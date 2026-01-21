Der Leitfaden zur Datenverwaltung 2026 

In der Datenverwaltung geht es zunehmend darum, Daten „KI-fähig“ zu machen – also von hoher Qualität, zugänglich und vertrauenswürdig für das Training von künstlicher Intelligenz (KI)-Modellen. Eine aktuelle Umfrage des Branchenanalysten Gartner ergab, dass 63 Prozent der Unternehmen der Meinung sind, dass sie nicht über die richtigen Datenverwaltungs-Praktiken für KI verfügen oder sich nicht sicher sind, ob sie diese haben.1

Dieser umfassende Leitfaden behandelt alles von den Grundlagen der Datenverwaltung bis hin zur Abdeckung von Datenplattformen, Datenarchitektur, Data Engineering, Data Governance und mehr.