Erweiterung der watsonx-Funktionen mit DataStax, um Unternehmensdaten freizuschalten und präzise, unternehmenstaugliche KI-Apps zu bauen
DataStax bringt hochmoderne Funktionen in watsonx ein – von Astra DB über HCD bis hin zu Langflow – und ermöglicht es Unternehmen, Echtzeitdaten sowie unstrukturierte und multimodale Daten für KI in großem Maßstab zu verwalten.
Das Ergebnis: Eine offene, KI-fähige Infrastruktur, die überall läuft – On-Prem, Hybrid oder Multi-Cloud – und gleichzeitig die Art und Weise vereinfacht, wie Unternehmen sichere, kontrollierte und produktionsreife KI- und Anwendungs-Workloads betreiben.
Automatisieren Sie die Erfassung, Anreicherung und den Abruf unstrukturierter Daten, um Reibungsverluste zu reduzieren und die Bereitstellung und Skalierung von KI-Workloads und Anwendungen zu beschleunigen.
Sichern Sie einfach Datenzugriff und Governance mit Tools der Unternehmensklasse, die auf vertrauenswürdiger Infrastruktur und Open-Source-Innovation basieren und nahtlos in watsonx integriert sind, um integrierte Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und eine optimierte Orchestrierung von unstrukturierten Daten zu bieten.
Ergänzend zu watsonx ermöglicht es die Skalierung und Bereitstellung zuverlässiger KI-Workloads in jeder Cloud- oder On-Premises-Umgebung durch die Verwendung von Open-Source-Low-Code-Tools für höchste Geschwindigkeit und Flexibilität bei modernen Unternehmensanwendungen.
Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten und vereinfachen Sie den KI-Betrieb, indem Sie die Verwaltung unstrukturierter Daten automatisieren und so zur Senkung der Gesamtkosten für Cloud-Datenbanken beitragen.
Astra DB und HCD erweitern die NoSQL-Datenbank von IBM watsonx watsonx.data um Vektorfunktionen und stärken so unsere Funktionen zur Retrieval-Augmented Generation und Wissenseinbettung. Diese Lösungen sind auf elastische Skalierbarkeit und vorhersehbare Leistung ausgelegt und unterstützen geschäftskritische Workloads mit einer Latenz von nahezu Null.
Astra DB ist ein Forrester-Marktführer, der NoSQL-Vektorsuchfunktionen in der Cloud bereitstellt und auf Apache Cassandra basiert. Astra DB bietet die für KI-Workloads erforderliche Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Multi-Modell-Unterstützung – einschließlich tabellarischer Daten sowie Such- und Graphdaten. Dies ermöglicht komplexe, kontextsensitive Suchen in verschiedenen Datenformaten für generative KI-Anwendungen.
Suchen Sie nach einer On-Prem oder Private Cloud? Die hyperkonvergente Datenbank ist die Lösung für Unternehmen, die ihre Datenbankressourcen entweder On-Premises oder über eine Private Cloud betreiben. Diese Technologien werden als DataStax mit IBM watsonx.data Premium Edition bereitgestellt.
Langflow ist ein Open-Source-Tool mit über 100.000 GitHub-Sternen. Mit diesem Tool können Entwickler über eine intuitive Low-Code-Schnittstelle Prototypen für Retrieval-Augmented Generation und Multi-Agenten-KI-Anwendungen entwickeln, bauen und bereitstellen.
Langflow integriert sich flexibel mit IBM watsonx Orchestrate als Middleware, um die Entwicklung von KI-Anwendungen zu optimieren. Mit zuverlässiger Infrastruktur, zusammensetzbaren Tools und Open-Source-Innovationen bieten IBM und DataStax eine solide Grundlage, um Unternehmen dabei zu helfen, tiefe Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten freizuschalten – sicher und in großem Maßstab.
Langflow ist in Python geschrieben und für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Modellen, APIs und Datenbanken konzipiert. Es unterstützt Teams bei der Optimierung der Entwicklung von generativer KI, indem es die Komplexität reduziert und einen reibungslosen Weg vom Prototyp zur Produktion ermöglicht.
Unternehmensdaten sind größtenteils unstrukturiert – und das Freischalten ihres Wertes ist für die Skalierung von KI unerlässlich. Gemeinsam verringern Langflow und Astra DB die Reibung in der Entwicklung von generativer KI, indem sie Teams befähigen, einfacher auf unstrukturierte Daten zuzugreifen, Orchestrate zu verwenden und zu operationalisieren. Langflows Low-Code-Designumgebung vereinfacht die App-Entwicklung, während Astra DB fortschrittliche Vektor- und Wissensgraphenfunktionen mit integrierter Unterstützung für hohe Verfügbarkeit, lineare Skalierbarkeit und Multi-Modell-Datenoperationen bietet. In Kombination mit watsonx.data und watsonx Orchestrate tragen diese Tools dazu bei, den Time-to-Value zu verkürzen, sodass Unternehmen schneller KI-gestützte Lösungen entwickeln können, die auf ihren individuellen Assets basieren.
Open Source ist die Grundlage des watsonx KI-Portfolios und ein Wert, den wir mit Stolz mit DataStax teilen, einem Unternehmen, das für seine führende Rolle bei Cassandra, Langflow, OpenSearch und anderen offenen Technologien bekannt ist.
Langflow hat auf GitHub über 100.000 Sterne erhalten, was seine schnelle Akzeptanz und Fähigkeit widerspiegelt, die Entwicklung generativer KI in großem Maßstab zu vereinfachen.
Zehntausende Entwickler nutzen Langflow, um die Komplexität zu reduzieren und jede Phase der generativen KI-Pipeline von der Orchestrierung bis zur Bereitstellung zu beschleunigen.
Astra DB liefert Leistung in Echtzeit nahezu latenzfrei und ist für die Hochgeschwindigkeits-Vektorsuche und KI-Workloads konzipiert.
Auf die DataStax-Dokumentation zugreifen
Auf die Langflow-Dokumentation zugreifen
Das Support-Team kontaktieren
Preise ansehen