Was ist Datenanreicherung?

Datenanreicherung ist eine Technik zur Verbesserung der Datenqualität und Benutzerfreundlichkeit, indem Datensätze mit zusätzlichen Informationen aus internen oder externen Quellen ergänzt werden.

Unternehmen erfassen mehr Daten als je zuvor, doch oft fehlt diesen Daten der Kontext oder die Bedeutung. Die Datenanreicherung hilft dabei, diese Lücken zu schließen und das Verständnis vorhandener Datenpunkte zu verbessern, egal ob sie in Form von Rohdaten oder als strukturierter Datensatz vorliegen. Die Erweiterung von Daten auf diese Weise kann einen Datensatz von undurchschaubar in aufschlussreich umwandeln und Unternehmen befähigen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Verfahren zur Datenanreicherung sind häufig Teil der Datenverwaltungs- und Stammdatenverwaltungsprogramme eines Unternehmens. Es gibt verschiedene Arten der Datenanreicherung, die Unternehmen je nach ihren Geschäftsanforderungen und Datenquellen anwenden, wie z. B. die demografische, firmenbezogene und geografische Anreicherung. Während Datenteams die Datenanreicherung manuell durchführen können, helfen künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung bei der Optimierung von Datenanreicherungsprozessen.

Häufige Anwendungsfälle für die Datenanreicherung finden sich innerhalb der Marketingstrategie, aber Datenanreicherungsprozesse können auch in Bereichen wie Cybersicherheit, Gesundheitswesen und Stadtplanung eine Rolle spielen. Die Datenanreicherung hat sich auch als zunehmend wertvoll erwiesen, um die Leistung von Modellen des maschinellen Lernens zu verbessern. Sie liefert Kontext und vollständigere Daten für genauere Vorhersagen.