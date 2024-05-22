IBM Cloud VPC-Lösungen

Bauen Sie genau die leistungsfähige private Cloud auf, die Sie benötigen, und wahren Sie die Vorzüge der öffentlichen Cloud, die Sie wünschen
IBM Cloud VPC-Katalog erkunden
Abbildung zeigt die Verbindungen zwischen einem Laptop-Benutzer, seiner Dateibibliothek, der Cloud und IBM Security.
Was ist IBM Cloud VPC?

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) ist ein hochgradig widerstandsfähiges und extrem sicheres softwaredefiniertes Netz (SDN), auf dem Sie isolierte private Clouds für Ihre Geschäftsabläufe aufbauen können, ohne auf die wesentlichen Vorteile der öffentlichen Cloud verzichten zu müssen. Sie wählen Ihre Rechen-, Speicher- und Netzressourcen aus und wir bieten Ihnen maximale Verfügbarkeit und Skalierbarkeit sowie eine Vielzahl kosteneffizienter Optionen für Ihre Workload-Anforderungen. IBM Cloud VPC wurde mit Lösungen für VMware, SAP, IBM Z® und mehr speziell für Ihre IaaS-, PaaS- und Hybrid-Cloud-Anforderungen entwickelt.
Verlegung von Daten leicht gemacht

IBM Cloud VPC verfügt über ein globales Netz aus sechs Regionen mit mehreren Zonen (MZR) und 18 Verfügbarkeitszonen, die nach Spezifikation auf schnellen Zugriff, kostengünstige Migration, geringe Latenzzeiten und zertifizierte Sicherheit ausgelegt sind.
Cloud – wie Sie wollen, wann Sie wollen

Unterstützen Sie Hybrid- oder Multicloud-Plattformen. Optimieren Sie Workloads horizontal im gesamten IBM Cloud-Stack mit Lösungen für VMware, SAP, IBM Z und mehr.
Sicherheit ohne Kompromisse

IBM Cloud VPC ist ein privates SDN mit integrierter Sicherheit, Standards für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Compliance) und mehreren Hardware- und Softwarelösungen für Confidential Computing.

Anwendungsfälle auf IBM Cloud VPC

VMware Hadoop Finanzen HPC

Alle IBM Cloud VPC-Lösungen im IBM Cloud-Katalog anzeigen
IBM Cloud® Virtual Servers for VPC

Hochgradig skalierbare Instanzen virtueller Single-Tenant- oder Multitenant-Server auf der Basis von Intel® Xeon®-Prozessoren, die Sie schnell starten könnenn, um eine maximale Netzisolierung und -kontrolle zu erzielen.
IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers for VPC

Vollständiger Datenschutz und Schutz für Ihre containerisierten Workloads mit vertraulichen Daten oder geschäftlichen IPs.
IBM Cloud® Bare Metal Server for VPC

Echte, dedizierte Single-Tenant-Server mit 100-Gbit/s-Uplinks, die in 10 Minuten oder weniger bereitstehen – basierend auf Intel® Xeon® Platinum 8260-CPUs der zweiten Generation.
IBM® Block Storage for VPC

Leistungsstarke Blockspeicher-Datenträger mit flexiblen IOPS-Optionen, hoher Verfügbarkeit und Optionen für die Verschlüsselung.
IBM Cloud® File Storage for VPC

Zonaler NFS-basierter Dateispeicher, den Sie mit mehreren virtuellen Servern über mehrere VPCs hinweg gemeinsam nutzen können.
IBM Cloud® Object Storage

Flexibler, kosteneffizienter und skalierbarer Cloud-Speicher für unstrukturierte Daten ohne Replikation.
IBM Cloud® Load Balancer

Lastausgleichsfunktionen für Anwendungen und den Netzbetrieb, um Datenverkehr und Kundenanforderungen übergreifen auf mehrere Arbeitslasten und Server zu verteilen.
IBM Cloud® Direct Link

Verbinden Sie lokale Ressourcen kosteneffizient mit Ihren Cloud-Ressourcen, und zwar mit gleichbleibender Netzleistung und skalierbarer Kapazität – ohne öffentliches Internet.

Wenden Sie den Code VPC1000 bei der Bereitstellung an, um sich 1.000 US-Dollar zur Verwendung für Ihre Rechen-, Speicher- und Netzressourcen zu sichern.

Berechnen Sie den Aufwand für Ihre VPC-Ressourcen auf IBM Cloud VPC Bezahlen Sie nutzungsbasiert mit flexiblen Abrechnungsoptionen, einschließlich stündlich abgerechneten Servern, Optionen für mehrschichtigen Speicher und nachhaltiger Rechnungsstellung. Ihre IBM Cloud VPC-Ressourcen sind gesondert gebührenpflichtig und werden in Ihre Gesamtkosten für IBM Cloud VPC einbezogen. Serviceebenen werden an Ihr Konto angebunden – nicht an Ihre VPCs.
Dokumentation zu IBM Cloud VPC
Erfahren Sie mit detaillierten Anleitungen, Releaseinformationen, Architekturlayouts und mehr, wie Sie den Einstieg in VPC finden.
IBM Cloud VPC Architecture Center
Erkunden Sie Tutorials, nehmen Sie an einem Kurs teil, zeigen Sie Diagramme zur Referenz an und vieles mehr.
Konto erstellen

Starten Sie die Entwicklung mit IBM Cloud VPC-Ressourcen. Melden Sie sich bei Ihrem IBM Cloud-Konto an oder erstellen Sie eines noch heute.

 Jetzt anmelden
IBM Cloud VPC-Katalog erkunden

Zeigen Sie alle VPC-Ressourcen im IBM Cloud-Katalog an.

 Katalog durchsuchen Erste Schritte mit IBM Cloud VPC

Haben Sie eine Frage und brauchen Sie eine schnelle Antwort? Sprechen Sie mit einem Experten.