Der Fachkräftemangel kann durch Investitionen und Initiativen für Weiterbildungen überbrückt werden. Viele der Probleme, die zu KI-Qualifikationslücken führen, sind dieselben Probleme, die zu einem Fachkräftemangel im Tech-Bereich führen. Mehrere Lösungen zur Schließung der KI-Qualifikationslücke überschneiden sich mit Maßnahmen zur Behebung des Fachkräftemangels.

Es gibt mehrere Online-Plattformen, die Weiterbildungen im Bereich KI anbieten. IBM bietet beispielsweise mit SkillsBuild und Microsoft8 kostenlose Ressourcen an, die Interessierten dabei helfen, eigene KI-Fähigkeiten einzuschätzen und weiterzuentwickeln.

Die Förderung einer zukunftsfähigen Belegschaft erfordert strategische Einstellungen und Investitionen in kontinuierliches Lernen. Die meisten Mitarbeiter sind offen für weitere Schulungen, um sie mit neuen Technologien vertraut zu machen.

Traditionelle Wege für Lernende wie Universitäten, Promotionsprogramme, KI-Camps und Online-Akademien können für Arbeitnehmer der Gen Z immer noch geeignet sein, um sich Fähigkeiten anzueignen. Die Schulung und der Umgang mit KI-Technologien und -Tools in den Lehrplänen der Schulen, insbesondere für jüngere Schüler, ist notwendig. Daher ist es wichtig, Trainer und Lehrer auf die neuesten Entwicklungen vorzubereiten.

Wenn sie Teil des Unternehmens sind, sind es interne Fortbildungsmöglichkeiten wie Schulungsprogramme, Workshops mit Kollegen, Sprechstunden oder Sitzungen zum Üben in Sandbox-Umgebungen, die dazu beitragen, wertvolle Mitarbeiter zu halten. Dadurch kann die Zeit, die für die Überprüfung neuer Bewerber benötigt wird, verkürzt werden.

Um den Einstellungsprozess zu optimieren und den Lernprozess effizient zu gestalten, müssen Unternehmen zunächst die Vorteile und Grenzen von KI für ihr Unternehmen (PDF) gründlich abwägen.2

Mehr KI ist nicht immer besser.9 Unternehmen sollten sorgfältig prüfen, wie sie KI im letzten Jahr in ihren Betrieben eingesetzt haben, herausfinden, was funktioniert und was nicht, und anhand des Feedbacks eine Roadmap erstellen, wie sie KI in den nächsten Jahren einsetzen wollen.

Auf dieser Grundlage können sie die KI-Kenntnisse ihrer derzeitigen Mitarbeiter in diesen KI-Themen testen, um Lücken in der Kompetenz zu ermitteln. Je nachdem, wie spezialisiert die KI-Anforderungen eines Unternehmens sind, können sie dann entweder neue KI-Experten für Pionierprojekte hinzuziehen oder ihre verfügbaren Ingenieure für die Nutzung und Anwendung von KI-Tools umschulen.

Um Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihre persönlichen Ziele beim Kompetenzaufbau zu erreichen, sollten Arbeitgeber mehr interaktive und anpassbare Lernprogramme5 in Betracht ziehen, die Online-Kurse auf Abruf mit Erfahrungsmöglichkeiten und Live-Schulungen unter Anleitung von Lehrkräften kombinieren können.

Wichtig ist, dass Unternehmen dazu beitragen, dass ihre KI-Schulungsansätze und -initiativen gerecht angeboten werden und Arbeitnehmer aus verschiedenen demografischen Gruppen einbeziehen.

Es ist einfacher, das Problem gemeinsam zu lösen, als Strategien und interne Lernpläne von Grund auf neu entwickeln zu müssen. Unternehmen können sich an Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen und anderen Unternehmen beteiligen, um diese Angebote bereitzustellen.