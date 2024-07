IBM Cloud Pak for Data existierte nicht, als das GCDO seine CEDP entwickelte. IBM Data and AI, der Geschäftsbereich, der IBM Cloud Pak for Data entwickelt, entwickelte die Lösung, um Unternehmen dabei zu helfen, die Art und Weise, wie sie Daten sammeln, organisieren und analysieren, zu modernisieren und KI einzusetzen. IBM Cloud Pak for Data dient als einheitliche, hybride Cloud-Daten- und KI-Plattform.

Die IBM Cloud Pak for Data-Plattform umfasst eine Suite von Services und verschiedene Erweiterungen, auf die nach Bedarf zugegriffen werden kann. Dadurch wird die Plattform für Kunden kostengünstiger, da sie nicht mehr zahlreiche, teure Einzelprodukte benötigen. Es macht die Plattform auch für Benutzer flexibler: Es gibt kein vorschreibendes Modell dafür, wo man anfangen soll.

Für das GCDO war diese Flexibilität, Übergänge zu planen und zu inszenieren, von entscheidender Bedeutung. Durch den parallelen Betrieb von bestehenden Systemen mit IBM Cloud Pak for Data bis zur Bereitschaft des Wechsels auf die neue Plattform erreichte das GCDO Übergänge ohne Unterbrechung vorhandener Prozesse.

Das GCDO begann zunächst mit der KI-Suite von Services innerhalb von IBM Cloud Pak for Data, einschließlich IBM® Watson Studio. IBM Watson Studio wird lokal und in der Cloud ausgeführt und analysiert Daten mit der IBM Db2 Big SQL-Lösung.

IBM Watson Studio ermöglicht es den Analytikern und Data Scientists von GCDO, Analysen ohne Erstellung angepasster Umgebungen durchzuführen, wie es in der Vergangenheit erforderlich war. Diese Funktion macht IBM Watson Studio zu einem der am häufigsten genutzten Services des GCDO innerhalb von IBM Cloud Pak for Data.

Global Leader für Client 360, IBM Global Chief Data Office

Im November 2020 verfügte das GCDO über 600 registrierte Benutzer, die auf IBM Watson Studio zugreifen. An einem durchschnittlichen Tag hat der Service bis zu 300 aktive Runtime-Umgebungen. Das GCDO erwartet, dass diese Nutzerbasis mit zunehmender Verbreitung wachsen wird.

„IBM Cloud Pak for Data ist maßgeblich an der Weiterentwicklung unserer CEDP beteiligt“, sagt Inderpal Bhandari, Global Chief Data Officer bei IBM. „Zum Beispiel ermöglicht Watson Studio es unseren 600 Data Scientists und Fachleuten, 9.000 KI-Modelle mindestens doppelt so schnell zu entwickeln.“

Das GCDO verwendet auch die IBM Watson Studio-Technologie, um Teile des IBM Recommendation & Insights-Systems (IRIS) zu aktivieren. Diese Plattform für die Vertriebsanalyse schlägt Angebote für bestimmte Kunden vor. Und es schlägt Kunden vor, die Sie mit bestimmten Angeboten ansprechen können. Das GCDO und das IBM Chief Analytics Office (CAO) arbeiten eng an dieser wirkungsvollen Lösung zusammen.

Empfehlungen und Erkenntnisse stammen aus Modellen des maschinellen Lernens, die aus internen und externen Datenquellen gespeist werden. IBM Watson Studio ermöglicht es Data Scientists, neue KI-Modelle schnell zu entwickeln und zu testen. Durch die höhere Geschwindigkeit ergeben sich mehr Modellierungsexperimente und Möglichkeiten, neue Datasets und Datenkombinationen zu nutzen.

Diese schnellere Entwicklung von Modellen führt direkt zu deutlich verbesserten Produktionsmodellen. Seit 2017 hat IRIS die Vertriebspipeline des Unternehmens um mehr als 5 Milliarden US-Dollar mit erheblichen Effizienzvorteilen für die Verkäufer gesteigert.

Das GCDO verwendet andere IBM Cloud Pak for Data-Toolsets in seiner Client360-Lösung. Client360 vereint interne und externe Daten und führt erweiterte KI-Analysen durch. Die Analyse gibt IBM eine ganzheitliche Sicht auf seine Kunden. So können Verkäufer Chancen erkennen und effektive Verkaufsstrategien entwickeln.

Client360 verwendet fast die Hälfte der Funktionalität der IBM Cloud Pak for Data-Plattform. Zusätzlich zu IBM Watson Studio verwendet Client360 die Lösungen IBM DataStage, IBM Db2 Warehouse, IBM watsonx Assistant und IBM Watson Natural Language Understanding. Diese Tools bieten eine Reihe von Services für die Aufnahme, Governance, Data Science und Benutzeroberflächen für natürliche Sprache.

Die Lösung wird in großem Maßstab eingesetzt und unterstützte im Jahr 2020 30.000 Nutzer. Sie ist auch schnell und reagiert auf über 550.000 API-Aufrufe mit Antwortzeiten von weniger als einer Sekunde.

„Mit IBM Cloud Pak for Data migrierte das GCDO Daten schnell in die öffentliche Cloud und führte KI-Analysen durch“, sagt Peter Herr, Global Leader für Client 360 bem GCDO. „Wir lieferten Ergebnisse in der Hälfte der Zeit, die es ohne die Tools gebraucht hätte. Und wir konnten unsere Nutzer umso schneller begeistern.“