Was ist Datenanreicherung?

Unternehmen erfassen mehr Daten als je zuvor, doch oft fehlt diesen Daten der Kontext oder die Bedeutung. Die Datenanreicherung hilft dabei, diese Lücken zu schließen und das Verständnis vorhandener Datenpunkte zu verbessern, egal ob sie in Form von Rohdaten oder als strukturierter Datensatz vorliegen. Die Erweiterung von Daten auf diese Weise kann einen Datensatz von undurchschaubar in aufschlussreich umwandeln und Unternehmen befähigen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Verfahren zur Datenanreicherung sind häufig Teil der Datenverwaltungs- und Stammdatenverwaltungsprogramme eines Unternehmens. Es gibt verschiedene Arten der Datenanreicherung, die Unternehmen je nach ihren Geschäftsanforderungen und Datenquellen anwenden, wie z. B. die demografische, firmenbezogene und geografische Anreicherung. Während Datenteams die Datenanreicherung manuell durchführen können, helfen künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung bei der Optimierung von Datenanreicherungsprozessen.
Häufige Anwendungsfälle für die Datenanreicherung finden sich innerhalb der Marketingstrategie, aber Datenanreicherungsprozesse können auch in Bereichen wie Cybersicherheit, Gesundheitswesen und Stadtplanung eine Rolle spielen. Die Datenanreicherung hat sich auch als zunehmend wertvoll erwiesen, um die Leistung von Modellen des maschinellen Lernens zu verbessern. Sie liefert Kontext und vollständigere Daten für genauere Vorhersagen.
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Stellen Sie sich eine Leinwand vor, die nur teilweise bemalt ist, deren untere Hälfte mit blauen Pinselstrichen bedeckt ist, die einen Ozean darstellen, während in der Mitte ein paar merkwürdige, goldene Flecken schweben. Sobald das Gemälde jedoch fertig ist, ist klar, dass diese Flecken Lichtspiegelungen darstellen – das fertige Gemälde zeigt die Sonne, die über dem Wasser untergeht.
Eine unvollendete Leinwand kann zwar an sich schon ein Kunstwerk sein, aber sie hat auch das Potenzial für mehr. Dasselbe gilt für Datensätze, die durch Datenanreicherung verbessert werden.
Wenn zum Beispiel eine Tabelle mit Kundendaten, die nur Namen und Telefonnummern enthält, mit E-Mail-Adressen angereichert wird, wird sie zu einem leistungsfähigeren Instrument für die Kontaktaufnahme. Wenn ein Datensatz mit Adressen mit geografischen Koordinaten angereichert wird, kann er tiefere Erkenntnisse in die Flächennutzung eines Viertels geben.
Da Unternehmen weiterhin riesige Mengen an Roh- und unstrukturierten Daten generieren und sammeln, hat die Datenanreicherung an Dringlichkeit gewonnen. Mehr Roh- und unstrukturierte Daten bedeuten mehr Lücken und fehlenden Kontext innerhalb der Datensätze. Durch Datenanreicherung können Unternehmen diese Daten jedoch mit anderen Datenpunkten korrelieren, die ihnen mehr Bedeutung verleihen und so eine höhere Rendite auf ihre Datenressourcen erzielen.
Die Datenanreicherung bedeutet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:
Die Begriffe „Datenanreicherung“ und „Datenverbesserung“ werden oft synonym verwendet, es handelt sich jedoch um unterschiedliche Prozesse. Beide Ansätze verbessern zwar die Datenqualität, die Datenverbesserung konzentriert sich allerdings stärker auf die Arbeit mit den vorhandenen Daten, während die Datenanreicherung das Hinzufügen neuer, zusätzlicher Datenpunkte zu einem Datensatz zum Ziel hat.
Bei der Datenverbesserung gehören das Bereinigen und Aktualisieren von Daten zu den Kernfunktionen. Es kann erforderlich sein, einige neue Daten hinzuzufügen, um fehlende Werte in einer Spalte zu ergänzen oder veraltete Informationen zu aktualisieren, die Menge der neu eingeführten Daten entspricht jedoch nicht dem Umfang der Datenanreicherung.
Durch die Datenanreicherung werden häufig neue Felder zu bestehenden Datensätzen hinzugefügt. Wie bei der Datenanreicherung ist auch die Datenbereinigung Teil des Prozesses, sie erfolgt jedoch in Vorbereitung auf das Hinzufügen neuer Informationen. (Siehe „Wichtige Schritte zur Datenanreicherung“ weiter unten.)
