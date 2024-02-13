Datenresidenz ist ein viel diskutiertes Thema, insbesondere im Hinblick auf Cloud-Daten. Die Gründe hierfür sind vielfältig, im Vordergrund steht jedoch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die den Schutz der Privatsphäre in der Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum regelt.

Die DSGVO definiert die Anforderung, dass die personenbezogenen Daten und die Privatsphäre der Nutzer von Unternehmen, die diese Daten sammeln, verarbeiten und speichern, ausreichend geschützt werden. Nach der Einführung der DSGVO haben andere Länder wie Australien, Brasilien, Kanada, Japan, Südafrika und die VAE eigene Datenschutzgesetze erlassen.

Das bedeutet, dass Datenschutz ein ständiges Anliegen ist und der Druck, der durch die Gesetzgebung auf die Unternehmen ausgeübt wird, zunimmt. Für Unternehmen, die Daten erzeugen, sammeln und speichern, ist eine Lösung für dieses Problem, insbesondere in der Cloud, dringend erforderlich.

Wenn die Einhaltung von Datenschutz und Datensicherheit nicht gewährleistet ist, können die Risiken und Strafen erdrückend werden. Beispielsweise wurde im Mai 2023 der Facebook-Mutterkonzern Meta dazu verurteilt, eine Rekordstrafe von 1,3 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro) an die Europäische Union zu zahlen, weil er gegen die DSGVO verstoßen hatte.

Das ist ganz offensichtlich eine enorme Geldstrafe. Selbst wenn die Höhe der Geldstrafe vor ihrer endgültigen Festsetzung reduziert wird, ist damit ein Präzedenzfall geschaffen, der als Weckruf für jedes Unternehmen dient, Datenschutz und Privatsphäre zu gewährleisten.