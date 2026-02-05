Was ist Cloud-Datenintegration?

Die Speicherung von Unternehmensdaten in der Cloud bietet klare Vorteile, insbesondere die Beseitigung harter Speicherbeschränkungen und die Möglichkeit, große Mengen an Big Data in der Cloud zu speichern. Weitere häufige Vorteile sind Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und verbesserte Geschäftskontinuität.

Aufgrund dieser Vorteile haben Unternehmen Daten in rasantem Tempo in die Cloud verschoben (wobei sie gleichzeitig Daten lokal behalten, um Leistungs- oder regulatorische Anforderungen zu erfüllen). Einige prognostizieren die Ausgaben für Unternehmens-Cloud-Speicher auf 128 Milliarden US-Dollar bis 2028.1 Andere schätzen, dass die Menge an Daten, die weltweit gespeichert wird, zwischen 2024 und 2029 verdoppelt wird.2

Heute werden Unternehmens-Cloud-Daten – eines der wichtigsten und entscheidendsten Assets eines Unternehmens – zunehmend über Hybrid- und Multicloud-Umgebungen in einer Vielzahl von strukturierten und unstrukturierten Formaten verteilt.

Diese verteilten Daten haben zu einer fragmentierten Datenlandschaft geführt, in der Informationen über Teams, Plattformen und Umgebungen hinweg isoliert sind, was die Nutzung der Daten für die Teams zu einer Herausforderung macht. Gleichzeitig nimmt das Datenvolumen, das von Apps, IoT-Geräten (Internet der Dinge) und Transaktionsdaten generiert wird, sowohl in Cloud- als auch in On-Prem-Systemen weiter zu.

Die Datenintegration in der Cloud kann erheblich dazu beitragen, diese Komplexität zu bewältigen. Sie kombiniert und harmonisiert Daten aus Cloud- und On-Prem-Umgebungen. Diese einheitliche Sichtweise macht Cloud-Daten zugänglich und nutzbar für Analysen und Entscheidungsfindung. In einem Zeitalter rasanter Innovationen und zunehmend fragmentierter Daten ist diese Funktion unerlässlich.

Fragmentierung kann Innovation hemmen und zu langsamen, inkonsistenten oder ungenauen Entscheidungen führen, was die Fähigkeit eines Unternehmens einschränkt, Innovationen umzusetzen, sich anzupassen und Betriebseffizienz zu erreichen. Tatsächlich sagen laut Daten des IBM Institute for Business Value 68 % der befragten CEOs, dass eine integrierte unternehmensweite Datenarchitektur kritisch ist, um eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen und Innovationen voranzutreiben3

Insbesondere Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) sind auf einheitliche, vertrauenswürdige und konsistente Daten angewiesen. Ohne eine solide Strategie zur Datenintegration haben Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten, KI in großem Maßstab zu nutzen.