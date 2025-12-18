Astra DB und HCD erweitern die NoSQL-Datenbank von IBM watsonx watsonx.data um Vektorfunktionen und stärken so unsere Funktionen zur Retrieval-Augmented Generation und Wissenseinbettung. Diese Lösungen sind auf elastische Skalierbarkeit und vorhersehbare Leistung ausgelegt und unterstützen geschäftskritische Workloads mit einer Latenz von nahezu Null.

Astra DB ist ein Forrester-Marktführer, der NoSQL-Vektorsuchfunktionen in der Cloud bereitstellt und auf Apache Cassandra basiert. Astra DB bietet die für KI-Workloads erforderliche Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Multi-Modell-Unterstützung – einschließlich tabellarischer Daten sowie Such- und Graphdaten. Dies ermöglicht komplexe, kontextsensitive Suchen in verschiedenen Datenformaten für generative KI-Anwendungen.

Suchen Sie nach einer On-Prem oder Private Cloud? Die hyperkonvergente Datenbank ist die Lösung für Unternehmen, die ihre Datenbankressourcen entweder On-Premises oder über eine Private Cloud betreiben. Diese Technologien werden als DataStax mit IBM watsonx.data Premium Edition bereitgestellt.