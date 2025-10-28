Was ist Unternehmensdatenverwaltung?

Das Ziel von EDM ist es, sicherzustellen, dass Daten genau, zugänglich sowie sicher sind und mit den Geschäftszielen übereinstimmen. EDM ist heutzutage besonders relevant für Unternehmen, die in einem Umfeld agieren, in dem das Datenwachstum kein Ende zu nehmen scheint. Die weltweit erstellte, erfasste, kopierte und konsumierte Datenmenge wird voraussichtlich bis 2028 auf mehr als 394 Zettabyte steigen.1
Zum Vergleich: Das monatliche weltweite Internetverkehrsvolumen betrug 2008 nur 10.174 Petabyte oder 0,01 Zettabyte2, was in weniger als zwei Jahrzehnten eine mehr als 40-fache Steigerung darstellt3. Während der Internetverkehr nur eine Facette der globalen Datenaktivitäten darstellt, spiegelt sein explosives Wachstum den breiteren Anstieg der Erstellung, des Konsums und des Austauschs digitaler Inhalte wider, der durch On-Demand-Streaming, Cloud-Computing, mobile Geräte und Unternehmenssysteme beschleunigt wird.
Mit dem Wachstum wächst die Komplexität. Während das Datenvolumen exponentiell wächst, stehen Unternehmen vor zunehmenden Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Datenqualität, der Einhaltung von Vorschriften, der Ermöglichung des Echtzeitzugriffs und dem Gewinnen sinnvoller Erkenntnisse. EDM bietet das Framework und die Tools, um diese Komplexität zu bewältigen und Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln, der zu besseren Entscheidungen, Innovationen und Effizienz führt.
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EDM ist aus einer Vielzahl von Gründen unverzichtbar. Es fördert die Einhaltung regulatorischer Vorschriften, verbessert die operative Effizienz, ermöglicht Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und unterstützt eine zeitnahe, datenbasierte Entscheidungsfindung.
Man beachte den zunehmenden Druck, die KI unternehmensweit in die Praxis umzusetzen. Laut der IBM CEO Study betrachten 72 % der befragten CEOs die proprietären Daten ihres Unternehmens als Schlüssel zur Erschließung des Wertes generativer KI. Trotz dieser Einsicht kämpfen viele Unternehmen damit, die Dateninfrastruktur aufzubauen, die für dieses Ziel notwendig ist.
Die Hälfte der Befragten räumt ein, dass das rasante Tempo der jüngsten Investitionen zu isolierten, fragmentierten Technologieumgebungen geführt hat, was es schwierig macht, Daten effektiv zu nutzen.
Diese Diskrepanz stellt ein großes Hindernis für die Ausschöpfung des vollen Potenzials der KI und anderer Geschäftsprioritäten dar. Ganz gleich, ob das Ziel darin besteht, Modelle für maschinelles Lernen bereitzustellen, die Entscheidungsfindung zu automatisieren oder personalisiertere Customer Experiences zu bieten, der Erfolg hängt von einem wichtigen Faktor ab: der Datenbereitschaft. Ohne eine solide Grundlage aus sauberen, gut verwalteten Daten geraten diese Initiativen ins Stocken oder scheitern. Datenexperten verbringen mehr Zeit damit, uneinheitliche Datensätze zu entwirren, als Innovationen voranzutreiben oder umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.
Darüber hinaus wird die Datenlandschaft immer komplexer. Cloudbasierte Technologien, Echtzeitanalysen und sich wandelnde Datenschutzvorschriften erfordern Flexibilität, Compliance und Erkenntnis. Noch immer versuchen viele Unternehmen, diese Anforderungen mit begrenzten Ressourcen und veralteter Infrastruktur zu erfüllen.
Ohne EDM bleiben fragmentierte Silos bestehen, die Datenqualität leidet und die Integration wird zu einer kostspieligen Herausforderung. Unternehmen, die der Datenverwaltung als Grundlage einer resilienten und zukunftsfähigen Dateninfrastruktur Priorität einräumen, sind am besten positioniert, um das Potenzial der KI zu nutzen und andere Initiativen voranzutreiben.
Stammdatenmanagement (Master Data Management, MDM) ist ein Teilbereich von EDM, der darauf ausgerichtet ist, dass wichtige Geschäftsinformationen (wie Kunden-, Produkt-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten) im gesamten Unternehmen konstant und korrekt bleiben. Es nutzt Validierungsprozesse und zentrale Datenspeicher, um kritische Datenbereiche zu standardisieren, zu deduplizieren und zu synchronisieren. MDM unterstützt auch Analysen und Berichte, indem es hochwertige Daten systemübergreifend in einem sauberen und einheitlichen Format zur Verfügung stellt.
Wenn ein Unternehmen MDM in seine Betriebsabläufe integriert, geschieht dies in der Regel im Rahmen einer umfassenderen EDM-Strategie. EDM legt die Grundlage durch die Etablierung von Frameworks, Zugriffskontrollen, Datenstandards und architektonischen Prinzipien, die anleiten, wie sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten innerhalb des Unternehmens verwaltet werden.
