Was ist Datenabruf?

Intelligente Entscheidungsfindung gelingt dann, wenn Unternehmen aus qualitativ hochwertigen Daten Erkenntnisse gewinnen können.

Bevor jedoch eine Analyse stattfinden kann, müssen Unternehmen auf diese Daten zugreifen. Diese Aufgabe kann besonders herausfordernd sein, wenn sich die Daten in einem großen Datensatz oder einem riesigen Datenbestand befinden, wie etwa einer umfangreichen wissenschaftlichen Datenbank oder einem weitläufigen hybriden Multi-Cloud-Speichersystem.

Explosives Datenwachstum verschärft diese Herausforderungen: Laut Schätzungen werden täglich mehr als 400 Millionen Terabyte an Daten erzeugt, während Unternehmen selbst oft ein Petabyte oder mehr Daten verwalten.1

Fortschritte in der künstlichen Intelligenz haben auch die Anforderungen an Unternehmensdaten verändert. KI-Workflows erfordern schnellen Datenzugriff, einschließlich des Zugriffs auf große Mengen unstrukturierter Daten.

In der Vergangenheit konzentrierten sich Datenabrufprozesse auf Abfragen aus strukturierten Quellen wie relationalen Datenbankverwaltungssystemen. Anstatt jedoch zeitaufwändige, manuelle Verfahren zur Durchforstung der heutigen riesigen internen und externen Datenquellen anzuwenden, greifen Unternehmen auf moderne Datenabrufmethoden zurück. Dieser Ansatz nutzt Technologien wie Vektordatenbanken und Retrieval-Augmented Generation, um die Nachfrage nach Daten zu befriedigen, die außerhalb interner, relationaler Datenbanken liegen.

Insbesondere agentische RAG hat sich als effektiv erwiesen, um diese Nachfrage zu decken. David Levy, ein Beratungsingenieur für Client Engineering bei IBM, erläuterte die Funktionen von agentischer RAG in einer Präsentation für IBM Technology.

„Agentische RAG ist eine Weiterentwicklung der Art und Weise, wie wir die RAG-Pipeline verbessern, indem wir über die einfache Generierung von Antworten hinausgehen und zu einer intelligenteren Entscheidungsfindung übergehen. Indem wir einem Agenten die Möglichkeit geben, die besten Datenquellen auszuwählen und gegebenenfalls sogar externe Informationen wie Echtzeitdaten oder Dienste von Drittanbietern einzubeziehen, entsteht eine Pipeline, die reaktionsschneller, genauer und anpassungsfähiger ist“, so Levy.

Das Ergebnis? Unternehmen und andere Organisationen können ihre eigenen strukturierten und unstrukturierten Unternehmensdaten sowie die wachsenden Datenmengen, die außerhalb ihrer Ökosysteme entstehen, besser nutzen. Sie sind befähigt, zum richtigen Zeitpunkt genau auf die benötigten Daten zuzugreifen, was Analysen und datenbasierte Erkenntnisse ermöglicht, die bessere Geschäftsergebnisse erzielen.