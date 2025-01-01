Mit IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) Dienstleistungen stellen KMU einsatzbereite, hochverfügbare Datenbankinstanzen bereit und warten diese, sodass sich Entwickler und IT-Mitarbeiter auf wertschöpfende Aufgaben und Datenbanksoftware, den Infrastrukturbetrieb, Datenbanksoftware-Updates und Backups konzentrieren können. IBM Cloud Database KMU stellen einsatzbereite, hochverfügbare Datenbankinstanzen bereit und warten diese, sodass Entwickler und IT-Mitarbeiter Zeit haben, sich auf andere Prioritäten zu konzentrieren.
IBM Cloud unterstützt ein umfangreiches Portfolio von relationalen und nicht-relationalen (No-SQL) Datenbanken und Integrationen, um die Erstellung oder Migration einer Vielzahl von Anwendungstypen in allen Branchen zu unterstützen. Relationale Datenbanken strukturieren Daten in einem tabellarischen Format mit festem Schema, während nicht-relationale Datenbanken flexible Schemata verwenden, die die Daten je nach Datenbanktyp unterschiedlich organisieren. Unabhängig von der nicht-relationalen Datenbankart zielen sie alle darauf ab, die mit relationalen Modellen verbundenen Probleme der Flexibilität und Skalierbarkeit zu lösen, die für unstrukturierte Datenformate wie Text, Video und Bilder nicht ideal sind.
Unsere kommerziellen und Open-Source-Datenbanken unterstützen alle Daten, die Sie in die IBM Cloud bringen: strukturierte Daten, unstrukturierte Daten, SQL, NoSQL, IoT, Blockchain und mehr.
IBM Cloud Databases ermöglichen es Entwicklern und IT, sich auf die Entwicklung ihrer Anwendungen zu konzentrieren, während IBM die Infrastruktur bereitstellt sowie Datenbanksoftware-Updates und Backups durchführt.
IBM Cloud Databases basieren auf dem Designprinzip der globalen Hybrid Cloud, um die Elastizität und Flexibilität der IBM Cloud optimal zu nutzen.
Verschlüsselung von Daten während der Übertragung über Transport Layer Security (TLS) und Verschlüsselung im Ruhezustand für Daten auf der Festplatte und Backups durch die Integration mit IBM Key Protect oder IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services.
Vollständige Integration mit IBM Cloud Services in den Bereichen Compute, Observability, Identity und Access Management (IAM) für eine optimales Entwicklererfahrung.
Operative Anwendungen nutzen verwaltete Datenbanken zur Abwicklung täglicher Geschäftsvorgänge, indem sie Echtzeitdaten zu operativen Ereignissen erfassen und speichern, was eine effektive Entscheidungsfindung ermöglicht. Dieser Ansatz ist in zahlreichen Branchen anwendbar, darunter Logistik, Transport, Bankwesen und E-Commerce.
Analytische Anwendungen zerlegen und analysieren Daten, um die Entscheidungsfindung in Unternehmen in allen datengesteuerten Branchen zu unterstützen und voranzubringen. Diese Anwendungen sind unter anderem für Aufgaben wie Preisgestaltung und Verpackung im E-Commerce, Planung und Ressourcenmanagement in der Fertigung, Kundenmanagement und Business Intelligence im Bereich Analyse sowie IoT-Operationen in der Logistik unerlässlich.
Mit IBM Cloud und IBM Garage konnte 2mee die menschliche Kommunikation durch die Projektion holografischer Bilder auf digitale Geräte verbessern.
Etihad konnte ein ehrgeiziges Digitalisierungsprojekt umsetzen, um seinen Passagieren unvergessliche Reiseerlebnisse zu bieten. Kein Problem mit der IBM Public Cloud.
Happiest Minds erstellen mit IBM Cloud eine auf ihrer DCM-Plattform basierende Lösung mit Kubernetes und IBM Cloud Databases-Lösungen, die mit einer Verfügbarkeit von 99,95 % ausgeführt wird und zu 20 % neuen Verlängerungen durch Kunden und 25 % Umsatzwachstum geführt hat.
OverBliq ist an einer ansprechenden und aktuellen mobilen App-Erfahrung interessiert und erreicht eine um 50 % schnellere Entwicklungszeit für mobile Apps mit einer Kostenreduzierung von 80 % im Vergleich zu den üblichen internen Kosten.
Aus Sorge um proprietäre Formate und die Anbieterbindung auf seiner Single-Cloud-Plattform verwaltet Booking.com die Migration seiner kritischen Workloads, wie z. B. Buchungsreservierungen und Finanzberichte, zu einem Open-Source-Cloud-Provider.
Für das Hosting seiner Software war CRM.COM auf der Suche nach einer Partnerschaft mit einem Cloudanbieter, der eine leistungsfähige, sicheren und zuverlässigen Cloud-Lösung bieten konnte, und fand diese in IBM Cloud PaaS, einer sicheren, skalierbaren und verfügbaren cloudnativen Plattform, die hohe Abonnentenzahlen und die Verarbeitung von Online-Transaktionen unterstützt.
Beginnen Sie Ihren Weg in Richtung Innovation mit dem kompletten Portfolio an IBM Cloud Database-Lösungen.