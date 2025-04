Während verbraucherorientierte LLM-Anwendungen in ChatGPT von OpenAI die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen haben, stellen Unternehmen häufig fest, dass kleinere, spezialisiertere KI-Modelle ihren Anforderungen besser entsprechen und gleichzeitig weniger anfällig für Halluzinationen sind.

„Es gibt diese großen Grenzmodelle, die auf so viele Daten wie möglich trainiert wurden“, sagt Candy. „Aber wenn Sie an die meisten Anwendungsfälle in Unternehmen denken, brauchen Sie kein Modell, das auf den gesamten Werken von Shakespeare, Reddit und allen anderen öffentlich verfügbaren Daten trainiert ist.“

Da kleinere Modelle engere Kontextfenster haben und weniger Parameter verwenden, sinkt das Risiko von Halluzinationen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge durcheinander geraten, ist geringer“, fügt Varshney hinzu.