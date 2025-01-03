2024 war ein bemerkenswertes Jahr für das Wachstum der KI und ihre Auswirkungen auf alles von der Arbeit über die Bildung bis hin zu unserem Privatleben. In meiner Funktion als Leiter der weltweiten Social-Impact-Programme von IBM habe ich die Möglichkeit, mit Bildungsleitern, Innovatoren, Unternehmern und politischen Entscheidungsträgern zu sprechen. In diesen Gesprächen höre ich immer wieder, dass KI ganze Branchen in verschiedenen Gesellschaftsschichten verändert.

Vor Kurzem habe ich mit führenden Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Schönheit, Kultur, Mode und Medien gesprochen, um zu erfahren, wie KI ihre Branchen bereits verändert. Mein Team bei IBM hat sich sehr darauf konzentriert, wie wir KI nutzen, um unsere Gemeinschaften effektiv zu unterstützen. Gleichzeitig setzen wir uns auch dafür ein, Lernende weiterzubilden und umzuschulen, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer KI-Reise befinden. Doch wie gehen Fachleute in anderen Bereichen mit dieser neuen Technologie um? Es gibt eine spannende Welle von Entwicklern, die erkunden, wie sie KI nutzen können, vom Testen neuer Anwendungen für ihre Arbeit bis hin zur Automatisierung der administrativen Aufgaben, die ihren kreativen Prozess behindern. Ich habe einige ihrer Erkenntnisse für Sie zusammengestellt, über die Sie nachdenken können. Es ist deutlich, dass der Mensch nach wie vor ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist. Gleichzeitig geben ihre Geschichten einen Einblick, wie KI ihnen zunehmend Zeit spart und ihnen hilft, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können.

Dieser Trend ist in allen Branchen zu beobachten. Ein neuer Bericht von IBM zeigt, dass 87 % der Führungskräfte erwarten, dass Jobs durch generative KI erweitert und nicht ersetzt werden. Was den menschlichen Faktor betrifft, so besteht die Herausforderung heute darin, dass ihren Mitarbeitern das Wissen und die Fähigkeiten fehlen, um KI im gesamten Unternehmen effektiv zu implementieren und zu skalieren, wie etwa die Hälfte (47 %) der Führungskräfte angibt. Die Antwort ist, dass wir in Bildung und Weiterbildung investieren müssen, um die Nutzen der KI voll auszuschöpfen. Die Menschen sind für diese Bemühungen von entscheidender Bedeutung.

Mit diesem Hintergrund präsentiert IBM drei Prognosen für die Bildung im Jahr 2025 sowie die Fähigkeiten, die wir jetzt aufbauen müssen, um uns darauf vorzubereiten.