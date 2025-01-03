2024 war ein bemerkenswertes Jahr für das Wachstum der KI und ihre Auswirkungen auf alles von der Arbeit über die Bildung bis hin zu unserem Privatleben. In meiner Funktion als Leiter der weltweiten Social-Impact-Programme von IBM habe ich die Möglichkeit, mit Bildungsleitern, Innovatoren, Unternehmern und politischen Entscheidungsträgern zu sprechen. In diesen Gesprächen höre ich immer wieder, dass KI ganze Branchen in verschiedenen Gesellschaftsschichten verändert.
Vor Kurzem habe ich mit führenden Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Schönheit, Kultur, Mode und Medien gesprochen, um zu erfahren, wie KI ihre Branchen bereits verändert. Mein Team bei IBM hat sich sehr darauf konzentriert, wie wir KI nutzen, um unsere Gemeinschaften effektiv zu unterstützen. Gleichzeitig setzen wir uns auch dafür ein, Lernende weiterzubilden und umzuschulen, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer KI-Reise befinden. Doch wie gehen Fachleute in anderen Bereichen mit dieser neuen Technologie um? Es gibt eine spannende Welle von Entwicklern, die erkunden, wie sie KI nutzen können, vom Testen neuer Anwendungen für ihre Arbeit bis hin zur Automatisierung der administrativen Aufgaben, die ihren kreativen Prozess behindern. Ich habe einige ihrer Erkenntnisse für Sie zusammengestellt, über die Sie nachdenken können. Es ist deutlich, dass der Mensch nach wie vor ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist. Gleichzeitig geben ihre Geschichten einen Einblick, wie KI ihnen zunehmend Zeit spart und ihnen hilft, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können.
Dieser Trend ist in allen Branchen zu beobachten. Ein neuer Bericht von IBM zeigt, dass 87 % der Führungskräfte erwarten, dass Jobs durch generative KI erweitert und nicht ersetzt werden. Was den menschlichen Faktor betrifft, so besteht die Herausforderung heute darin, dass ihren Mitarbeitern das Wissen und die Fähigkeiten fehlen, um KI im gesamten Unternehmen effektiv zu implementieren und zu skalieren, wie etwa die Hälfte (47 %) der Führungskräfte angibt. Die Antwort ist, dass wir in Bildung und Weiterbildung investieren müssen, um die Nutzen der KI voll auszuschöpfen. Die Menschen sind für diese Bemühungen von entscheidender Bedeutung.
Mit diesem Hintergrund präsentiert IBM drei Prognosen für die Bildung im Jahr 2025 sowie die Fähigkeiten, die wir jetzt aufbauen müssen, um uns darauf vorzubereiten.
Im Bildungsbereich erwarten wir den Beginn eines Wandels von traditionellen KI-Tools hin zu KI-Agenten. Gleichzeitig hat die durchgängige Nutzung von KI-Technologie mit ChatGPT und OpenAI das potenzielle Risiko von Schatten-KI erhöht. Diese beiden Phänomene unterstreichen die Bedeutung von Verantwortlichkeit, Daten und IT-Richtlinien sowie der Kontrolle autonomer Systeme. Dies ist besonders wichtig für Bildungsanbieter, da wir davon ausgehen, dass den KI-Leitplanken und -Prozessen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Um darauf vorbereitet zu sein, müssen Lehrkräfte, Studenten und Entscheidungsträger auf allen Ebenen in KI geschult werden, wobei der Schwerpunkt auf KI-Ethik und Datenverwaltung liegen sollte.
Während unseres letzten Gesprächs sagte Miles Hicks, Brand Marketing and Storytelling für das Brooklyn Museum: „Wir wollen Wege finden, KI mit Integrität anzuwenden, damit wir uns bei der Arbeit, die produziert wird, wohl fühlen können. Kritisches Denken ist entscheidend. Wir leben in einer Welt der Informationsflut, und zu lernen, wie man kritisch bleibt, ist eine der wichtigsten Lektionen für jeden Profi.“
Dem stimme ich voll und ganz zu, und IBM SkillsBuild bietet einen kostenlosen Kurs an, der Ihnen beim Aufbau dieser Fähigkeiten hilft:
KI-Ethik (1 Stunde 45 Minuten): In diesem Kurs erkunden Sie die fünf Säulen der KI-Ethik – Fairness, Robustheit, Erklärbarkeit, Transparenz und Datenschutz – anhand von Beispielen aus der Praxis und lernen deren Bedeutung bei der Schaffung vertrauenswürdiger KI-Systeme kennen.
