Mit IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) Dienstleistungen stellen KMU einsatzbereite, hochverfügbare Datenbankinstanzen bereit und warten diese, sodass sich Entwickler und IT-Mitarbeiter auf wertschöpfende Aufgaben und Datenbanksoftware, den Infrastrukturbetrieb, Datenbanksoftware-Updates und Backups konzentrieren können. IBM Cloud Database KMU stellen einsatzbereite, hochverfügbare Datenbankinstanzen bereit und warten diese, sodass Entwickler und IT-Mitarbeiter Zeit haben, sich auf andere Prioritäten zu konzentrieren.



IBM Cloud unterstützt ein umfangreiches Portfolio von relationalen und nicht-relationalen (No-SQL) Datenbanken und Integrationen, um die Erstellung oder Migration einer Vielzahl von Anwendungstypen in allen Branchen zu unterstützen. Relationale Datenbanken strukturieren Daten in einem tabellarischen Format mit festem Schema, während nicht-relationale Datenbanken flexible Schemata verwenden, die die Daten je nach Datenbanktyp unterschiedlich organisieren. Unabhängig von der nicht-relationalen Datenbankart zielen sie alle darauf ab, die mit relationalen Modellen verbundenen Probleme der Flexibilität und Skalierbarkeit zu lösen, die für unstrukturierte Datenformate wie Text, Video und Bilder nicht ideal sind.