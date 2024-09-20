Was ist Datenautomatisierung?

Viele Unternehmen setzen auf die Automatisierung als Schlüsselkomponente ihrer Datenverwaltungsstrategien.

Der IBM Data Differentiator berichtet, dass bis zu 68 % der Unternehmensdaten nie analysiert werden, was bedeutet, dass das Unternehmen nie den vollen Vorteil dieser Daten erkennt.

Die Automatisierung hilft Unternehmen, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und wachsende Datenmengen zu verarbeiten, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und schnellere und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Insbesondere kann die Datenautomatisierung dazu beitragen, den ETL-Prozess zu rationalisieren, den Daten häufig durchlaufen müssen, bevor ein Unternehmen sie nutzen kann. ETL umfasst das Extrahieren von Daten aus der Quelle, das Umwandeln in ein nutzbares Format und das Laden in die Zielanwendung oder -datenbank.

Durch die Beseitigung zeitaufwändiger, sich wiederholender Aufgaben, die früher manuelle Eingriffe erforderten, geben die Technologien zur Datenautomatisierung den Dateningenieuren und Data Scientists die Möglichkeit, sich auf höhere Prioritäten zu konzentrieren, wie z. B. Datenanalyse und Projekte im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML).

Die Datenautomatisierung verbessert auch die Datenqualität, indem sie die Möglichkeit menschlicher Fehler während der Datenverarbeitung minimiert.