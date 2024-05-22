IBM Cloud VPC-Lösungen

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) ist ein hochgradig widerstandsfähiges und extrem sicheres softwaredefiniertes Netz (SDN), auf dem Sie isolierte private Clouds für Ihre Geschäftsabläufe aufbauen können, ohne auf die wesentlichen Vorteile der öffentlichen Cloud verzichten zu müssen. Sie wählen Ihre Rechen-, Speicher- und Netzressourcen aus und wir bieten Ihnen maximale Verfügbarkeit und Skalierbarkeit sowie eine Vielzahl kosteneffizienter Optionen für Ihre Workload-Anforderungen. IBM Cloud VPC wurde mit Lösungen für VMware, SAP, IBM Z® und mehr speziell für Ihre IaaS-, PaaS- und Hybrid-Cloud-Anforderungen entwickelt.
IBM Cloud VPC verfügt über ein globales Netz aus sechs Regionen mit mehreren Zonen (MZR) und 18 Verfügbarkeitszonen, die nach Spezifikation auf schnellen Zugriff, kostengünstige Migration, geringe Latenzzeiten und zertifizierte Sicherheit ausgelegt sind.
Unterstützen Sie Hybrid- oder Multicloud-Plattformen. Optimieren Sie Workloads horizontal im gesamten IBM Cloud-Stack mit Lösungen für VMware, SAP, IBM Z und mehr.
IBM Cloud VPC ist ein privates SDN mit integrierter Sicherheit, Standards für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Compliance) und mehreren Hardware- und Softwarelösungen für Confidential Computing.
Migrieren Sie bestehende VMware-Workloads auf IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC, während Sie vorhandene Tools mit dedizierten nativen Servern verwalten. Sichern sie sich durch ein Upgrade auf NSX-T den uneingeschränkten Zugriff auf Ihren IP-Bereich und führen Sie mit den Container-Management-Plattformen Kubernetes oder Red Hat OpenShift Aktualisierungen in Ihrem eigenen Tempo durch.
Nutzen Sie IBM Cloud Virtual Servers for VPC und VPC-Features für den Netzbetrieb für vorhersehbare, kostengünstige oder gebührenfreie Aufwendungen für Data-Ingest und Übertragung, um die monatlichen Gesamtbetriebskosten verlässlich zu senken.
Stellen Sie sensible Daten sicher in der Cloud bereit – mit IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC und IBM Secure Execution for Linux Technology.
Skalieren Sie mit der IBM Cloud VPC-Infrastruktur und IBM Spectrum®-Software mehrere parallele Taks und senken Sie die Kosten mit dynamischen, hybriden Cloud-Funktionen zur Verwaltung von Workloads und Egresskosten.
Hochgradig skalierbare Instanzen virtueller Single-Tenant- oder Multitenant-Server auf der Basis von Intel® Xeon®-Prozessoren, die Sie schnell starten könnenn, um eine maximale Netzisolierung und -kontrolle zu erzielen.
Vollständiger Datenschutz und Schutz für Ihre containerisierten Workloads mit vertraulichen Daten oder geschäftlichen IPs.
Echte, dedizierte Single-Tenant-Server mit 100-Gbit/s-Uplinks, die in 10 Minuten oder weniger bereitstehen – basierend auf Intel® Xeon® Platinum 8260-CPUs der zweiten Generation.
Leistungsstarke Blockspeicher-Datenträger mit flexiblen IOPS-Optionen, hoher Verfügbarkeit und Optionen für die Verschlüsselung.
Zonaler NFS-basierter Dateispeicher, den Sie mit mehreren virtuellen Servern über mehrere VPCs hinweg gemeinsam nutzen können.
Flexibler, kosteneffizienter und skalierbarer Cloud-Speicher für unstrukturierte Daten ohne Replikation.
Lastausgleichsfunktionen für Anwendungen und den Netzbetrieb, um Datenverkehr und Kundenanforderungen übergreifen auf mehrere Arbeitslasten und Server zu verteilen.
