Ein großer Teil der richtigen Prozessänderung besteht darin, zu wissen, welche Auswirkungen diese Änderung haben wird — bevor sie implementiert wird. Dank der integrierten Simulationsfunktionen der IBM Process Mining-Lösung können Prozessentwickler die wahrscheinlichen Auswirkungen von Änderungen anhand wichtiger Kennzahlen wie Durchlaufzeit und Personalbedarf testen. Die gleichen granularen, in sich geschlossenen Eigenschaften des Modells können auch Aufschluss darüber geben, ob eine bestimmte Änderung unerwartete Auswirkungen haben kann. „Wir haben gesehen, wie die Beseitigung eines Engpasses an einer Stelle im Fluss dazu führen kann, dass an einer anderen Stelle ein weiterer Engpass entsteht“, sagt der Leiter der digitalen Betriebsführung. „Indem wir diese Auswirkungen über die dynamische Modellierung aufdecken, hat [IBM Process Mining] uns einen ganzheitlicheren Ansatz zur Prozessoptimierung ermöglicht.“

In einem bemerkenswerten Fall wollte das Digital Ops-Team verstehen, wie sich vorgeschlagene Änderungen bei der Bearbeitung von Kundensupportanfragen nach dem Verkauf auf Engpässe während der sogenannten „hohen Belastung“ auswirken würden, als das Volumen saisonale Spitzen erreichte. Mithilfe von IBM Process Mining konnten sie zunächst die sich wiederholenden Teile des Prozessflusses identifizieren, die sich am besten für die Automatisierung eignen würden. Durch die Simulation dieser Veränderungen – einschließlich der Automatisierung wichtiger Prozessfluss-Segmente – konnten sie bis zu 90 % weniger Zeit für die Lösung des Kundenservice sowie 46 % weniger durchschnittliche Kosten pro Lösung beweisen.

Während sich Max Mara heute noch in einem relativ frühen Stadium der Prozessautomatisierung befindet, geht der Head of Digital Operations davon aus, dass sie in naher Zukunft ein viel wichtigeres Element der Digital-Ops-Strategie des Unternehmens werden wird. Und er sieht in IBM Process Mining ein wesentliches Werkzeug zur Abbildung dieser Reise. „Strategische Investitionen in die Prozessautomatisierung werden entscheidend sein, um das qualitativ hochwertige digitale Erlebnis zu bieten, das Kunden erwarten“, erklärt er. „Mit IBM Process Mining haben wir ein leistungsfähiges Werkzeug erhalten, um herauszufinden, wo Automatisierung den größten Nutzen bringt, sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen.“

Der Leiter des Kompetenzzentrums stimmt dem zu. „Wir glauben, dass der klare Erfolg dieses Projekts das erste von vielen in einer Reihe unserer Geschäftsbereiche auf der ganzen Welt sein wird“, sagt er.