Eine datengetriebene Organisation zu sein, bedeutet weit mehr als nur eine moderne Datenarchitektur aufzubauen. Angesichts der riesigen Datenmengen, die durch das Unternehmen fließen, besteht die Herausforderung darin, all diese komplexen Informationen zu verstehen, damit alle, nicht nur die Data Scientists oder Experten für maschinelles Lernen, sie für eine bessere Entscheidungsfindung interpretieren können.

Für CDOs und andere Führungskräfte aus verschiedenen Geschäftsbereichen bedeutet das, eine Kultur zu fördern, die Datenkompetenz priorisiert: die Fähigkeit, Daten zu lesen, zu verstehen, zu erstellen und zu kommunizieren. Allzu oft werden Daten in rätselhaften Zahlen dargestellt, die für wichtige Stakeholder schwer zu verstehen sind. Tatsächlich ist schlechte Datenkompetenz laut der 2021 Gartner Annual Chief Data Officer Umfrage (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) das zweitgrößte interne Hindernis für den Erfolg des Büros des CDO.

Um die Datenkompetenz richtig zu nutzen, müssen Unternehmen Daten für nichttechnische Experten zugänglicher machen. Das bedeutet, dass Sie sich von verwirrenden Diagrammen, Dashboards, Grafiken und komplizierten visuellen Darstellungen verabschieden müssen. Stattdessen müssen Organisationen Daten und KI vermenschlichen, indem sie visuell ansprechende Geschichten erstellen, die bei den Menschen Anklang finden und Daten in umsetzbares Wissen verwandeln, das Geschäftsergebnisse vorantreibt.