Sobald dieses Framework etabliert ist, wird das MDM eingeführt, um sich gezielt auf die Harmonisierung und Zentralisierung wichtiger Datenbereiche zu konzentrieren. Dies stellt sicher, dass diese Kerneinheiten in allen Geschäftssystemen konstant und genau sind, was für Analysen, Compliance und operative Effizienz entscheidend ist.
Ohne EDM können MDM-Bemühungen aufgrund uneinheitlicher Richtlinien, fehlender Verantwortlichkeiten oder fragmentierter Datenpraktiken ins Stocken geraten. Durch die Ausrichtung von MDM im EDM-Framework können Unternehmen ihre Datenqualität benchmarken, sicherstellen, dass die Stammdaten verwaltet und gesichert sind, sowie diese mit den umfassenderen Geschäftszielen in Einklang bringen.
Die KI spielt eine immer zentralere Rolle bei der Optimierung, Beschleunigung, Skalierung und Rationalisierung der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten verwalten und nutzen. Wenn die KI-Datenverwaltung in die Strategie der Datenverwaltung eines Unternehmens integriert wird, kann sie wichtige Prozesse wie Datenklassifizierung, Bereinigung und Integration automatisieren und optimieren, für die früher ein erheblicher manueller Aufwand erforderlich war.
KI-gestützte Tools können Muster und Anomalien in riesigen Datensätzen, einschließlich kritischer Geschäftsdaten, erkennen und ermöglichen so eine schnellere Erkennung von Datenqualitätsproblemen und eine genauere Metadatenkennzeichnung. Dies verbessert nicht nur die Zuverlässigkeit der Daten, sondern beschleunigt auch deren Einsatzbereitschaft für Analysen und Entscheidungsfindung.
Darüber hinaus verbessert die KI die Skalierbarkeit und Flexibilität von EDM-Frameworks, indem sie eine intelligente Datenorchestrierung ermöglicht. Zum Beispiel können Algorithmen des maschinelles Lernens dynamisch Datenpipelines anpassen, basierend auf Nutzungsmustern, regulatorischen Änderungen oder Geschäftsbedürfnissen. Diese Anpassungsfähigkeit ist besonders wertvoll in Multicloud- und Hybridumgebungen, in denen Datenflüsse komplex und ständig im Wandel sind.
Ein erfolgreiches EDM-Framework hilft Unternehmen dabei, Daten so zu organisieren, dass sie effektiv verwaltet werden und über mehrere miteinander verbundene Elemente in einer Vielzahl von Datenquellen, Formaten und Typen verwendet werden können, darunter:
Data Governance definiert die Regeln, Rollen und Verantwortlichkeiten für die Datenverwaltung im gesamten Unternehmen. Innerhalb der EDM umfasst Data Governance die Festlegung von Richtlinien und Standards, die die Datengenauigkeit, Datensicherheit und verantwortungsvolle Nutzung fördern.
Außerdem werden klare Eigentumsverhältnisse und Verantwortlichkeiten festgelegt, um sicherzustellen, dass die Verteilung und Verwaltung von Daten nachvollziehbar ist. Rollenbasierte Zugriffskontrollen helfen dabei, sensible Informationen zu schützen und sicheren Datenzugriff zu gewährleisten, während Bemühungen zur Identifizierung und Beseitigung von Redundanzen und doppelten Datensätzen die allgemeine Datenintegrität unterstützen.
Die Verwaltung von Metadaten ergänzt Daten um einen wesentlichen Kontext und erleichtert so deren Verständnis, Nachverfolgung und effektive Nutzung. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der Compliance, Auffindbarkeit und dem Aufbau von Vertrauen in Datenbestände.
Beim EDM sorgt die Verwaltung von Metadaten für eine systemübergreifende Rückverfolgbarkeit und klärt die Herkunft, Struktur und Verwendung von Daten, wodurch sie leichter zugänglich und zuverlässiger werden. Darüber hinaus unterstützt es Initiativen zum Datenqualitätsmanagement, indem es den Benutzern ermöglicht, Änderungen zu verfolgen, Quellen zu validieren und die Konstanz plattformübergreifend zu gewährleisten.
Die technische Umsetzung erfolgt über Systeme und Tools, die die Bewegung, Transformation und Zugänglichkeit von Daten plattformübergreifend unterstützen. Sie helfen dabei, eine skalierbare und konstante Datenumgebung zu schaffen, die den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht wird.
Im EDM umfasst diese Umsetzung Funktionen der Datenintegration, MDM und Tools für Profiling, Bereinigung und Herkunftsverfolgung. Sie unterstützen außerdem Extract, Transform, Load (ETL) Prozesse, die Daten aus mehreren Quellen in zentrale Repositories zur Analyse und Berichterstattung konsolidieren.
Die Verwaltung des Datenlebenszyklus beschäftigt sich damit, wie Daten je nach Geschäftsprioritäten und regulatorischen Anforderungen archiviert und gespeichert werden. Sie trägt dazu bei, dass Daten von ihrer Erstellung bis zu ihrer Entsorgung relevant und gesetzeskonform bleiben.
