Der Begriff der Mitarbeitererfahrung (auch Employee Experience) umfasst heute weit mehr als noch vor ein paar Jahren, da sich die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben zunehmend überschneiden. Die Mitarbeitererfahrung ist nicht nur eine einzelne Interaktion oder ein Workflow. Sie bezieht sich vielmehr auf jede Interaktion zwischen einem oder einer Beschäftigten und dem Arbeitgeber – von der Einstellung bis zur Pensionierung über die Unterstützung bei der Ausführung von Aufgaben in ihren jeweiligen Rollen bis hin zu neuen Bedürfnissen im Berufs- und Privatleben während der gesamten beruflichen Laufbahn. Die bestmöglichen Erfahrungen werden mit Blick auf die Mitarbeitenden und ihre geäußerten und unausgesprochenen Erwartungen entwickelt. Stellen Sie sich einen Tag vor, an dem die Bedürfnisse aller Ihrer Beschäftigten an allen Berührungspunkten auf intuitive, reibungslose Weise erfüllt werden, sodass sie sich als Individuen wahrgenommen fühlen, Spaß an ihrer Arbeit haben und ihr Potenzial voll entfalten können. Bessere Mitarbeitererfahrungen haben auch positive Folgen für das Geschäft: Engagierte und zufriedene Mitarbeitende sind nämlich eher bereit, ihren internen Stakeholdern und Endkunden einen hervorragenden Service zu bieten.

IBM setzt sich im Bereich der Mitarbeitererfahrung für einen auf den Menschen ausgerichteten Ansatz ein. Lassen Sie sich von IBM Consulting dabei helfen, Ihre internen und kundenorientierten Prozesse mit strategischen Vorgängen, Plattformimplementierung, Design und Managed Services neu zu gestalten, um die Mitarbeitererfahrung deutlich zu verbessern. Mit unserem umfassenden Know-how in den Bereichen Talent- und Erfahrungsmanagement können wir Ihnen zeigen, wie Sie unsere erstklassigen KI-, Automatisierungs- und Cloud-Technologien sowie die unserer Ökosystempartner nutzen, um außergewöhnliche Erfahrungen für alle Mitarbeitenden zu schaffen – und das jeden Tag.