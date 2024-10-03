IBM Wazi as a Service

Cloudnative Entwicklung und Testen für z/OS in IBM Cloud®
Ankündigung lesen Lösungsübersicht lesen
Abbildung, mit Cloud, Laptop und IBM Z, die mit Wazi as-a-Service verbunden sind
Besorgen Sie sich bedarfsweisen Zugang zu z/OS Dev und testen Sie es in wenigen Minuten

Beschleunigen Sie die cloudnative Entwicklung und das Testen von z/OS-Anwendungen mit z/OS Virtual Server in IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). Sie erhalten Ihren eigenen geschützten Bereich in der IBM Cloud mit der Sicherheitsfunktion einer privaten Cloud und der Flexibilität einer öffentlichen Cloud.

IBM Wazi aaS bietet auch experimentelle Leistungsmerkmale, die es Kunden ermöglichen, das Continuous Delivery-Angebot von IBM Cloud durch Integrationsvorlagen auf der Grundlage von DevSecOps-Praktiken zu erkunden.  Der Service bietet eine einheitliche Benutzererfahrung für z/OS- und cloudnative Anwendungen in der IBM Cloud, um Toolchains zu erstellen und zu nutzen, wobei Sicherheit und Überprüfbarkeit im Mittelpunkt stehen.

 Das Video TSTV-Interview ansehen
Kürzere Markteinführungszeiten

Beschleunigen Sie die Bereitstellung durch schnelle Entwicklung und Tests, die durch On-Demand-Zugriff auf eine z/OS-Umgebung in weniger als 5 Minuten möglich sind.
Innovation und Flexibilität

Reagieren Sie schneller auf die sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen, indem Sie ein z/OS-System verwenden, das die neueste und beste Software enthält.
Verbesserte Softwarequalität und Compliance

Verbessern Sie die Softwarequalität und die Überprüfbarkeit, indem Sie Ihre Tests automatisieren und die Sicherheit im Entwicklungszyklus früher berücksichtigen.
Höhere Produktivität

Helfen Sie Entwicklern und Systemprogrammierern, indem Sie Wartezeiten eliminieren und die einfache Bereitstellung eines z/OS -Systems mit Wazi Image Builder unter Verwendung von Standard- oder benutzerdefinierten Images ermöglichen.
Bessere Skalierbarkeit

Ermöglichen Sie je nach Bedarf eine horizontale und vertikale Skalierung, die auf den Geschäftsanforderungen basiert, und zahlen Sie nur für das, was Sie tatsächlich nutzen, und dies mit einer Infrastruktur, die als Service in einem flexiblen Nutzungsmodell verfügbar ist.
Flexible Implementierung

Stellen Sie ein von IBM bereitgestelltes Entwicklungs- und Standard-Test-Image auf dem z/OS Virtual Server bereit oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Image für Anwendungen und zugehörige Komponenten, das auf dem z/OS Virtual Server in VPC bereitgestellt wird.
Abbildung, die die Entwicklung und das Testen des Systems für die Benutzerschnittstellen zeigt
Entwicklung und Tests

Nutzen Sie die Stärke und Sicherheit der IBM Cloud mit Self-Service-Zugriff auf z/OS-Systeme und erstellen Sie Standard- oder benutzerdefinierte Images von Ihrer eigenen LPAR aus. Beginnen Sie mit der Entwicklung und dem Testen in nur wenigen Minuten, ohne vom Tagesbetrieb abhängig zu sein.

 Video ansehen (4:05)
Abbildung mit Nahaufnahme eines Fingers, der eine Taste auf der Tastatur drückt
Testen der Infrastruktur

Überwinden Sie die Probleme aufgrund fehlerhafter Prozesse, unzureichender Sicherheit und vielem mehr, die Sie daran hindern, Software-Upgrades schnell zu testen. Beschleunigen Sie Ihren Testprozess mit einer virtuellen z/OS-Serverinstanz (VSI) und Wazi Image Builder.
Abbildung mit einem Entwickler, der ein UI-System mit Wazi as a Service testet
Innovation und Kompetenzaufbau

