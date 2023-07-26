Ich erwarte für das nächste Jahr oder so, dass Unternehmen generative KI-Anwendungen bereitstellen, die ihnen bei einer neuen Klasse von Anwendungsfällen helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Einige Unternehmen arbeiten bereits daran.

Die erste davon ist die Nutzung intelligenten Dokumentenverständnisses zur Verarbeitung von Nachhaltigkeitsinformationen. Unternehmen nutzen mehrere verschiedene Frameworks, um standardisiert über ihre Umweltauswirkungen zu berichten. Es ist ein zeitaufwändiger Prozess, relevante Informationen zu sammeln und ESG-Berichte zu erstellen. Generative KI-Software ruft Textinformationen aus verschiedenen Geschäftssystemen, einschließlich Lieferantensystemen, ab, fasst sie zusammen und ordnet sie dem Berichts-Frameworks zu, wobei eine Überprüfung durch Menschen möglich ist.

Auf der anderen Seite rationalisiert KI die Verarbeitung von Informationen, die bereits in ESG-Berichten (Umwelt, Soziales und Corporate Governance) zusammengestellt wurden. Ein Unternehmen könnte Informationen aus einer Bestellung mit dem ESG-Bericht eines Lieferanten kombinieren. Wenn Sie beispielsweise wissen, dass Sie für die Hälfte des Umsatzes eines Lieferanten verantwortlich sind, können Sie dessen ESG-Berichte verwenden, um Ihre Verantwortung für Scope-3-Emissionen abzuschätzen.

Für Investoren, die sich für grüne Finanzierungen interessieren, könnte KI ESG-Berichte massenhaft verarbeiten, um eine empfohlene Auswahlliste von Unternehmen mit einer stärkeren Umweltbilanz zu erstellen. In einem Anwendungsfall könnten generative KI-Modelle, die mit den Nachhaltigkeitsrichtlinien eines Unternehmens abgestimmt sind, eine Beratungsanwendung für Aktivitäten wie die Auswahl von Lieferanten unterstützen.

Große Foundation-Sprachmodelle (LLMs), die auf domänenspezifische Daten abgestimmt sind, werden wahrscheinlich eine wichtige Rolle in intelligenten Textverarbeitungsanwendungen wie diesen spielen.

Auch Foundation Models, die Geodaten verwenden, werden in den kommenden Jahren ihre Wirkung zeigen. Diese Modelle werden für die Vorhersage von Überschwemmungsgebieten, Waldbränden und anderen Klimarisiken nützlich sein. Unternehmen in Sektoren wie Landwirtschaft, Einzelhandel, Energieversorgung und Finanzdienstleistungen können diese Modelle zur Risikobewertung und -minderung nutzen.

Wenn Unternehmen generative KI in diesen neuen Anwendungsfall einsetzen, müssen sie auch auf eine Reihe neuer Risiken achten, die von potenziellen Datenschutzbedenken bis hin zu mangelnder Faktenlage reichen. Ein verantwortungsvoller KI-Ansatz und ein KI-Governance-Framework sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen für den verantwortungsvollen Einsatz von sowohl klassischer als auch generativer KI vorhanden sind.

Nachhaltigkeitsziele und andere Geschäftsziele gehen Hand in Hand. Für viele dieser Anwendungsfälle besteht ein enger Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Kosten. Die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Vermeidung von Abfall und die Optimierung von Ressourcen haben sowohl finanzielle Vorteile als auch ökologische Nutzen. Mit neuen, KI-gestützten Nachhaltigkeitsanwendungen wird es Unternehmen leichter fallen, Entscheidungen zu treffen, die mit ihren Nachhaltigkeitszielen in Einklang stehen.