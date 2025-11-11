Was sind KI-fähige Daten?

Richtig aufbereitete und verwaltete Daten sind für den Erfolg von KI von grundlegender Bedeutung – wie das Sprichwort schon sagt: „Garbage in, garbage out“ (dt.: „Müll rein, Müll raus“). Korrekte, vollständige und konsistente Daten sorgen für eine bessere Leistung und Produktivitätssteigerungen durch KI in Unternehmen. In der Zwischenzeit hilft eine Datenstrategie für gut verwaltete und geschützte Daten dabei, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

Da KI-gestützte Entscheidungen zunehmend zu einem Wettbewerbsvorteil werden, erkennen viele Unternehmen, dass herkömmliche Datenverwaltungs-Verfahren möglicherweise nicht ausreichen, um KI-fähige Daten bereitzustellen. Laut einer Umfrage des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2024 stimmen nur 29 % der Technologieverantwortlichen voll und ganz zu, dass ihre Unternehmensdaten die Qualitäts-, Zugänglichkeits- und Sicherheitsstandards erfüllen, die für die effiziente Skalierung generativer KI (Gen-AI) erforderlich sind.1

Um die Datenbereitschaft für die Einführung von KI zu erreichen und aufrechtzuerhalten, können sich Unternehmen auf einige wesentliche Datenpraktiken konzentrieren: einheitlicher Zugriff, Governance, Sicherheit und Support. Durch die Schaffung dieser grundlegenden Voraussetzungen können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Daten wirklich KI-fähig sind – und so die KI von einem kostspieligen Experiment in einen leistungsstarken Motor für den Unternehmenswert verwandeln.