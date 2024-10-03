Beschleunigen Sie die cloudnative Entwicklung und das Testen von z/OS-Anwendungen mit z/OS Virtual Server in IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). Sie erhalten Ihren eigenen geschützten Bereich in der IBM Cloud mit der Sicherheitsfunktion einer privaten Cloud und der Flexibilität einer öffentlichen Cloud.

IBM Wazi aaS bietet auch experimentelle Leistungsmerkmale, die es Kunden ermöglichen, das Continuous Delivery-Angebot von IBM Cloud durch Integrationsvorlagen auf der Grundlage von DevSecOps-Praktiken zu erkunden. Der Service bietet eine einheitliche Benutzererfahrung für z/OS- und cloudnative Anwendungen in der IBM Cloud, um Toolchains zu erstellen und zu nutzen, wobei Sicherheit und Überprüfbarkeit im Mittelpunkt stehen.