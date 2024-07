Nach der Prüfung der Angebote mehrerer anderer Cloud-Anbieter entschied sich 2mee für IBM Cloud zur Unterstützung seiner Plattform. „IBM verstand sofort unsere Vision und war von dem Konzept wirklich begeistert“, erinnert sich Riley. „Mit IBM haben wir nicht nur einen Cloud-Service-Provider gefunden, sondern einen echten Partner.“

Es schadete auch nicht, dass in der Etage unter den Büros von 2mee an der Universität ein Forschungs- und Entwicklungsteam von IBM untergebracht war. „Was uns auffiel, war der persönliche Charakter von IBM“, sagt Riley. „Es liegt in unserer DNA: Wir sprechen direkt mit den Menschen und sehen das Weiße in ihren Augen. Außerdem hat der Name IBM eine Bedeutung, zu der wir stehen können.“

Das Unternehmen arbeitete eng mit London IBM Garage zusammen, einem Transformationsrahmen, der Menschen, Prozesse und Technologie integriert. Gemäß der agilen und benutzerorientierten Methodik von IBM Garage entwarf und baute das gemeinsame Team das Back-End für seine Lösung. Dazu gehörte die Erstellung von 2mee Exchange – einem hochentwickelten und hoch skalierbaren Gateway, das auf der IBM Cloud Foundry- Plattform läuft und die Nachrichten der Lösung mithilfe der IBM Cloud Object Storage- Lösung speichert und an jedes aktivierte Gerät weiterleitet.

„Der Einstieg in IBM Cloud war für uns schnell und einfach“, bestätigt Riley. „IBM übernimmt einen Großteil des laufenden IT-Managements, was bedeutet, dass wir Zeit für Innovationen haben. Wir sehen auch, dass IBM in die Entwicklung der Cloud-Plattform investiert: Viele neue Cloud-Services sind online gegangen, seit wir mit diesem Prozess begonnen haben, und wir haben einige davon genutzt.“

Zum Beispiel verwendet 2mee Clouddatenbanken auf sIBM Cloud, eine sichere Plattform, die es dem Unternehmen ermöglicht, Daten aus den Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM) der Kunden in die 2mee-Lösung zu integrieren. Jetzt können Unternehmen ihre CRM-Daten sowie Daten von den Geräten der Endbenutzer, wie z. B. Standortdaten von einem Smartphone, verwenden, um Kampagnen zu erstellen, die auf bestimmte Kundensegmente abzielen.

„IBM Cloud hat uns Zugang zu einer Vielzahl von Services und APIs verschafft, die es uns ermöglicht haben, unsere Lösung auf die nächste Stufe zu heben“, sagt Riley. „Außerdem ist das Wissen und der Support des Teams von IBM Garage unübertroffen. Ich glaube nicht, dass wir ohne dieses persönliche Engagement all das erreicht hätten, was wir erreicht haben.“

Ursprünglich zielte das Unternehmen auf die Glücksspiel- und Sportbranche ab, in der die Skalierbarkeit der IBM Cloud unerlässlich war. „Wir mussten Nachrichten auf einen Schlag an bis zu 10 Millionen Menschen senden. Zu Beginn eines Fußballspiels bieten die meisten Glücksspielunternehmen beispielsweise ein Zeitfenster von 15 Minuten an, in dem Sie eine Wette platzieren können“, sagt Riley. „Deshalb ist es wichtig, in dieser Zeit Nachrichten an möglichst viele Menschen senden zu können.“