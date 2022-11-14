Eine datengetriebene Organisation zu sein, bedeutet weit mehr als nur eine moderne Datenarchitektur aufzubauen. Angesichts der riesigen Datenmengen, die durch das Unternehmen fließen, besteht die Herausforderung darin, all diese komplexen Informationen zu verstehen, damit alle, nicht nur die Data Scientists oder Experten für maschinelles Lernen, sie für eine bessere Entscheidungsfindung interpretieren können.
Für CDOs und andere Führungskräfte aus verschiedenen Geschäftsbereichen bedeutet das, eine Kultur zu fördern, die Datenkompetenz priorisiert: die Fähigkeit, Daten zu lesen, zu verstehen, zu erstellen und zu kommunizieren. Allzu oft werden Daten in rätselhaften Zahlen dargestellt, die für wichtige Stakeholder schwer zu verstehen sind. Tatsächlich ist schlechte Datenkompetenz laut der 2021 Gartner Annual Chief Data Officer Umfrage (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) das zweitgrößte interne Hindernis für den Erfolg des Büros des CDO.
Um die Datenkompetenz richtig zu nutzen, müssen Unternehmen Daten für nichttechnische Experten zugänglicher machen. Das bedeutet, dass Sie sich von verwirrenden Diagrammen, Dashboards, Grafiken und komplizierten visuellen Darstellungen verabschieden müssen. Stattdessen müssen Organisationen Daten und KI vermenschlichen, indem sie visuell ansprechende Geschichten erstellen, die bei den Menschen Anklang finden und Daten in umsetzbares Wissen verwandeln, das Geschäftsergebnisse vorantreibt.
Hier kommt das Data Storytelling ins Spiel – die Fähigkeit, Daten nicht nur mit Zahlen, sondern mit fesselnden Geschichten und Visualisierungen zu vermitteln. Es ist wichtig, einen narrativen Kontext zu schaffen, denn dadurch werden die Daten zum Leben erweckt und es wird sichergestellt, dass die Botschaft, die sie vermitteln, sinnvoll und relevant ist. Das Hinzufügen von Datenvisualisierung verbessert die Geschichte und macht große Datenmengen leichter verdaulich. Richtig eingesetzt, kann Data Storytelling ein wirkungsvolles Instrument sein, um die Data Science zu vermitteln und zu entmystifizieren.
Während sich Unternehmen meist auf eine Kombination aus UX/UI-Designern und BI-Spezialisten verlassen, kann die Entwicklung von Data-Storytelling-Fähigkeiten durch nicht-technische Geschäftsakteure eine Kettenreaktion in Teams, Geschäftsbereichen und der gesamten Organisation auslösen. In diesem Moment wird eine Person mit Fähigkeiten im Bereich Data Storytelling eine Gruppe von Personen dazu anleiten, eine bessere, datengestützte Entscheidung zu treffen. Aber diese datenkompetenten Personen können ihr Know-how auch an andere Kollegen weitergeben und ihre Teammitglieder dazu inspirieren, ihre Fähigkeiten im Bereich Data Storytelling zu verbessern und ihre eigenen täglichen workflows zu gestalten.
Dies trägt dazu bei, eine kollaborative, datengetriebene Kultur von innen heraus zu fördern, die den Geschäftsteams Zugang zu den Stärken und Fähigkeiten aller bietet, um Probleme besser zu lösen und schneller zu innovieren.
Allzu oft folgen geschäftliche Stakeholder blind den von Algorithmen erstellten Daten. Um sicherzustellen, dass das nicht passiert, benötigen Unternehmen Experten, die diese Algorithmen in Frage stellen können, indem sie kritische Fragen zu den Daten stellen und sie richtig interpretieren. Das Verstehen und Erzählen von Geschichten mit Daten ist ein entscheidender Bestandteil, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter weiterhin kritisch über Daten nachdenken, sie hinterfragen und richtig interpretieren, denn dadurch werden mehr Menschen in die Diskussion einbezogen.
Die daraus resultierende einheitliche datengetriebene Kultur bringt Datenvisualisierungsspezialisten, Datenwissenschaftler und Softwareentwickler, das Top-Management und andere Interessengruppen zusammen, mit dem Ziel, dass alle eine gemeinsame, aus Daten bestehende Sprache sprechen.
Um diese Kultur der Datenkompetenz zu schaffen, können Unternehmen mit der Entwicklung einer Geschäftsstrategie auf der Ebene der Führungskräfte-Stakeholder beginnen. Sobald die Geschäftsstrategie klar ist, können Datenverantwortliche wie der CDO eine Datenstrategie entwickeln, die zur Erreichung dieser Geschäftsziele beiträgt und Initiativen zur Datenkompetenz umfasst, um die Akzeptanz und den Erfolg sicherzustellen.
Die Einführung von Initiativen zur Förderung der Datenkompetenz und Programmen zum Storytelling von Daten wird allen, von der C-Suite bis hin zu allen anderen wichtigen Stakeholdern, helfen, die notwendigen Fähigkeiten zu erwerben, um Erkenntnisse, Trends und Muster zu entdecken, die für die Lösung von Geschäftsproblemen relevant sind. Schulungen befähigen Teams außerdem, Daten als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.
