IBM Cloud VPC-Lösungen

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) ist ein hochgradig widerstandsfähiges und extrem sicheres softwaredefiniertes Netz (SDN), auf dem Sie isolierte private Clouds für Ihre Geschäftsabläufe aufbauen können, ohne auf die wesentlichen Vorteile der öffentlichen Cloud verzichten zu müssen. Sie wählen Ihre Rechen-, Speicher- und Netzressourcen aus und wir bieten Ihnen maximale Verfügbarkeit und Skalierbarkeit sowie eine Vielzahl kosteneffizienter Optionen für Ihre Workload-Anforderungen. IBM Cloud VPC wurde mit Lösungen für VMware, SAP, IBM Z® und mehr speziell für Ihre IaaS-, PaaS- und Hybrid-Cloud-Anforderungen entwickelt.