Um besser zu verstehen, was ein gerichteter azyklischer Graph ist, lassen Sie uns seine Komponenten aufschlüsseln:

Knoten: Knoten, auch Scheitelpunkte genannt, stellen Entitäten, Objekte oder Variablen in einem Diagramm dar. Sie werden in der Regel als Punkte oder Kreise dargestellt.

Kanten: Kanten stellen Verbindungen zwischen Entitäten dar. Sie werden als Linien dargestellt.

Gerichtete Kanten: Gerichtete Kanten stellen Verbindungen dar, die nur in eine Richtung durchlaufen werden können. Pfeile an solchen Kanten zeigen ihre Richtung an.

Gerichtete Graphen: Graphen, die ausschließlich aus gerichteten Kanten bestehen, nennt man gerichtete Graphen oder „Digraphen“. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Graphen ohne gerichtete Kanten um ungerichtete Graphen.

Collider: Collider sind Knoten, auf die 2 gerichtete Kanten zeigen.

Pfade: Pfade sind eine Abfolge von Kanten, die einen bestimmten Knoten mit einem anderen verbinden. Pfade, die vollständig aus gerichteten Kanten bestehen, werden als gerichtete Pfade bezeichnet. Gerichtete Pfade, die auf Kausalzusammenhänge hinweisen, werden als Kausalpfade bezeichnet.

Baum: In der Informatik ist ein Baum ein gerichteter azyklischer Graph, in dem jeder Knoten nur eine gerichtete Kante hat, die auf ihn zeigt, mit Ausnahme des Startknotens (des „Wurzelknotens“). Während die Kanten vom Wurzelknoten ausgehen, zeigen keine Kanten auf den Wurzelknoten.

Neben dem Verständnis der Teile einer DAG ist es auch wichtig, eine Komponente zu erkennen, die ihr fehlt: ein Zyklus. Das „azyklisch“ in gerichteten azyklischen Graphen bezieht sich darauf, dass es in diesen Graphen keine Zyklen oder geschlossenen Kreisläufe gibt. Mit anderen Worten: Wenn Sie bei einem Knoten in einer DAG beginnen und die nachfolgenden Knoten und Kanten durchlaufen, ist es unmöglich, zum Startknoten zurückzukehren.