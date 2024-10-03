Beschleunigen Sie die cloudnative Entwicklung und das Testen von z/OS-Anwendungen mit z/OS Virtual Server in IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). Sie erhalten Ihren eigenen geschützten Bereich in der IBM Cloud mit der Sicherheitsfunktion einer privaten Cloud und der Flexibilität einer öffentlichen Cloud.
IBM Wazi aaS bietet auch experimentelle Leistungsmerkmale, die es Kunden ermöglichen, das Continuous Delivery-Angebot von IBM Cloud durch Integrationsvorlagen auf der Grundlage von DevSecOps-Praktiken zu erkunden. Der Service bietet eine einheitliche Benutzererfahrung für z/OS- und cloudnative Anwendungen in der IBM Cloud, um Toolchains zu erstellen und zu nutzen, wobei Sicherheit und Überprüfbarkeit im Mittelpunkt stehen.
Beschleunigen Sie die Bereitstellung durch schnelle Entwicklung und Tests, die durch On-Demand-Zugriff auf eine z/OS-Umgebung in weniger als 5 Minuten möglich sind.
Reagieren Sie schneller auf die sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen, indem Sie ein z/OS-System verwenden, das die neueste und beste Software enthält.
Verbessern Sie die Softwarequalität und die Überprüfbarkeit, indem Sie Ihre Tests automatisieren und die Sicherheit im Entwicklungszyklus früher berücksichtigen.
Helfen Sie Entwicklern und Systemprogrammierern, indem Sie Wartezeiten eliminieren und die einfache Bereitstellung eines z/OS -Systems mit Wazi Image Builder unter Verwendung von Standard- oder benutzerdefinierten Images ermöglichen.
Ermöglichen Sie je nach Bedarf eine horizontale und vertikale Skalierung, die auf den Geschäftsanforderungen basiert, und zahlen Sie nur für das, was Sie tatsächlich nutzen, und dies mit einer Infrastruktur, die als Service in einem flexiblen Nutzungsmodell verfügbar ist.
Stellen Sie ein von IBM bereitgestelltes Entwicklungs- und Standard-Test-Image auf dem z/OS Virtual Server bereit oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Image für Anwendungen und zugehörige Komponenten, das auf dem z/OS Virtual Server in VPC bereitgestellt wird.
Nutzen Sie die Stärke und Sicherheit der IBM Cloud mit Self-Service-Zugriff auf z/OS-Systeme und erstellen Sie Standard- oder benutzerdefinierte Images von Ihrer eigenen LPAR aus. Beginnen Sie mit der Entwicklung und dem Testen in nur wenigen Minuten, ohne vom Tagesbetrieb abhängig zu sein.
Überwinden Sie die Probleme aufgrund fehlerhafter Prozesse, unzureichender Sicherheit und vielem mehr, die Sie daran hindern, Software-Upgrades schnell zu testen. Beschleunigen Sie Ihren Testprozess mit einer virtuellen z/OS-Serverinstanz (VSI) und Wazi Image Builder.
Setzen Sie Innovationen schneller in die Realität um, indem Sie die Einstiegshürde für neue z/OS-Entwickler senken und den Umfang des von ihnen benötigten Spezialwissens verringern, indem Sie einen einfachen Zugang zu vorinstallierter und angepasster Software bieten, die als Standard-Images verfügbar ist.
Beginnen Sie mit IBM Cloud Continuous Delivery und experimentieren Sie mit sicheren Toolchains
Richten Sie in nur wenigen Minuten ein z/OS -Entwicklungs- und Testsystem in der IBM Cloud Virtual Private Cloud ein. Verwalten Sie auf virtuellen Maschinen basierende Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen in einem von Ihnen definierten privaten, sicheren Bereich.
Erstellen Sie mithilfe von Wazi Image Builder benutzerdefinierte Images aus Ihrer lokalen LPAR heraus. Wazi Image Builder umfasst eine Web-basierte Benutzeroberfläche mit rollenbasiertem Zugriff und REST-APIs zur Rationalisierung des Erstellungsprozesses.
Verwenden Sie z/OS-Vorlagen, die den IBM Continuous Delivery Service erweitern, um Builds in sicheren DevSecOps-Toolchains zu automatisieren
Wenden Sie sich an Ihren IBM Ansprechpartner, um die Preise zu erfahren.
Begleiten Sie uns und erfahren Sie, wie Sie mit einem bedarfsorientierten z/OS-System, das auf echter Z-Hardware und IBM Cloud™ läuft, die Markteinführung beschleunigen und die Softwarequalität verbessern können.