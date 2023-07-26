Tags
Wie KI Unternehmen dabei hilft, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

abstrakter Hintergrund

KI-Tools wie ChatGPT sorgen für Schlagzeilen, aber andere KI-Techniken und -Tools, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden, helfen diesen im Stillen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Klassische KI wird bereits heute in verschiedenen Anwendungsfällen eingesetzt, und generative KI entwickelt sich rasant weiter, um neue Klassen von Anwendungsfällen anzusprechen.

Zuvor leitete ich technische Teams, die Kunden bei ihren KI-Implementierungen unterstützten. Als ich eine Rolle als Leiter für Nachhaltigkeit bei Expert Labs, unserem Unternehmen für professionelle Technologiedienstleistungen, antrat, erkannte ich das Potenzial von KI für die Energieeffizienz, Dekarbonisierung und Abfallreduzierung. Entdecken Sie die aktuellen und zukünftigen Anwendungsfälle für KI in den Bereichen Abfallmanagement, Optimierung, Energiereduzierung und ESG-Berichterstattung.

Wie KI Unternehmen heute dabei unterstützt, ihren Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu beschleunigen

  • Asset-Management: Egal, ob es sich um Versorgungsinfrastruktur oder Maschinen in der Fabrikhalle handelt, rechtzeitiges Eingreifen kann die Lebensdauer eines Assets verlängern. Dabei wird das Abfallvolumen, das auf Mülldeponien landet, sowie die Umweltauswirkung reduziert, die die Schaffung eines Ersatzgeräts mit sich bringt. KI-Lösungen erfassen Leistungsdaten von Assets und speisen diese in maschinelle Lernmodelle ein, die den Zustand des Asset und das Risiko des Ausfalls vorhersagen können.
  • Bestandsmanagement: Transport verbraucht Energie. Außerdem müssen verderbliche Waren während des Transports und der Aufbewahrung möglicherweise gekühlt werden. DieBestandsoptimierung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Sie über genügend Lagerbestände verfügen und gleichzeitig die Kundennachfrage erfüllen. Gleichzeitig möchten Sie den CO2-Fußabdruck reduzieren, der mit dem Transport und der Aufbewahrung von Waren verbunden ist. KI hilft, dieses Problem zu lösen, indem sie Aspekte wie Forecasting, Direktlieferungen und Routenoptimierung kombiniert.
  • Zeitplan-Optimierung: Dieser Anwendungsfall ähnelt dem Bestandsmanagement, befasst sich aber mit der Herausforderung, sicherzustellen, dass Sie über die richtige Ausrichtung von Talenten verfügen. Wenn wir zum Beispiel an die Wartung von Assets denken, stellen sich die Fragen, welche Techniker wo verfügbar sind und wie ihre Arbeit priorisiert werden sollte. Es geht nicht darum, Reisen zu minimieren. Stattdessen ist es besser, ein weiter entferntes Asset für die Reparatur zu priorisieren, weil dieses Asset höhere Kosten verursacht oder früher ausfallen könnte. KI kann Probleme wie die Wartung von Assets effizient lösen.
  • Anomalie-Erkennung: Einige Hersteller haben Null-Fehler-Ziele. Wenn ein Teil defekt oder falsch montiert ist, ist es möglicherweise nicht möglich, es zu retten oder zu recyceln. Bild- und Videoerkennungssysteme können KI nutzen, um jede Phase der Fertigung zu überwachen und etwaige Unstimmigkeiten so früh wie möglich zu erkennen. Neben der Materialverschwendung wird zusätzliche Energie verbraucht, wenn Teile nachbearbeitet oder neu hergestellt werden müssen. Dieser Anwendungsfall zeigt, wie KI helfen kann, indem sie zusätzlich zu den strukturierten Daten in den vorangegangenen Beispielen auch unstrukturierte Bild- und Videodaten verarbeitet.
  • Rechenoptimierung: Rechenzentren verbrauchen große Mengen an Strom. Durch den Einsatz von KI wird es möglich, den Rechenbedarf im Zeitverlauf nachzuvollziehen und so die Nutzung von Datenverarbeitungs- und Kühlungsressourcen zu optimieren. Eine bessere Abstimmung der Ressourcen auf den Bedarf hilft beim Energiesparen.
Wie geht es weiter?

