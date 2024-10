Da Daten und künstliche Intelligenz in jedem Aspekt der Unternehmensführung eine zentrale Rolle spielen, ist Datenkompetenz eine Grundvoraussetzung für den Aufbau einer datengesteuerten Kultur. Als Datenverantwortlicher in Ihrem Unternehmen fördern Sie den Wandel und unterstützen größere Unternehmensziele, indem Sie eine gemeinsame Sprache einführen, die auf Daten basiert. Das mag vielleicht eine Herausforderung sein, aber diese ambitionierten Ideen füllen eine dringend benötigte Lücke, und die Investition ist es wert. Die Zukunft Ihres Unternehmens hängt nämlich davon ab.



Hören Sie jetzt nicht auf. Fördern Sie weiterhin die Entwicklung der richtigen Datenkompetenzen auf der Grundlage Ihrer Geschäftsziele und etablieren Sie sich als Teamkollege in der Chefetage und in der gesamten Belegschaft. „Um wirklich datenkompetent zu sein, sollte diese Denkweise in allen Rollen zu finden sein und nicht nur in den unteren, oberen oder mittleren Positionen“, so Humphrey. Mit anderen Worten: Datenkompetenz ist eine zyklische Aufgabe für jede Ebene des Unternehmens.



Denken Sie vor allem daran, dass Sie ein Vorbild sind. Als Datenverantwortlicher gehen Sie mit gutem Beispiel voran und sorgen dafür, dass sich Ihre Teams wohlfühlen, wenn sie über Daten sprechen und mithilfe von Daten bessere Geschäftsergebnisse erzielen. Mit Ihrem Engagement und Ihrer Datenkompetenz setzen Sie Datenerkenntnisse in die Tat um und legen den Grundstein für eine Kultur der Datenchampions und datengesteuerten Entscheidungsfindung für die kommenden Jahre.