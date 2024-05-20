Was ist ein Datenmarktplatz?

Während Datenmärkte größtenteils nach außen gerichtet sind, gibt es auch interne Marktplätze oder Datenbörsen, die sich auf den internen und externen Datenaustausch konzentrieren können, um eine zentrale Plattform für den Datenbedarf eines Unternehmens bereitzustellen. Erweiterte Such- und Filterfunktionen helfen Nutzern, relevante Daten zu finden, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Diese Plattformen werden normalerweise auf Cloud-Services gehostet und ermöglichen es Datenproduzenten, ihre Datensätze ganz unkompliziert hochzuladen.

In der Vergangenheit mussten für den Zugriff auf externe Daten mehrere Anbieter kontaktiert, Verträge ausgehandelt und komplexe Datentransfers verwaltet werden. Die Zunahme von Big Data hat Datenmarktplätze zu einer Notwendigkeit für moderne Unternehmen gemacht, die Daten besser zugänglich und für Innovationen nutzbar machen wollen. Unternehmen in verschiedenen Branchen haben erkannt, dass die von ihnen gesammelten und generierten Daten nicht nur ein Nebenprodukt des Geschäftsbetriebs sind, sondern ein wertvolles Gut, das zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen genutzt werden kann.

Unternehmen nutzen Daten, um ihre Marktposition zu halten und auszubauen. Große Einzelhandelsketten nutzen beispielsweise Daten, um den Bestand effizienter zu verwalten, Verkaufstrends vorherzusagen und die Logistik zu optimieren. Technologiegiganten analysieren Benutzerdaten, um Produktfunktionen zu verbessern und Werbung effektiver zu gestalten. Da die Fähigkeiten des maschinellen Lernens (ML) und der künstlichen Intelligenz (KI) immer ausgereifter werden, reichen die internen Daten der Unternehmen nicht mehr aus, um genaue und relevante Modelle zu erstellen. Deshalb ist der Zugriff auf externe Daten erforderlich.

Diese externen Daten stammen aus gemeinsam genutzten Ökosystemen wie Open-Data-Programmen von Regierungen, Sensordaten von Smart Cities, städtischen Datenbörsen und kommerziellen Datenanbietern. Durch das Aufkommen von Datenmarktplätzen erhalten Unternehmen Zugang zu den Daten, die für eine fundierte Entscheidungsfindung, verbesserte Business Intelligence und die Anwendung von KI- und ML-Modellen erforderlich sind.