Vorbei sind die Zeiten, in denen eine statische Website, auch eine für Mobilgeräte optimierte, ausreichend war. Verbraucher, Touristen und Bürger erwarten heute ein ansprechendes und aktuelles Angebot, wenn sie über ihre mobilen Geräte mit Unternehmen und Reisezielen in Kontakt treten.

In Schweden bietet der IBM Business Partner Sisyfos Digital AB Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, Städte und Touristenattraktionen an, die erkannt haben, dass sie sich dem Trend zur Digitalisierung anschließen müssen – einschließlich einer attraktiven mobilen App – oder Gefahr laufen, ins Hintertreffen zu geraten. Im Jahr 2017 wandte sich Schloss Venngarn an Sisyfos, um ein neues mobiles Portal für die Gäste des 500 Jahre alten Schlosses zu schaffen. Ziel war es, den Besuchern die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Mobiltelefon alles zu tun, vom Öffnen der Hotelzimmertür über Restaurantreservierungen bis hin zur Erkundung der nahe gelegenen historischen Sehenswürdigkeiten und Naturstätten.

Im Rahmen dieses Projekts erkannte Sisyfos, wie mühsam es für Kunden sein kann, interaktive mobile Apps zu entwickeln. Nachdem Sisyfos Hunderte von Stunden damit verbracht hatte, die Venngarn-App zu entwickeln, stellte sich die Frage, wie das Unternehmen seinen Kunden helfen könnte, diese zeitaufwändige Hürde zu überwinden.