Ich erwarte für das nächste Jahr oder so, dass Unternehmen generative KI-Anwendungen bereitstellen, die ihnen bei einer neuen Klasse von Anwendungsfällen helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Einige Unternehmen arbeiten bereits daran.

Die erste davon ist die Nutzung intelligenten Dokumentenverständnisses zur Verarbeitung von Nachhaltigkeitsinformationen. Unternehmen nutzen mehrere verschiedene Frameworks, um standardisiert über ihre Umweltauswirkungen zu berichten. Es ist ein zeitaufwändiger Prozess, relevante Informationen zu sammeln und ESG-Berichte zu erstellen. Generative KI-Software ruft Textinformationen aus verschiedenen Geschäftssystemen, einschließlich Lieferantensystemen, ab, fasst sie zusammen und ordnet sie dem Berichts-Frameworks zu, wobei eine Überprüfung durch Menschen möglich ist.

Auf der anderen Seite rationalisiert KI die Verarbeitung von Informationen, die bereits in ESG-Berichten (Umwelt, Soziales und Corporate Governance) zusammengestellt wurden. Ein Unternehmen könnte Informationen aus einer Bestellung mit dem ESG-Bericht eines Lieferanten kombinieren. Wenn Sie beispielsweise wissen, dass Sie für die Hälfte des Umsatzes eines Lieferanten verantwortlich sind, können Sie dessen ESG-Berichte verwenden, um Ihre Verantwortung für Scope-3-Emissionen abzuschätzen.

Für Investoren, die sich für grüne Finanzierungen interessieren, könnte KI ESG-Berichte massenhaft verarbeiten, um eine empfohlene Auswahlliste von Unternehmen mit einer stärkeren Umweltbilanz zu erstellen. In einem Anwendungsfall könnten generative KI-Modelle, die mit den Nachhaltigkeitsrichtlinien eines Unternehmens abgestimmt sind, eine Beratungsanwendung für Aktivitäten wie die Auswahl von Lieferanten unterstützen.

Große Foundation-Sprachmodelle (LLMs), die auf domänenspezifische Daten abgestimmt sind, werden wahrscheinlich eine wichtige Rolle in intelligenten Textverarbeitungsanwendungen wie diesen spielen.

Auch Foundation Models, die Geodaten verwenden, werden in den kommenden Jahren ihre Wirkung zeigen. Diese Modelle werden für die Vorhersage von Überschwemmungsgebieten, Waldbränden und anderen Klimarisiken nützlich sein. Unternehmen in Sektoren wie Landwirtschaft, Einzelhandel, Energieversorgung und Finanzdienstleistungen können diese Modelle zur Risikobewertung und -minderung nutzen.

Wenn Unternehmen generative KI in diesen neuen Anwendungsfall einsetzen, müssen sie auch auf eine Reihe neuer Risiken achten, die von potenziellen Datenschutzbedenken bis hin zu mangelnder Faktenlage reichen. Ein verantwortungsvoller KI-Ansatz und ein KI-Governance-Framework sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen für den verantwortungsvollen Einsatz von sowohl klassischer als auch generativer KI vorhanden sind.

Nachhaltigkeitsziele und andere Geschäftsziele gehen Hand in Hand. Für viele dieser Anwendungsfälle besteht ein enger Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Kosten. Die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Vermeidung von Abfall und die Optimierung von Ressourcen haben sowohl finanzielle Vorteile als auch ökologische Nutzen. Mit neuen, KI-gestützten Nachhaltigkeitsanwendungen wird es Unternehmen leichter fallen, Entscheidungen zu treffen, die mit ihren Nachhaltigkeitszielen in Einklang stehen.

 

