Was ist Datenfragmentierung?

Für viele Unternehmen ist es nicht einfach, Datenfragmentierung zu vermeiden. Die Menge der Daten, die Unternehmen verwalten, nimmt explosionsartig zu, und ein Großteil davon sind unstrukturierte Daten. Eine Studie aus dem Jahr 2025 ergab, dass nur 26 % der Chief Data Officers davon überzeugt sind, dass ihr Unternehmen unstrukturierte Daten so nutzen kann, dass daraus geschäftlicher Nutzen entsteht.2

Die stetige Erweiterung bestehender Altsysteme um neue Software-as-a-Service (SaaS)-Tools, Cloud-Plattformen und Geschäftsanwendungen erhöht zudem die Komplexität einer ohnehin schon komplizierten Umgebung (ein Phänomen, das gemeinhin als SaaS-Wildwuchs bezeichnet wird).

Um einheitliche Daten zu erreichen, können Unternehmen verschiedene Strategien nutzen, darunter Datenintegration, Datenkonsolidierung, Daten-Governance und Data-Fabric-Architekturen. Doch die Bekämpfung der Datenfragmentierung erfordert auch einen Mentalitätswandel – die Kultur und die Arbeitsweisen müssen so angepasst werden, dass Daten als strategisches Gut genutzt werden können.

Es gibt zwei Arten der Datenfragmentierung. Diese Seite befasst sich mit der unkontrollierten Verbreitung von Unternehmensdaten über verschiedene Systeme und Umgebungen hinweg. Der Begriff kann jedoch auch eine gezielte Strategie zur Leistungsoptimierung von Datenbankmanagementsystemen (DBMS) und Dateisystemen bezeichnen.