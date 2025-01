Die Bemühungen von IBM bei der fortlaufenden Optimierung der Granite-Serie zeigen sich am deutlichsten im Wachstum seines Flaggschiff-Modells mit einer Dichte von 8B. IBM Granite 3.1 8B Instruct übertrifft nun die meisten offenen Modelle in seiner Gewichtsklasse in den Durchschnittswerten der akademischen Benchmark-Bewertungen, die in Hugging Face OpenLLM Leaderboard inkludiert sind.

Bei der Weiterentwicklung der Granite-Modellreihe wurde weiterhin Wert auf Exzellenz und Effizienz in Unternehmensanwendungsfällen gelegt, einschließlich agentenbasierter KI. Dieser Fortschritt zeigt sich am deutlichsten in der erheblich verbesserten Leistung des neuesten 8B-Modells bei IFEval, einem Datensatz mit Aufgaben, die die Fähigkeit eines Modells testen, detaillierten Anweisungen zu folgen, und bei Multi-Step Soft Reasoning (MuSR), bei dem die Fähigkeit zum logischen Denken und zum Verständnis langer Texte gemessen wird.