Was ist Datenaustausch?

Jeden Tag werden weltweit etwa 402,74 Millionen Terabyte an Daten generiert. Ohne einen effektiven Datenaustausch würden diese Informationen (und ihr Wert) verloren gehen. Allein in der EU erwirtschafteten die Cloud-Datenflüsse im Jahr 2024 einen geschätzten wirtschaftlichen Wert von 77 Milliarden Euro – eine Zahl, die bis 2035 auf 328 Milliarden Euro ansteigen soll.

Der Datenaustausch ist die Grundlage eines jeden modernen, datengestützten Unternehmens. Diejenigen, die über effektive Strategien für den Datenaustausch verfügen, können fragmentierte interne und externe Daten vereinheitlichen und tiefere Einblicke über Abteilungen, Partnerschaften und Anwendungsfälle hinweg gewinnen.

Durch den Echtzeit-Datenaustausch sind E-Commerce-Plattformen beispielsweise in der Lage, die Preisgestaltung dynamisch anzupassen, Datenströme zwischen Einzelhändlern auszutauschen und Lieferketten zu optimieren. In ähnlicher Weise ermöglicht dieser Austausch dem Krankenhauspersonal, Laborergebnisse in Echtzeit mit externen Spezialisten auszutauschen, was die Diagnosezeiten verkürzen und die Ergebnisse für die Patienten verbessern kann.

Darüber hinaus spielt der Datenaustausch eine entscheidende Rolle, wenn es um die Lernfähigkeit und den Nutzen von KI-Systemen geht. Durch die Rationalisierung des Datenflusses zwischen verschiedenen Systemen kann der Datenaustausch dazu beitragen, dass KI-Modelle mit den aktuellsten und relevantesten Informationen trainiert werden.

Wichtige Komponenten des Datenaustauschs (wie standardisierte Schemata, sichere Konnektoren und geregelte Berechtigungen) tragen dazu bei, dass unterschiedliche Datenquellen innerhalb von KI-Ökosystemen effektiv genutzt werden können. So können Unternehmen Daten von Drittanbietern integrieren, ohne die Qualität oder Kontrolle zu beeinträchtigen.