen waren die drei wichtigsten Faktoren für die Einführung von KI Fortschritte bei KI-Tools, die sie zugänglicher machen, die Notwendigkeit, Kosten zu senken und wichtige Prozesse zu automatisieren, sowie die zunehmende Integration von KI in Standard-Geschäftsanwendungen.