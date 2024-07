Was ist BizDevOps?

Um BizDevOps in einem Unternehmen zu implementieren, muss die Zusammenarbeit bereits früh in der Planungsphase beginnen. Die Abstimmung einer klar definierten Geschäftsstrategie mit Input des Entwicklungsteams führt zur Erstellung einer detaillierten Roadmap für die Software- und Anwendungsentwicklung. Durch die frühzeitige Zusammenarbeit wird der geschäftliche Nutzen priorisiert, so dass die IT-Teams Zeit haben, Produktfunktionen zu entwickeln, die den Anforderungen der Benutzer und des Unternehmens entsprechen.

Entwicklungsteams nutzen Kontinuierliche Integration und Kontinuierliche Bereitstellung, um die Software-Bereitstellung zu beschleunigen. Kontinuierliche Integration ist der Prozess, bei dem Entwickler während des gesamten Entwicklungsprozesses häufig Code in eine Codebasis integrieren, um ihn automatisch zu testen. Kontinuierliche Integration ist der Schlüssel zur Beschleunigung der Softwarebereitstellung. Sie ermöglicht es den Entwicklungsteams, mithilfe der Automatisierung neuen Code zur Qualitätssicherung kontinuierlich zu testen und so unerwartete Variablen und Fehler am Ende des Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu reduzieren. Durch die kontinuierliche Bereitstellung können Entwicklungsteams Änderungen schnell bereitstellen, Fehler beheben und Aktualisierungen vornehmen, einschließlich neuer Funktionen und Konfigurationen. Durch automatisierte Tests und Bereitstellung werden Produktaktualisierungen beschleunigt, Ausfallzeiten reduziert und die Benutzerfreundlichkeit optimiert.

Sobald ein Produkt auf den Markt kommt, helfen Echtzeitanalysen den BizDevOps-Teams, die Leistung zu überwachen und zu analysieren, ob die Ziele erreicht werden. Durch ständige Überwachung können die Teams auf der Grundlage von Datenanalysen und Produktfeedback schnell Anpassungen vornehmen.