Bei EDM überwacht diese Komponente den gesamten Datenfluss – von der ersten Erfassung bis zur langfristigen Speicherung und letztendlichen Entsorgung – auf der Grundlage organisatorischer und rechtlicher Anforderungen. Sie unterstützt die fortlaufende Relevanz von Daten und hilft Unternehmen, Compliance-Verpflichtungen unabhängig vom Format oder der Quelle der Daten zu erfüllen.
Ob es nun darum geht, die Datenqualität zu verbessern, fortgeschrittene Analysen zu ermöglichen, die digitale Transformation zu unterstützen oder Governance und Compliance zu stärken – die Unternehmensdatenverwaltung bildet die Grundlage für skalierbare, strategische Dateninitiativen.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Unternehmen EDM-Strategien und Datenverwaltungsprozesse nutzen können, um Datenherausforderungen zu lösen und über Teams und Systeme hinweg für geschäftlichen Mehrwert zu sorgen. Diese Bemühungen gewährleisten den Zugang zu hochwertigen Daten, die eine sichere Entscheidungsfindung unterstützen.
Für Unternehmen wird die Koordinierung des Datenflusses über Abteilungen, Systeme, Kanäle und Plattformen hinweg zunehmend komplexer. Wenn Unternehmen skalieren, bietet EDM einen zentralen Ansatz für die Aufnahme, Katalogisierung und Speicherung von Rohdaten und verarbeiteten Daten.
Die zentralisierte Datenarchitektur unterstützt Validierung und Konstanz und reduziert Duplikationen und Fehler. Mit skalierbarer Infrastruktur kann das EDM einen nahtlosen Datenaustausch innerhalb des Unternehmens ermöglichen. Das Ergebnis ist eine höhere Effizienz und ein geringeres operationelles Risiko.
Genaue Erkenntnisse hängen von der Qualität und Konstanz der zugrundeliegenden Informationen ab. Hier kommen Lösungen zur Unternehmensdatenverwaltung ins Spiel, die Daten aus verschiedenen Quellen wie Enterprise-Resource-Planning-Systemen (ERP), Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM) und Internet der Dinge-Plattformen (IoT) standardisieren, validieren und vereinheitlichen.
Diese Lösungen sorgen für bereinigte, konstante und analysefähige Daten vor der Nutzung von Business-Intelligence-Tools. Eine konstante Datenstruktur verbessert zudem Visualisierung und Berichterstattung, wodurch Erkenntnisse leichter zu interpretieren, zu teilen und umzusetzen sind.
Innovationen gedeihen in flexiblen und anpassungsfähigen Umgebungen. Eine cloudbasierte EDM-Plattform kann Teams unterstützen, indem sie Tools zu Profiling, Bereinigung und Nachverfolgung der Datenabstammung integriert und so bessere Kontrolle und Flexibilität ermöglicht.
Außerdem erleichtern zentralisierte Repositories und standardisierte Metadaten-Frameworks die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Auf diese Weise können Unternehmen Innovation und Teamarbeit beschleunigen und gleichzeitig Governance und Konstanz in Multi-Cloud-Umgebungen gewährleisten.
EDM stärkt die Sicherheit, indem es Schutzmechanismen in die Datenverwaltungsprozesse integriert. Die Datenklassifizierungs- und Identifikationsfunktionen helfen Unternehmen, verschiedene Datentypen zu verwalten, einschließlich strukturierter und unstrukturierter Informationen über verschiedene Umgebungen hinweg. Integrierte Tools zur Überwachung und Anomalieerkennung ermöglichen es Teams, schnell auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren. Diese Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko von Datenpannen und unterstützen eine widerstandsfähige Dateninfrastruktur.
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) schreibt strenge Kontrollen vor, wie personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und verwendet werden dürfen. Ein effektives System für Unternehmensdatenverwaltung hilft Unternehmen, die DSGVO und andere Datenschutzanforderungen zu erfüllen, indem es Richtlinien durchsetzt, Prüfprotokolle verwaltet und Zugriffskontrollen implementiert, die die Gefährdung durch unbefugten Zugriff begrenzen.
Diese Funktionen sind nicht nur für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wichtig, sondern auch für den Aufbau von Vertrauen bei Kunden, Partnern und internen Stakeholdern. Durch die Gewährleistung des Schutzes und der verantwortungsvollen Handhabung sensibler Daten trägt EDM dazu bei, die Datenpraktiken von Unternehmen mit den rechtlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen und gleichzeitig die betriebliche Agilität zu erhalten. Mit dem Wachstum der Datenmengen und der Weiterentwicklung der Datenschutzanforderungen wird EDM zu einer strategischen Notwendigkeit für das Risikomanagement und die Wahrung der Verantwortlichkeit.
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1 Volumen an Daten/Informationen, die weltweit von 2010 bis 2023 erzeugt, erfasst, kopiert und konsumiert wurden, mit Prognosen von 2024 bis 2028, Statista, 30. Juni 2025
2 Daten: Globales Internetverkehrsvolumen, Wikimedia Commons, 17. Mai 2025
3 Internetverkehrsvolumen, IBIS World, 18. August 2025