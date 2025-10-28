Was ist Unternehmensdatenverwaltung?

Unternehmensdatenverwaltung (Enterprise Data Management, DM) bezeichnet die Organisation, Verwaltung und Optimierung von Unternehmensdaten während ihres gesamten Lebenszyklus – von der Erstellung und Erfassung bis hin zur Speicherung, Integration, Nutzung und letztendlicher Archivierung oder Entsorgung.



Das Ziel von EDM ist es, sicherzustellen, dass Daten genau, zugänglich sowie sicher sind und mit den Geschäftszielen übereinstimmen. EDM ist heutzutage besonders relevant für Unternehmen, die in einem Umfeld agieren, in dem das Datenwachstum kein Ende zu nehmen scheint. Die weltweit erstellte, erfasste, kopierte und konsumierte Datenmenge wird voraussichtlich bis 2028 auf mehr als 394 Zettabyte steigen.1

Zum Vergleich: Das monatliche weltweite Internetverkehrsvolumen betrug 2008 nur 10.174 Petabyte oder 0,01 Zettabyte2, was in weniger als zwei Jahrzehnten eine mehr als 40-fache Steigerung darstellt3. Während der Internetverkehr nur eine Facette der globalen Datenaktivitäten darstellt, spiegelt sein explosives Wachstum den breiteren Anstieg der Erstellung, des Konsums und des Austauschs digitaler Inhalte wider, der durch On-Demand-Streaming, Cloud-Computing, mobile Geräte und Unternehmenssysteme beschleunigt wird.

Mit dem Wachstum wächst die Komplexität. Während das Datenvolumen exponentiell wächst, stehen Unternehmen vor zunehmenden Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Datenqualität, der Einhaltung von Vorschriften, der Ermöglichung des Echtzeitzugriffs und dem Gewinnen sinnvoller Erkenntnisse. EDM bietet das Framework und die Tools, um diese Komplexität zu bewältigen und Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln, der zu besseren Entscheidungen, Innovationen und Effizienz führt.