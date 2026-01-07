Was ist Datenorchestrierung?

Um die Leistung ihrer wachsenden Datenmengen nutzen zu können, müssen Unternehmen sich in immer komplexeren Ökosystemen zurechtfinden. Ihre Daten stammen oft aus verschiedenen Quellen und liegen in unterschiedlichen Datenformaten vor.

Es wird außerdem häufig sowohl in cloudbasierten als auch in lokalen Speichersystemen wie Data Lakes und Data Warehouses weltweit gespeichert. Und in vielen Unternehmen werden die Daten in verschiedenen Tools von verschiedenen Teams und Mitarbeitern verwendet – CRM-Systeme für Vertriebsteams, Analyseplattformen für Marketingexperten und so weiter. Laut einer IDC-Umfrage von 2024 unter IT- und Geschäftsleitern werden operative Daten aus 35 verschiedenen Systemen bezogen und in durchschnittlich 18 verschiedenen analytischen Datenarchiven integriert.1

Solche komplexen Datenumgebungen sind anfällig für Datensilos, minderwertige Daten und andere Probleme, die Engpässe in Datenpipelines schaffen und Fehler in die nachgelagerte Analyse einführen. Eine effektive Datenorchestrierung kann Unternehmen dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern und Wert den ihrer Daten zu steigern.