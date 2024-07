IBM watsonx Orchestrate automatisiert Ihre zeitraubenden Aufgaben, damit Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die Ihnen am wichtigsten ist. Wenn Sie in Orchestrate eine Anfrage stellen, kann es einen einfachen Skill verwenden (eine Zeile zu einer Tabelle hinzufügen) oder auf einer komplexen Sammlung von Skills aufbauen (Kontaktpersonen finden, eine Tabelle mit diesen Kontaktpersonen erstellen und dann eine E-Mail an sie senden), die zur Erledigung dieser Aufgabe erforderlich sind.