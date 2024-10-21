Feinabstimmung bedeutet, einem KI-Modell genügend zusätzliche Daten zu geben, um einige seiner Parameter zu verändern. Die Feinabstimmung verändert das Verhalten eines Modells dauerhaft und passt es an einen bestimmten Anwendungsfall oder Kontext an. Es ist auch schneller und billiger als ein brandneues Modell zu trainieren.

„Wenn man ein neuronales Netzwerk mit 100 verschiedenen Schichten hat, bedeutet das Training, dass man alle 100 Schichten verändert“, erklärt Choie. „Feinabstimmung würde bedeuten, dass man tatsächlich die letzten paar Schichten verändert. Man ist noch dabei, das Modell zu ändern, aber man muss es nicht vollständig ändern, weil es bereits gut funktioniert.“

Die Feinabstimmung erfordert etwas mehr Vorabinvestitionen als Prompt Engineering und RAG. Sie ist nützlich, um aus einem kleineren Modell einen Experten auf einem Spezialgebiet zu machen. Zum Beispiel kann eine Versicherungsgesellschaft ein Modell optimieren, um die Kunst der Bearbeitung neuer Schadensfälle zu beherrschen.

Varshney vergleicht ein fein abgestimmtes Modell mit einem intensiv geschulten Berufsanfänger direkt nach dem Schulabschluss. Sie verfügen vielleicht nicht über das umfassende Wissen eines genialen Universalgelehrten (oder eines großen, universell einsetzbaren KI-Modells), aber sie sind viel besser im Bearbeiten von Ansprüchen, als es ein Universalgelehrter wäre.

„Es kann weder Ihre Steuererklärung machen noch einen Rechtsvertrag aufsetzen“, sagt Varshney, „aber wenn ich es bitte, einen Versicherungsanspruch zu bearbeiten, weiß es sofort, wie es geht.“

Die Verwendung geschützter Daten auf diese Weise kann einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bieten, da KI-Modelle mit den einzigartigen Prozessen, Produkten, Kunden und anderen Nuancen eines Unternehmens vertraut gemacht werden.

„Wenn Sie eine KI haben, deren Hauptnutzer aus einem bestimmten Unternehmen stammen, ist es wichtig, dass die KI Daten aus demselben Unternehmen verwendet“, sagt Choie.

Wenn KI-Modelle Zugriff auf firmeneigene Daten haben, sind sie in einem spezifischen Geschäftskontext verankert, was bedeutet, dass auch ihre Ergebnisse in diesem Kontext verankert sind.

„Ich kann ein Open-Source-KI-Modell nehmen, es mit meinen eigenen proprietären Daten feinabstimmen und diese Kopie gehört ganz mir“, sagt Varshney. „Ich besitze die Rechte am geistigen Eigentum. Ich betreibe es auf meiner eigenen Infrastruktur.“

Dadurch können diese Modelle genauere und effektivere Ausgaben liefern als unerweiterte, fertige Modelle, die auf einen allgemeinen öffentlichen Datenbestand zurückgreifen.