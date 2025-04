Wie die Universitäten stehen auch die Unternehmen unter zunehmendem Druck, KI-Schulungen anzubieten. Dieser Druck entsteht jedoch nicht nur durch die Nachfrage der Arbeitnehmer, sondern auch durch die nüchterne Realität: ein drohender KI-Fachkräftemangel, insbesondere im Bereich der generativen KI.

„Ein auf generativer KI basierender Personalwandel ist etwas, aus dem sich Unternehmen nicht einfach über ihre Einstellungspraxis herauswinden können, da er die gesamte Organisation und ihre Arbeitsweise betrifft“, so die Schlussfolgerung der Forscher von McKinsey in einem Bericht zu einer Umfrage aus dem Jahr 2024. Die Forscher stellten fest, dass sich die frühen Anwender generativer KI-Technologie stark auf die Aus- und Weiterbildung konzentrieren.12

Laut einem Bericht des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2024 sagen CEOs, dass 35 % ihrer Belegschaft in den nächsten drei Jahren umgeschult und weitergebildet werden müssen – im Vergleich zu nur 6 % im Jahr 2021.

Unternehmen beschränken sich nicht nur auf das Angebot von KI-Schulungen für ihre eigenen Mitarbeiter. So stellen Konzerne wie Amazon, Microsoft, Intel und IBM kostenlose KI-Kurse und Lernressourcen online zur Verfügung.

IBM bietet zum Beispiel „SkillsBuild“ an, ein Programm von Online-Kursen, die den Lernenden digitale Qualifikationen verleihen. Zu den beliebten Kursen gehören „Einführung in die künstliche Intelligenz“ (Introduction to artificial intelligence) und „Beherrschen der Kunst des Prompt-Schreibens“ (Mastering the art of prompt writing). IBM hat sich verpflichtet, bis 2026 insgesamt zwei Millionen Lernende im Bereich KI zu schulen.

Darüber hinaus bietet IBM eine Videoreihe namens „AI Academy“ mit Episoden zu Themen wie der Abstimmung von KI-Modellen auf konkrete Anwendungsfälle, KI-Bereitschaft in der Hybrid-Cloud und einem „KI in Aktion“-Podcast.

Erfahren Sie mehr über das Engagement von IBM, zwei Millionen Lernende im Bereich KI zu schulen

Justina Nixon-Saintil, VP und Chief Impact Officer von IBM Corporate Social Responsibility, sagt voraus, dass lebenslanges Lernen in KI und anderen technischen Fächern zur „neuen Normalität“ werden wird.

„Der unmittelbare Bedarf liegt bei KI-bezogenen Kompetenzen, aber es wird bald eine wachsende Nachfrage nach Quantum-Kompetenzen geben, neben einer anhaltenden Nachfrage nach Cybersicherheitskompetenzen“, erklärte Nixo-Saintil kürzlich. „Lebenslanges Lernen ist für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig bleiben wollen, unerlässlich.“