Der US-amerikanische Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996 (HIPAA) legt die Anforderungen für die Verwendung, Offenlegung und sichere Speicherung geschützter Gesundheitsdaten (Protected Health Information, PHI) fest und wurde 2009 durch die Health Information Technology for Economic and Clinical Health-Ergänzung (HITECH) aktualisiert.
Erfasste Einheiten, die dem HIPAA unterliegen – einschließlich Ärzte, Krankenhäuser und Krankenversicherungen – sowie deren verbundene Geschäftspartner müssen eine Reihe von technischen, administrativen und physischen Kontrollen zum Schutz geschützter Gesundheitsdaten (PHI) einführen und aufrechterhalten.
Kunden können mit IBM Cloud HIPAA-konforme Umgebungen und Anwendungen aufbauen.
Wenn die vom Kunden erfassten Einheiten sich dafür entscheiden, PHI zu verwalten, während sie IBM Cloud-Services nutzen, ist IBM der Geschäftspartner dieser erfassten Einheit. IBM kann auch der Geschäftspartner eines anderen Anbieters sein, der der Geschäftspartner der erfassten Einheit ist. IBM Cloud verfügt über Richtlinien und Verfahren, um die Einhaltung der HIPAA-Verpflichtungen als Geschäftspartner nachzuweisen, einschließlich der Fälle, in denen sich PHI in der IBM Cloud befinden.
IBM Kunden, die dem HIPAA unterliegen und IBM Cloud-Produkte für HIPAA-regulierte Daten nutzen möchten, müssen eine Geschäftspartnervereinbarung (Business Associate Agreement, BAA) mit IBM abschließen, in der die Pflichten der erfassten Einheit, die Pflichten von IBM und die gemeinsamen Pflichten festgelegt sind. Kunden von IBM Cloud Catalog können ein IBM Cloud-Konto so konfigurieren, dass es HIPAA-konforme Services nutzt. Während dieses Prozesses muss ein Kunde ein IBM BAA akzeptieren. IBM BAAs können auch durch Kontaktaufnahme mit einem IBM Vertriebsbeauftragten abgeschlossen werden. Das IBM Cloud BAA finden Sie auf der BAA-Seite der IBM SLA-Bedingungen.
IBM Cloud verlangt auch BAAs mit seinen Lieferanten, die sich als IBM Geschäftspartner qualifizieren, und erfordert von ihnen die gleichen Sicherheitsvorkehrungen für HIPAA-regulierte Daten.
Sobald ein Kunde ein IBM Cloud-Konto für die Nutzung von HIPAA-konformen Services konfiguriert hat, werden diese Services im IBM Cloud Catalog gekennzeichnet, damit die Kunden wissen, ob sie ein HIPAA-konformes Angebot ausgewählt haben oder nicht.
IBM Servicebeschreibungen (SBs) geben an, ob ein bestimmtes Angebot HIPAA-konform ist.
Nachfolgend sind IBM Cloud-Services aufgeführt, die HIPAA-konform sind.
IBM Cloud Activity Tracker (via Mezmo)
IBM Cloud Activity Tracker Event Routing
IBM Cloud App ID
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Block Storage for VPC
IBM Cloud Databases for Datastax
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB Enterprise
IBM Cloud Databases for MongoDB Standard
IBM Cloud Databases for MySQL
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud for VMware Solutions (Dedicated)
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud
IBM Cloud Logs
IBM Cloud LinuxONE Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Logs Routing
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Metrics Routing
IBM Cloud Virtual Private Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud - Load Balancer for VPC: Application Load Balancer and Network Load Balancer
IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC: Site-to-Site Gateway
IBM Cloud Virtual Server for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Auto Scale for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Dedicated Host for VPC
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Cloudant® Dedicated Cluster
IBM Cloudant for IBM Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Log Analysis (via Mezmo)
IBM Power Virtual Server on IBM Cloud
IBM Wazi as a Service