Das mag keine radikale Vorhersage sein, aber ich denke, es ist ein entscheidender und oft übersehener Bestandteil unseres Ansatzes an Bildung und Weiterbildung. Der Marktplatz wird sich in den kommenden Jahren schnell verändern, und die Nachfrage nach Personen, die bereit sind, zukünftige Arbeitsplätze anzunehmen, wird steigen. Mitarbeiter, die als individuelle Mitwirkende geschult wurden, könnten bald Manager von KI-Agenten werden, was neue KI-Fähigkeiten erfordern würde. Das Wachstum von KI-Agenten, der zukünftige Einsatz des Quantencomputings und die Zunahme von Cyberbedrohungen werden diese Transformation allgegenwärtig machen. Das Upskilling wird nicht mit der KI enden. Der unmittelbare Bedarf liegt bei KI-bezogenen Kompetenzen, aber es wird bald eine wachsende Nachfrage nach Quantum-Kompetenzen geben, neben einer anhaltenden Nachfrage nach Cybersicherheitskompetenzen. Lebenslanges Lernen ist unerlässlich für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig bleiben möchten.
Katini Yamaoka, Gründerin und CEO von Katina Skin, hob die Notwendigkeit von KI-Kenntnissen in ihrem Kosmetikunternehmen hervor: „Wenn man ein Unternehmen gründet, muss man sich einen Kundenstamm aufbauen und man muss wirklich tief in die Materie eintauchen, um herauszufinden, wer die Kunden sind, welche Sorgen sie haben und wonach sie suchen. KI war unglaublich hilfreich dabei, dies aufzudecken.“
Ganz gleich, wo Sie sich in Ihrer beruflichen Laufbahn befinden – ob Sie ein Unternehmen gründen oder Ihre Arbeit erweitern möchten: Sie brauchen heute KI. Vor Kurzem sprach ich mit Jamauri Bynum-Bridgewater, einem frischgebackenen Absolventen, der seine Position in einem Fortune-500-Unternehmen den digitalen KI-Zertifikaten verdankt, die er über IBM erworben hat. Beispiele wie diese sind der Grund, warum IBM sich verpflichtet hat, bis 2026 2 Millionen Lernende in KI auszubilden. Einige unserer beliebtesten Kurse sind ein guter Anfang:
Einführung in die künstliche Intelligenz (1 Stunde 15 Minuten): In weniger als einem Jahrhundert hat die KI Datenanalyse und autonomes Lernen grundlegend verändert. Dieser Kurs behandelt ihre Geschichte und ihre Rolle beim Freischalten von Erkenntnissen aus unstrukturierten Daten.
Die Kunst des Prompt Writing beherrschen (1 Stunde): In diesem praktischen Kurs lernen Sie, wie man effektive Prompts für KI-Sprachmodelle schreibt, wie zum Beispiel das Erstellen von Prompts für Reiserouten und benutzerdefinierte Musik-Playlisten.
KI und Automatisierung sind als Wettbewerbsvorteil für Bildungsplattformen und -systeme geeignet. Ich denke, wir werden künftig einen verstärkten Einsatz von KI auf Lernplattformen erleben, die vereinfachte Erklärungen von Themen und personalisierte Lernwege bieten. Wir setzen bereits KI ein, um IBM SkillsBuild für unsere Lernenden zu verbessern. Wir haben zum Beispiel KI eingesetzt, um das Feedback von mehr als 60.000 Lernenden in 47 Sprachen zu analysieren, was uns geholfen hat, Prozesse wie die Anmeldung zum Online-Lernen zu vereinfachen. Es gibt so viele Anwendungen für KI in der Bildung, und wir können wirklich etwas bewegen, wenn wir unser Wissen teilen, während wir die Technologie auf jeden neuen Bereich anwenden.
Breanna Young, Senior Product Designer bei Hearst, sagte: „Es liegt an uns, unser Wissen miteinander zu teilen, während wir die Einsatzmöglichkeiten von KI erkunden.“
Ich stimme zu, dass dies eine wichtige Vorgabe ist, und ich werde mein Wissen weiter teilen, während wir KI weiter in die Online-Plattform von IBM SkillsBuild integrieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie KI das Bildungsangebot verbessern kann, empfehle ich Ihnen diesen Kurs:
Künstliche Intelligenz in der Praxis (40 Minuten): Von der Kommunikation mit Chatbots bis hin zum Fahren selbstfahrender Autos und zur Lösung komplexer globaler Probleme: KI löst überall Probleme.
Wir müssen in unsere eigenen Fähigkeiten investieren, um das Potenzial der KI optimal zu nutzen. Wie Katini in unserem Gespräch anmerkte: „KI ist dazu da, unser Leben zu verbessern, aber wir müssen noch die Vorarbeit leisten und das Fundament legen.“
Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um damit anzufangen, als jetzt. Miles hat es gut auf den Punkt gebracht: „Seien Sie Student. Seien Sie offen für lebenslanges Lernen. Wir sollten nicht zu viel Angst haben oder zu stolz sein, um an einem einstündigen Kurs teilzunehmen.“
Die von mir vorgeschlagenen Kurse dauern jeweils zwei Stunden oder weniger und sind für alle Erfahrungsniveaus geeignet. Erkunden Sie diese Kurse, um die Fähigkeiten zu entwickeln, die für den Erfolg in einer KI-gestützten Welt erforderlich sind.
