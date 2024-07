Dementsprechend müssen Unternehmen es ihren Kunden leicht machen, weiterhin geschäftlich mit ihnen zu interagieren. Und indem sie die richtigen Produkte und Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt anbieten, können Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit in puncto Kundenbindung verbessern.

Unternehmen bei der Steigerung der Kundenzufriedenheit zu helfen, ist die Triebfeder des in London ansässigen Unternehmens CRM.COM. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für Abonnementabrechnungen, Prämien und digitales Geld für Unternehmen weltweit. Die Software von CRM.COM ist modern, cloudnativ und mit einer API der nächsten Generation hoch skalierbar. Sie enthält Funktionen, die als Teil der Standardversion fast alle Anforderungen erfüllen können – und das mit minimalen bis gar keinen Anpassungen, sodass die Kunden von CRM.COM sehr schnell startklar sind.

CRM.COM wollte seine Software aus verschiedenen Gründen in der Cloud anbieten. Erstens kann eine Software in der Cloud die Kosten senken, da die Kunden keine teure Hardware in ihren Betriebsstätten installieren und warten müssen. Zweitens bietet cloudbasierte Software den Nutzern mehr Flexibilität und Mobilität, da sie von jedem Ort und jedem Gerät mit Internetanschluss zugänglich ist. Drittens müssen sich Kunden nicht so viele Gedanken über die Datensicherheit machen, da Cloud-Plattformen sichere Umgebungen bieten, die Sicherheitsverletzungen erschweren. Und schließlich kann CRM.COM dank der Cloud Projekte viel schneller und in kürzeren Abständen bereitstellen, und das mit automatischen Upgrades und Zugang zu neuen Funktionen.