Was ist Datenresilienz?

Für jedes Unternehmen, das die Datenresilienz intelligent in seinen Betrieb integrieren möchte, sollte der erste Schritt in der Sicherung all seiner Daten bestehen. Das Unternehmen muss nicht nur sicherstellen, dass die redundanten Backups vor physischen Schäden geschützt sind und an verschiedenen Orten aufbewahrt werden, sondern auch, dass die Sicherung der Daten die laufende Nutzung der Daten nicht beeinträchtigt. Darüber hinaus sollten die Datensicherungen regelmäßig getestet werden, um ihre dauerhafte Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.