Setzen Sie Innovationen schneller in die Realität um, indem Sie die Einstiegshürde für neue z/OS-Entwickler senken und den Umfang des von ihnen benötigten Spezialwissens verringern, indem Sie einen einfachen Zugang zu vorinstallierter und angepasster Software bieten, die als Standard-Images verfügbar ist.
Abbildung der Watson Orchestrate Security
Sichern Sie z/OS-Apps mit DevSecOps-Praktiken

Beginnen Sie mit IBM Cloud Continuous Delivery und experimentieren Sie mit sicheren Toolchains

 Mehr erfahren
IBM Wazi as-a-Service-Komponenten z/OS Virtual Server für Entwicklung und Testen in IBM Cloud VPC

Richten Sie in nur wenigen Minuten ein z/OS -Entwicklungs- und Testsystem in der IBM Cloud Virtual Private Cloud ein. Verwalten Sie auf virtuellen Maschinen basierende Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen in einem von Ihnen definierten privaten, sicheren Bereich.

 Sehen Sie, wie man ein IBM Cloud-Konto verwaltet (3:54) Wazi Image Builder

Erstellen Sie mithilfe von Wazi Image Builder benutzerdefinierte Images aus Ihrer lokalen LPAR heraus. Wazi Image Builder umfasst eine Web-basierte Benutzeroberfläche mit rollenbasiertem Zugriff und REST-APIs zur Rationalisierung des Erstellungsprozesses.

 Sehen Sie, wie Sie eine Quellumgebung erstellen (2:21) Sehen Sie, wie Sie eine Zielumgebung erstellen (1:43) z/OS-Vorlagen für Continuous Delivery

Verwenden Sie z/OS-Vorlagen, die den IBM Continuous Delivery Service erweitern, um Builds in sicheren DevSecOps-Toolchains zu automatisieren

 Video ansehen (08:45)

IBMs Ansatz für Hybrid-Cloud mit Wazi as-a-Service erkennt die geschäftskritische Notwendigkeit für Unternehmen zur Modernisierung der Mainframe-Enwicklerfunktionalität.
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
Durch die Nutzung von TCS-Cloud-Lösungen und -Beschleunigern in Kombination mit der Sicherheit und der Zuverlässigkeit der IBM Cloud helfen wir Kunden, ihren Weg zur Modernisierung über die Hybrid Cloud und die Transformation ihres Unternehmens zu schneller zu beschreiten.
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
Eine neue Ära der Modernisierung mit IBM Z und IBM Cloud
Erfahren Sie, wie IBM Wazi as-a-Service das Versprechen der Hybrid Cloud ohne Kompromisse bei Erstellung, Testen, Erweiterung und Sicherheit erfüllen wird.
Sehen Sie sich unsere Schulungsvideos an, um mehr über die Nutzung von IBM Wazi as-a-Service, IBM Z DevOps und cloudnative Entwicklung zu erfahren.
Cloudnative Entwicklungscommunity
Werden Sie Teil unserer Community für cloudnative Entwicklung für Z DevOps und tragen Sie zur Priorisierung von Anforderungen bei.
Z und Cloud Modernization Stack
Nutzen Sie die besten Mainframe- und Cloud-Innovationen, um Ihre Anwendungsmodernisierung mit einem standardisierten Ansatz für die IT-Automatisierung auf IBM Z voranzutreiben.
Schneller Start
Erfahren Sie, wie unsere IBM Wazi as a Service-Tutorials, -Beispiele und -Workflows Ihnen helfen können, in wenigen Minuten eine Entwicklungsumgebung einzurichten.
Nächste Schritte

Wenden Sie sich an Ihren IBM Ansprechpartner, um die Preise zu erfahren.

 Technische Dokumentation lesen
z/OS Dev und Test in der IBM Cloud

Begleiten Sie uns und erfahren Sie, wie Sie mit einem bedarfsorientierten z/OS-System, das auf echter Z-Hardware und IBM Cloud™ läuft, die Markteinführung beschleunigen und die Softwarequalität verbessern können.

 Webseminar ansehen