Unternehmen verwenden in der Regel eine oder mehrere der folgenden Arten der Datenanreicherung, um Informationen zu ihren bestehenden Datensätzen hinzuzufügen:
Der Prozess der Datenanreicherung kann je nach Unternehmen variieren, es gibt jedoch einige gängige Schritte:
Bereinigung des für die Anreicherung vorgesehenen Datensatzes durch Techniken wie Standardisierung (Sicherstellung von konstanten Formaten) und Datendeduplizierung.
Bestimmung, welche Arten von Informationen dem Datensatz hinzugefügt werden sollten.
Bestimmung der Quellen für die neuen Daten und Entscheidung zwischen internen und externen Quellen, je nach Bedarf.
Hinzufügen neuer Daten mithilfe von Tools wie Software zur Datenintegration zu den Zieldatensätzen.
Unternehmen können die Datenanreicherung mit internen Daten durchführen, einschließlich First-Party-Daten (Daten, die direkt von Kunden erfasst werden) sowie Daten aus Drittquellen.
Unternehmen, die Daten aus internen Quellen nutzen möchten, könnten auf Hindernisse stoßen: isolierte Datensilos. Zum Glück können diese Silos mithilfe von Datenintegration durchbrochen werden, dem Prozess, Daten aus verteilten Quellen zusammenzuführen und sie in einheitliche und nutzbare Formate umzuwandeln. Beispielsweise können Unternehmen einen Kundendatensatz anreichern, indem sie Daten aus Customer Relationship Management Systemen (CRM) und Marketingdatenbanken integrieren.
Unternehmen können auch auf externe Datenquellen zurückgreifen, und zwar auf kostenlose, öffentliche Datenquellen und Drittanbieter. Zu den öffentlichen Datenquellen gehören Datensätze der Regierung (z. B. Volkszählungsdaten, Beschäftigungsberichte), während Drittanbieter von Daten eine Reihe von Daten sammeln und verkaufen, darunter Kontakt-, demografische und firmografische Daten. Bei der Auswahl von Drittanbieterdaten sollten Unternehmen nur mit vertrauenswürdigen Quellen und Anbietern zusammenarbeiten, um sicherzugehen, dass die Daten korrekt und aktuell sind und ihren Qualitätsstandards entsprechen.
Alle im Rahmen der Datenanreicherung beschafften und gespeicherten Daten sollten gemäß Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften wie der DSGVO und dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) verwaltet werden.
Mit der Zunahme datengestützter Entscheidungsfindung und KI-bezogener Datenbedürfnisse hat sich die Nachfrage nach hochwertigen Daten und damit Tools zur Datenanreicherung verstärkt. Der globale Markt für Datenanreicherungslösungen wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von fast 4,6 Milliarden USD erreichen, gegenüber etwa 2,4 Milliarden USD im Jahr 2023.
Die Einführung von KI fördert nicht nur die Nutzung von Datenanreicherungslösungen, sie bildet gleichzeitig die Grundlage für einige der fortschrittlichsten Tools zur Datenanreicherung. Zu den gängigen Tools und Lösungen zur Datenanreicherung gehören:
Die Datenanreicherung findet in einer Vielzahl von Bereichen und Branchen Anwendung.
Marketing- und Vertriebsteams nutzen die Datenanreicherung häufig, insbesondere Verhaltensdatenanreicherung, demografische Anreicherung und firmografische Anreicherung. Sie nutzen aufbereitete Daten, um Kundenprofile zu erstellen, Segmentierungsstrategien zu unterstützen, individuelle Marketingkampagnen zu erstellen und personalisierte Customer Experiences zu bieten.
Hochwertige räumliche Daten sind entscheidend für Stadtplanung und -entwicklung. Eine Form der geografischen Anreicherung, die als Geokodierung bekannt ist, leitet Breiten- und Längengradangaben aus Adressen ab und hilft Stadtplanern so, Standorte genauer zu identifizieren.
Wearables, Gesundheits- und Fitness-Apps sowie andere Technologien zur Gesundheitsüberwachung dienen als neue Informationsquellen zur Anreicherung von Patienten- und Forschungsdatensätzen. Eine solche Anreicherung kann medizinischen Fachkräften helfen, die Patientenversorgung zu verbessern und Forscher bei der Entdeckung wichtiger Muster und Erkenntnisse unterstützen.
Daten zu Sicherheitsvorfällen können mit Informationen wie physischen Standorten (geografische Anreicherung) und den verwendeten Geräten (technographische Anreicherung) angereichert werden, um die Bewertung von Cybersicherheitsrisiken und Sicherheitslücken zu verbessern.
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1 „Intelligentere Datenanreicherung fördern: IBM und Tavily arbeiten an agentischen KI-Lösungen zusammen.“ IBM.com. 9. Juni 2025.